DOMIŠLJIJA S TRADICIJO

Jaslice je Matjaž postavil v harmoniko (FOTO)

Matjaž Bitenc iz Litije že več kot 20 let ustvarja jaslice, ki niso le umetniški izdelek, temveč tudi izraz njegove vere in ljubezni do tradicije.
Matjaž je upravičeno ponosen na božično frajtonarico. Foto: Drago Perko
Matjaž je upravičeno ponosen na božično frajtonarico. Foto: Drago Perko
Drago Perko
 20. 12. 2025 | 08:53
4:27
A+A-
December je čas, ko svoje mojstrovine na ogled postavijo jasličarji. Tudi Matjaž Bitenc iz Litije. Še danes se rad spomni, kako si je s starši ogledoval premikajoče se jaslice pri frančiškanih v Ljubljani. Zdaj pa je on tisti, ki jih ustvarja. Pred božičem in za veliko noč mu res ni dolgčas, Matjaž namreč postavlja jaslice tako pred božičem kot pred veliko nočjo, na pomoč mu priskoči žena. »S tem se ne ukvarjam poklicno, vse skupaj je bolj ljubiteljsko,« pove 54-letni sprevodnik. Kadar ni na vlaku, je v delavnici. Ve, da ne ve vsega, zato veliko bere, se izobražuje, rad se druži z jasličarji ...

Več iz teme

Matjaž Bitencjasliceharmonikapraznikitradicija
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
