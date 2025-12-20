Jaslice je Matjaž postavil v harmoniko (FOTO)

DOMIŠLJIJA S TRADICIJO

Matjaž Bitenc iz Litije že več kot 20 let ustvarja jaslice, ki niso le umetniški izdelek, temveč tudi izraz njegove vere in ljubezni do tradicije.

December je čas, ko svoje mojstrovine na ogled postavijo jasličarji. Tudi Matjaž Bitenc iz Litije. Še danes se rad spomni, kako si je s starši ogledoval premikajoče se jaslice pri frančiškanih v Ljubljani. Zdaj pa je on tisti, ki jih ustvarja. Pred božičem in za veliko noč mu res ni dolgčas, Matjaž namreč postavlja jaslice tako pred božičem kot pred veliko nočjo, na pomoč mu priskoči žena. »S tem se ne ukvarjam poklicno, vse skupaj je bolj ljubiteljsko,« pove 54-letni sprevodnik. Kadar ni na vlaku, je v delavnici. Ve, da ne ve vsega, zato veliko bere, se izobražuje, rad se druži z jasličarji ...