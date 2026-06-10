Izdal ga je žvečilni gumi

Pred dnevi so v mestu Everett v severozahodni ameriški zvezni državi Washington na 50 let oziroma na dosmrtno zaporno kazen obsodili 68-letnega Mitchella Gaffa za umora dveh žensk, ki ju je zakrivil v letih 1980 in 1984. Sredi aprila letos je namreč na sojenju pod težo dokazov priznal, da je pred 46 leti posilil in ubil Susan Vesey, mater takrat dveletne deklice in manj kot leto dni starega sina, štiri leta pozneje, 1984., pa še 42-letno Judith Weaver. Do Gaffa, ki je bil že pred desetletji obsojen zaradi posilstva dveh deklet in so ga lokalni organi pregona imeli za »spolnega predatorja in nasilneža«, so preiskovalci prišli tako, da so ga vrgli na »finto«.​ ​Kot možnega osumljenca so ga identificirali šele pred leti, ko so s pomočjo ameriške nacionalne baze DNK-vzorcev, na kratko jo imenujejo Codis, ugotovili, da se vzorec, ki so ga našli na zapestju Weaverjeve, delno sklada z DNK-vzorcem Gaffa.

21 let je bila stara prva žrtev Susan Vesey.

Ker to ni bilo dovolj, je policija hotela dobiti svež vzorec, zato so na tajno misijo poslali detektivko Susan Logothetti in še dva njena kolega. Januarja 2024 je trojica detektivov – ženski sta nosili kratke hlače in oprijete majčke, v upanju, da bo Gaff zaradi svoje narave tako lažje podlegel njihovi ukani – pozvonila pri vratih Gaffove hiše v Everettu. V rokah so držali prospekte in identifikacijske izkaznice podjetja za izdelovanje žvečilnih gumijev, češ da pri ljudeh, ki hočejo sodelovati, preizkušajo nove okuse.

Sodobna DNK-tehnologija je pomembna pri reševanju nerešenih primerov. FOTO: Westend61/Getty Images

Gaff jim je odprl v pižami, jih povabil v hišo in navdušeno preizkušal različne žvečilke. Na tak način so detektivi dobili vzorec DNK, ki so ga potrebovali, da so potrdili utemeljen sum, da je Gaff zakrivil posilstvo in smrt Judith Weaver. Štiri desetletja po njenem umoru so forenziki potrdili, da je DNK, izvlečen iz žvečilnega gumija, skladen z dokazi, najdenimi na njenem telesu, navajajo sodni dokumenti. Odkritje in povezava med obema umoroma sta pomenila preboj v preiskavah in pokazala, kako ključna je sodobna DNK-tehnologija pri reševanju nerešenih primerov. Gaffa so kmalu aretirali.

2024. so policisti s prevaro dobili Gaffov vzorec DNK.

Naključni žrtvi

Detektivka Logothettijeva je po koncu sojenja za CNN povedala, da sta »primera Weaver in Vesey potrebovala le to, da ju znanost dohiti«. Ko je javnost izvedela, da so Gaffa prijeli zaradi utemeljenega suma, da je posilil in ubil Judith Waever, je Logothettijevo poklical mož Veseyjeve, ki je jezen zahteval, naj rešijo tudi smrt njegove žene. Ko ji je še enkrat opisal podrobnosti umora,​ se je Logothettijeva zakopala v stare dokaze in nekatere poslala v ponovno obdelavo forenzičnemu laboratoriju. Kmalu so ugotovili, da sta primera povezana, našli so tudi vzorec Gaffovega DNK na belem traku, s katerim je zvezal Veseyjevo. Marca letos so ga uradno obtožili tudi za njen umor.

Mitchell Gaff FOTO: šerifov urad okrožja Thurston County

Prva žrtev, Susan Vesey, je bila stara 21 let, poročena mati dveh majhnih otrok, ko je bila julija 1980 umorjena. Kot je med sojenjem priznal Gaff, je takrat v silni želji po spolni nasladi preizkušal po naselju v Everettu, če so katera od vrat tamkajšnjih stanovanj odprta. Bila so: Gaff je vstopil, Veseyjevo zvezal, pretepel, posilil in na koncu zadušil. Vsaj tako je zapisal v svojem pisnem priznanju umora. Priznal je tudi umor 42-letne Weaverjeve štiri leta pozneje. Napadel jo je v njeni spalnici, jo posilil in zadušil, pozneje pa zažgal posteljnino, da bi zakril morebitne dokaze. V izjavi je zapisal, da nobene od žensk ni poznal, bili sta zgolj naključni žrtvi. Na kratkem sojenju sodnik ni imel pretežkega dela, Gaffa je obsodil na najmanj 50 let oziroma dosmrtno zaporno kazen.

50 let oziroma do smrti bo Mitchell Gaff v zaporu za oba umora.

V času umorov profiliranje vzorcev DNK še ni bilo uporabno forenzično orodje pri preiskovanju hujših zločinov. V primeru Weaver so organi pregona leta 1984 predvidevali, da bi lahko kaj odkrili s pomočjo vaginalnih brisov, ki so jih vzeli le nekaj ur po njeni smrti. Poslali so jih v laboratorij in ostali so del dokaznega gradiva. Dosje o neraziskanem umoru Weaverjeve, ki ga je detektivka Logothettijeva podedovala od svojih predhodnikov na policijski postaji v Everettu, je bil poln nenavadnih teorij o njeni smrti, povezanih s pranjem denarja in kokainom. Fant, s katerim je bila Weaverjeva v času umora, je umrl leta 1994 kot glavni osumljenec za njeno smrt. Ko pa je sistem DNK-profiliranja napredoval, so se 2020. odločili, da bodo ponovno preiskali umor Weaverjeve. Lisa Collins, forenzična znanstvenica pri policiji zvezne države Washington, je za CNN povedala, da sta nova programska oprema in napredek, narejen pri genetski genealogiji, dve prelomnici v tehnologiji DNK, ki sta omogočili preboje v tovrstnih nerešenih primerih.

Susan Vesey je umrla julija 1980. FOTO: policija Everetta

Napredek

Collinsova, ki je leta 2023 prevzela primer Weaver​, je dejala, da lahko forenzični znanstveniki uporabijo nedavno razvito programsko opremo STRmix za prepoznavanje vzorcev in profilov DNK iz manjših in ne povsem popolnih vzorcev oziroma lahko »naredijo in ugotovijo več z manj vzorci«. Ena od vezi, najdenih na telesu Weaverjeve, je, kot je povedala Collinsova, vsebovala veliko njenih vzorcev, nekaj njenega fanta in manjšo količino vzorcev neznane tretje osebe. Forenzična znanstvenica Mary Knowlton je uporabila STRmix, da je iz vzorca izvzela DNK Weaverjeve in njenega fanta ter zožila iskanje na skrivnostnega tretjega. Knowltonova je novembra 2023 vnesla ta vzorec v Codis (Combined DNA Index System), nacionalno bazo podatkov o profilih obsojenih storilcev v ZDA, in ugotovila, da se ujema z vzorcem Gaffa. Njegov vzorec je bil v bazi podatkov zaradi nasilnih posilstev dveh najstniških sester na njunem domu v Everettu nekaj manj kot tri mesece po umoru Weaverjeve.

Judy Weaver je napadel in ubil v njenem stanovanju junija 1984. FOTO: policija Everetta

»Nisem pričakovala, da bo kaj iz tega, to so bila osemdeseta, takrat še ni bilo veliko vedenja o vzorcih DNK in ni bilo niti toliko varnostnih ukrepov pri njihovem jemanju in shranjevanju,« je dejala Knowltonova. »Pričakovala sem, da bo neznan profil oziroma vzorec kakšnega reševalca ali kaj podobnega. A izkazalo se je, da ni tako, in to je bilo zelo vznemirljivo.« Ko je Knowltonova našla ujemanje, so detektivi potrebovali še en vzorec za potrditev. Logothettijeva je za CNN dejala, da detektivi pogosto sledijo osumljencem in pobirajo odvržene cigaretne ogorke ali ostanke pijače, da pridobijo sekundarni vzorec. Policija je sicer nekaj časa nadzorovala Gaffovo hišo, a jo je redko zapuščal, razen ko je šel v bližnjo trgovino. Potem se je eden od njenih kolegov domislil ukane z žvečilkami. In primera so končno rešili.