DOBER POSEL

Izgubljeno, najdeno, prodano

Podjetje iz Alabame z velikim uspehom že več kot 50 let prodaja stvari iz izgubljene prtljage.
Veliko izgubljene prtljage nikoli več ne najde prvotnega lastnika. FOTO: Poco_bw Getty Images

Če prtljaga sameva 90 dni, je za vas za vedno izgubljena. FOTO: Akifyeva Svetlana/Getty Images

Na letališču je čakala na svoj kovček, a ga kar ni bilo. FOTO:

Veliko izgubljene prtljage nikoli več ne najde prvotnega lastnika. Foto: Getty images

Vhod v trgovino Unclaimed Baggage v Alabami FOTO: Alabama Turist Board

Veso Stojanov
 31. 12. 2025 | 17:00
7:04
A+A-

Najbrž velika večina ljudi, ki potuje z letalom, upa, da bo njihova prtljaga, ki jo oddajo ob prijavi na polet pri prijavnem okencu, prišla na končni cilj potovanja skupaj z njimi. Velika večina potnikov to tudi dočaka, a kljub vsemu napredku tehnologije, ki jo uporabljajo letalske družbe in letališča za označevanje in sledenje posameznim kovčkom in torbam, se sem ter tja zgodi, da kakšen kos prtljage ne pride do želenega cilja.

2 milijona kosov vsako leto izgubijo ameriške letalske družbe.

Seveda so določeni postopki, kaj je treba storiti, da letalske družbe najdejo in vrnejo ter dostavijo izgubljeno prtljago njihovim lastnikom. Če to ni mogoče, lahko potniki zahtevajo in tudi dobijo denarno odškodnino. Kje konča tisti mali odstotek prtljage, ki ga lastniki nikoli ne odkrijejo, večinoma ni znano. Vsaj za Evropo ni tovrstnih podatkov. Ve pa se, kje ta prtljaga konča v Združenih državah Amerike, kjer je vsako leto samo na letalskih družbah več kot 500 milijonov kosov oddane prtljage, in zato ni čudno, da se kakšen odstotek iz te množice izgubi. Po podatkih ameriških letalskih družb se izgubi približno dva milijona kovčkov na leto.

Najbolj varovana nakupovalno skrivnost

V mestecu Scottsboro v južni ameriški zvezni državi Alabama lahko v veliki trgovini z imenom Unclaimed Baggage (Neprevzeta prtljaga) kupite stvari, ki so jih imeli potniki v svojih kovčkih na potovanjih, a kovčki nikoli niso prišli do letališča, kamor so potovali, pa tudi pozneje so se v procesu poizvedovanja za izgubljeno prtljago izgubile sledi za njimi. Letalske družbe, pa ne samo letalske, tudi železniške in avtobusne družbe, ki skrbijo za prevoz potnikov, morajo namreč v skladu z ameriško zakonodajo izgubljeno prtljago obdržati še 90 dni po tem, ko so jo potniki oddali na okencu letališča, železniške ali avtobusne postaje, pozneje pa lahko z njo počnejo kar koli, tudi vržejo proč.

In to so verjetno tudi počeli, pozneje pa so najdeno prtljago prodajali na občasnih dražbah. Tako se je aprila 1970 Doyle Owens iz Scottsbora odločil, da bo iz tega naredil posel. Izposodil si je 300 dolarjev in manjši tovornjak ter se iz Alabame odpeljal v prestolnico Washington, kjer je na dražbi kupil prvih 110 kovčkov izgubljene prtljage avtobusnega podjetja Continental Trailways. Owens, ki je umrl že pred 11 leti, se je z naloženim tovornjakom izgubljene prtljage odpeljal nazaj domov v Alabamo, kjer je v najeti hiši kar na navadnih deskah zelo hitro prodal vse kupljeno izgubljeno blago. Že čez nekaj dni se je odpravil na drugo dražbo izgubljene prtljage in rodilo se je podjetje Unclaimed Baggage.

Kot je za britanski BBC dejala dolgoletna prebivalka Scottsbora Abby Gentry Benson, je bila skupaj z mamo pri prodaji vsebine prvega tovornjaka, ki ga je pripeljal Doyle Owens. »Ko je Doyle začel prodajo, se je naredila vrsta, v njej smo bile midve z mamo in njene prijateljice. Še zdaj imam majhen prstan iz žada, ki mi ga je mama takrat kupila. Od takrat redno prihajam sem, večkrat na teden, včasih tudi dvakrat na dan. Zame je to kot nekakšna nakupovalna terapija, saj nikoli ne več, kaj boš našel med prodajnimi policami,« je še dejala Abby Gentry Benson.

Leta 1995 je Owens posel in trgovino prodal sinu Bryanu. To je bil odločilni trenutek, kajti istega leta je izjemno popularna ameriška televizijska voditeljica Oprah Winfrey v svoji oddaji predstavila trgovino Unclaimed Baggage in jo označila za »najbolj varovano nakupovalno skrivnost«. Seveda se je zelo kmalu po tej oddaji obisk Scottsbora in trgovine, ki se je z leti samo povečevala in ima zdaj že več kot 4500 kvadratnih metrov prodajne površine, izjemno povečal in danes trgovino vsak dan obišče več tisoč kupcev, ki upajo, da bodo v njej našli kaj zase. Večinoma jih kaj tudi najde, kajti trgovina je zelo skrbno organizirana, z oddelki za moška, ženska in otroška oblačila, ima oddelek z nakitom in bižuterijo, oddelek z urami, pa s telefoni, polnilniki, računalniki, kamerami in še oddelek z obutvijo, na katerem prevladujejo copati.

Turistična atrakcija

V nasprotju s trgovinami, ki prodajajo že nošena oblačila in drugo blago, ki ga lastniki nočejo več in ga dajo v ponovno prodajo, imajo v Unclaimed Baggage po besedah ene izmed vodilnih v podjetju Jennifer Kritner praviloma zelo malo nošene in tudi luksuzne znamke oblačil. Kajti kot pravi Kritnerjeva, se mnogi odločajo, da s seboj na potovanja ali počitnice vzamejo novejše in dragocenejše kose oblačil in nakita. To pomeni, da v veliki trgovini lahko najdete tudi znamke, kot so Prada, Burberry, Rolex, Apple, Cartier, Louis Vuitton, Gucci, Bulgari ... Kritnerjeva, ki je podpredsednica podjetja Unclaimed Baggage, vodi oddelek za dobrodelnost, imenovan Reclaimed for Good Foundation, je za BBC tudi povedala, da podjetje skoraj tretjino prihodka, ki ga ustvari s prodajo najdenih stvari, da v dobrodelne namene. »Naš cilj je, da s tem, kar dobimo v podjetje, naredimo najboljše. Nekatere stvari prodamo, nekaj damo dobrodelnim organizacijam, nekaj pa v reciklažo.«

Trgovina Unclaimed Baggage je turistična zveza zvezne države Alabama uvrstila med turistične atrakcije, saj jo obišče več kot milijon ljudi na leto. V podjetju je več kot 300 zaposlenih, zdaj imajo že pogodbe z letalskimi, železniškimi in avtobusnimi družbami, tudi z nekaterimi hotelskimi verigami, in večina zaposlenih se ukvarja s tem, da vsak kovček odprejo, pregledajo vsebino, očistijo, ugotovijo originalnost znanih znamk in blago razdelijo za prodajo, donacijo ali reciklažo. Ker prodajajo tudi prek interneta, morajo blago, ki ga bodo razstavili v internetni trgovini, fotografirati, objaviti in tudi pripraviti za pošiljanje po pošti. Vsako blago, ki gre v prodajo, očistijo oziroma operejo. Tako vsak mesec pripravijo več kot 100.000 kosov za prodajo. Cene blaga so močno znižane, prodajajo ga od 50 do 80 odstotkov ceneje, kot stane v navadnih trgovinah. Zato ni čudno, zakaj je takšen naval na Scottsboro.

Rolex in klopotača

Pred dvema letoma so odprli muzej podjetja Unclaimed Baggage, kjer je razstavljenih kakšnih 100 najbolj nenavadnih stvari, kar so jih našli v izgubljenih kovčkih. Med njimi so košarkarska žoga, ki jo je podpisal veliki Michael Jordan, egipčanska posmrtna maska, stara več kot 3500 let, in srednjeveški viteški oklep. Med zanimivimi stvarmi so še našli 40-karatni smaragd, ki je bil skrit v nogavici in so ga potem prodali za 14.000 dolarjev, platinasto uro rolex, vredno vsaj 64.000 dolarjev, oni so jo prodali za 32.000 dolarjev, in tudi živo kačo klopotačo, ki pa je niso prodali.

Več iz teme

potovanjaletališčeprtljagakovčkiizgubljeno najdeno
