Izklopili zaznavanje spolnih zlorab otrok na spletu

Organizacije, ki si prizadevajo za pravice otrok in odpravo spolnih zlorab v vseh državah članicah Evropske unije in širše, opozarjajo, da od 3. aprila 2026 naprej ponudniki spletnih storitev v EU ne morejo več zaznavati in odstranjevati vsebin spolnih zlorab otrok na svojih platformah, so sporočili z Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Skupna izjava, ki jo je podpisalo 247 organizacij, med katerimi je tudi ZPMS, ostro obsoja neuspeh evropskih odločevalcev, ki niso podaljšali pravne podlage za zaznavanje in odstranjevanje vsebin spolnih zlorab otrok na spletnih platformah. Ta neuspeh ustvarja skrb vzbujajočo in neodgovorno vrzel v zaščiti otrok, opozarjajo pri ZPMS in drugih organizacijah.

Število prijav se bo občutno zmanjšalo

Kakor navaja ZPMS, je tovrstno zaznavanje ključno za obravnavo milijonov slik in videoposnetkov spolnih zlorab otrok, ki krožijo po spletu. Doslej je bilo spletnim platformam omogočeno, da prepoznajo in prijavijo spletne spolne zlorabe organom pregona, kar je vodilo do preiskav, identifikacije žrtev in pregona storilcev.

Prav tako je bilo podjetjem omogočeno odstranjevanje nezakonite vsebine in preprečevanje nadaljnjega širjenja teh: v zadnjih letih so 99 odstotkov prijavljenih slik in videoposnetkov posredovale platforme, ki uporabljajo tehnologijo zaznavanja. S tem je bilo identificiranih na tisoče žrtev in iz obtoka odstranjenih več milijonov datotek z vsebino spolnih zlorab.

Evropa je izklopila zaznavanje spolnih zlorab otrok na spletu FOTO: ECLAG/ZPMS

Brez ustreznih mehanizmov zaznavanja se bo število prijav tovrstnih vsebin občutno zmanjšalo, kot se je že pokazalo ob podobni zakonski vrzeli leta 2021. Organi pregona bodo izgubili ključne informacije za odkrivanje primerov, žrtve pa bodo ostale brez ustrezne zaščite. Za vsako sliko in videoposnetkom stoji otrok, ki je izpostavljen ponavljajočim se kršitvam svojih temeljnih pravic, vključno s pravico do dostojanstva in zasebnosti, opozarjajo organizacije, ki se borijo za pravice otrok.

»Zaščita otrok ni izbira. Je dolžnost, ki izhaja iz evropskih in mednarodnih pravnih zavez. Zato evropske odločevalce pozivamo k nujnemu ukrepanju za sprejetje trajnega pravnega okvira, ki bo zagotavljal nadaljnje zaznavanje spolnih zlorab otrok na spletu,« so še sporočili z Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Poslanci so zavrnili predlog za podaljšanje začasnega odstopanja od pravil o e-zasebnosti. FOTO: Yves Herman/Reuters

Evroposlanci zavrnili podaljšanje

Kakor se da prebrati na spletni strani Evropskega parlamenta, je parlament v četrtek, 2. aprila, glasoval proti podaljšanju začasnega odstopanja od pravil o e-zasebnosti, ki ponudnikom storitev dovoljuje prostovoljno odkrivanje spolnih zlorab otrok na spletu v zasebni komunikaciji.

Poslanci so z 228 glasovi za, 311 proti in 92 vzdržanimi glasovi zavrnili predlog Evropske komisije, s čimer so zaključili prvo obravnavo v Evropskem parlamentu o podaljšanju obstoječega odstopanja od direktive o e-zasebnosti. Namen predlaganega podaljšanja je bilo nadaljevanje začasnih ukrepov, medtem ko potekajo pogajanja o dolgoročnem pravnem okviru za preprečevanje in boj proti spolni zlorabi otrok na spletu.

Stališče parlamenta, sprejeto 11. marca 2026, je podprlo podaljšanje ukrepov za krajše obdobje (do avgusta 2027) od predloga komisije in z ožjim področjem uporabe, s čimer naj bi zagotovili, da ukrepi ostanejo sorazmerni in ciljno usmerjeni. Pogajanja s svetom EU o predlogu niso privedla do dogovora. Začasna uredba je torej prenehala veljati po 3. aprilu 2026.

Organi pregona bodo izgubili ključne informacije za odkrivanje primerov, žrtve pa bodo ostale brez ustrezne zaščite, opozarjajo organizacije za pravice otrok. Slika je simbolična. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Prostovoljna izjema je bila podaljšana že leta 2024. Parlament je bil pripravljen na pogajanja o stalnem okviru od novembra 2023. Odkar je svet EU novembra 2025 sprejel svoje stališče, pogajanja o stalnem zakonu še potekajo, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.