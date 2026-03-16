Izdelajmo ljubljenčku igralo

Mačkam lahko na primer izdelamo preprost steber za praskanje. Potrebujemo debelejšo kartonsko ali PVC-cev, močno sisal vrv in stabilno leseno podlago. Cev pritrdimo na podstavek, nato pa okoli nje tesno navijemo vrv in jo sproti lepimo ali pritrdimo. Mačke obožujejo praskanje, s praskalom pa bomo zaščitili pohištvo, saj ga bodo ljubljenke pustile pri miru. Še enostavnejša možnost je kartonsko plezalo: več trdnih škatel različnih višin zlepimo skupaj in vanje izrežemo odprtine. Tako ustvarimo skrivališča in prehode, ki mačkam omogočajo raziskovanje in igro.

Ne uporabljamo strupenih barv ali lakov, izogibamo se majhnim delom, ki bi jih žival lahko pogoltnila, in redno preverjamo obrabo materialov.

Preproste igrače za mačke lahko nastanejo v nekaj minutah. Zmečkan kos papirja ali aluminijaste folije hitro postane žogica za lovljenje, iz lesene palice, vrvice in kosa blaga pa izdelamo igračo za igro, ki spodbuja gibanje in krepi vez med živaljo in lastnikom.

Mačjih praskalnikov ni težko izdelati doma. FOTO: Svetlana Sultanaeva/Getty Images

Vlečemo staro majico

Psi se bodo razveselili doma narejene vlečne igrače iz stare majice. Tkanino narežemo na trakove in jih spletemo v debelo vrv. Takšna igrača je primerna za igro vlečenja in je dobra alternativa kupljenim izdelkom. Iz prazne plastenke lahko naredimo tudi preprosto miselno igračo: vanjo damo nekaj briketov, zapremo pokrov in naredimo manjše luknje, da pes s premikanjem plastenke pride do priboljškov. Za pse lahko izdelamo preprosto vohalno preprogo. Potrebujemo gumijasto podlogo z luknjami (na primer staro kopalniško podlogo) in trakove iz flisa ali stare odeje. Trakove zavežemo skozi luknje, mednje pa skrijemo priboljške. Pes mora s smrčkom brskati med trakovi, kar ga umiri in mentalno utrudi.

Labirint iz kartona

Tudi za hrčke lahko brez težav izdelamo zabaven tunel. Uporabimo kartonske tulce ali večje cevi ter jih povežemo med seboj. Lahko pa v večjo škatlo izrežemo odprtine in ustvarimo preprost labirint. Hrčki obožujejo skrivanje in raziskovanje, karton pa je zanje varen material, ki ga lahko tudi obgrizejo. Za glodavce, kot so morski prašički in podgane, lahko naredimo visečo mrežo iz stare majice ali brisače. Blago napnemo med rešetke kletke in pritrdimo z varnimi sponkami ali vrvicami.

Hrčki obožujejo tunele. FOTO: Natalya Maisheva/Getty Images

Za zajčke je preprosto skrivališče iz kartonske škatle povsem dovolj. V škatlo izrežemo vhod in manjšo odprtino, v notranjost pa dodamo seno ali mehko podlago. Zajci potrebujejo občutek varnosti, karton pa jim omogoča tudi grizenje, kar je del njihovega naravnega vedenja.