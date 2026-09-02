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Izberimo pravi nahrbtnik za pohod

Ne glejmo le na barvo ali število žepov, pomembnejši so udobje, prava velikost in dobra razporeditev teže.
Naj ne bo le lep, pač pa zlasti funkcionalen. FOTO: Hobo_018/Getty Images

Naj ne bo le lep, pač pa zlasti funkcionalen. FOTO: Hobo_018/Getty Images

FOTO: Jordan Siemens/Getty Images

FOTO: Jordan Siemens/Getty Images

Najboljši je tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Najboljši je tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. FOTO: Simonkr/Getty Images

Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. FOTO: Simonkr/Getty Images

Naj ne bo le lep, pač pa zlasti funkcionalen. FOTO: Hobo_018/Getty Images
FOTO: Jordan Siemens/Getty Images
Najboljši je tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images
Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. FOTO: Simonkr/Getty Images
Janez Kušar
 2. 9. 2026 | 18:15
4:17
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Ko se odpravljamo v hribe, največ časa običajno namenimo izbiri čevljev. Primerjamo podplate, membrano, višino gležnja in blagovne znamke. Potem pa v trgovini mimogrede vzamemo še prvi nahrbtnik, ki nam je všeč. Po nekaj urah hoje ugotovimo, da nas bolijo ramena, križ ali vrat. Krivec pogosto niso kilometri, ampak napačno izbran nahrbtnik.

Dobra novica je, da za enodnevni pohod ne potrebujemo ogromnega alpinističnega nahrbtnika. Pravzaprav velja ravno nasprotno – večji kot je nahrbtnik, večja je skušnjava, da vanj zložimo še kup stvari, ki jih na koncu sploh ne bomo potrebovali. Torej: kako velik naj bo? Za večino enodnevnih pohodov je idealen nahrbtnik s prostornino med 20 in 30 litri. To je ravno prav prostora za vetrovko, rezervno majico, malico, plastenko z vodo, osnovni komplet prve pomoči in še kakšno malenkost. Če vas čakajo krajši izleti po označenih poteh, bo dovolj že okoli 20 litrov, če pa se odpravljate na daljšo turo ali v gore, kjer se vreme hitro spreminja, boste veseli nekaj dodatnega prostora.

Udobje pomembnejše od videza

Marsikdo nahrbtnik kupi, ker je lep ali ker ima veliko žepov. V resnici pa je veliko pomembneje, kako se obnese na hrbtu. Dober nahrbtnik ima zračen hrbtni del, ki omogoča kroženje zraka. Tako se hrbet manj poti, hoja pa je precej prijetnejša, še posebej v poletni vročini. Zelo pomemben je tudi ledveni pas. Mnogi ga sploh ne zapnejo, čeprav prav on nosi velik del teže. Če je pravilno nastavljen, razbremeni ramena in naredi tudi daljši pohod precej udobnejši. Prsni trak poskrbi, da naramnice med hojo ne lezejo vsaka po svoje.

FOTO: Jordan Siemens/Getty Images
FOTO: Jordan Siemens/Getty Images

Za enodnevne izlete ni treba kupiti najdražjega modela v trgovini. Dober rekreativni nahrbtnik priznanega proizvajalca bo za večino pohodnikov povsem dovolj. Veliko pomembneje je, da se dobro prilega telesu. Preširoke naramnice ali predolg hrbtni del bodo hitro postali moteči, ne glede na to, koliko ste zanj odšteli. Če imate možnost, ga pred nakupom obremenite z nekaj kilogrami in z njim nekaj minut hodite. Tako boste hitro ugotovili, ali vam ustreza.

Kaj potrebujemo

Tudi pakiranje je pomembno. Ni vseeno, kako zložimo stvari. Težje predmete pospravimo čim bližje hrbtu, saj bo nahrbtnik tako bolj stabilen in nas ne bo vlekel nazaj. Lažja oblačila postavimo na vrh ali ob stran. Telefon, plastenka, zemljevid ali energijska ploščica naj bodo vedno pri roki. Nihče si ne želi vsakih dvajset minut snemati nahrbtnika samo zato, da bi naredil požirek vode.

Težje predmete pospravimo čim bližje hrbtu, saj bo nahrbtnik tako bolj stabilen in nas ne bo vlekel nazaj.

Na enodnevni pohod vzamemo dovolj tekočine, malico, vetrovko ali lahko nepremočljivo jakno, pokrivalo, sončna očala, zaščitno kremo, napolnjen telefon in osnovni komplet prve pomoči. Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. Vse drugo naj gre skozi preprost preizkus. Če obstaja velika verjetnost, da stvari ves dan ne bomo potrebovali, lahko ostane doma.

Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. FOTO: Simonkr/Getty Images
Če gremo višje v gore ali nas čaka daljša tura, dodajmo še toplejše oblačilo, čelno svetilko in rezervno baterijo za telefon. FOTO: Simonkr/Getty Images

Izkušeni pohodniki radi rečejo, da je najboljši nahrbtnik tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. In v tem je veliko resnice. Pri izbiri zato ne glejte le na barvo ali število žepov. Pomembnejši so udobje, prava velikost in dobra razporeditev teže.

Najboljši je tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images
Najboljši je tisti, za katerega po nekaj kilometrih skoraj pozabiš, da ga nosiš. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

Ko je nahrbtnik pravilno nastavljen in napolnjen le z res potrebnimi stvarmi, ostane več energije za tisto, zaradi česar smo sploh odšli v naravo – za razglede, gibanje in uživanje v dobri družbi. Včasih je manj opreme preprosto največ, kar lahko vzamemo s seboj.

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