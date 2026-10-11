  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MARIJA VERDINEK

Jaz se pač pogovarjam z dušami

Včasih je videla sence in imela občutek, da se nekdo sprehaja po stopnicah. Sprva ni vedela, kaj naj si misli o svojih občutkih in zaznavah, potrebovala je leta, da je vse skupaj sprejela kot del svojega življenja.
Marija Verdinek pravi, da ne poskuša več vsakega človeka prepričati, da je to, kar zaznava, resnično. FOTO: Marko Feist
Marija Verdinek pravi, da ne poskuša več vsakega človeka prepričati, da je to, kar zaznava, resnično. FOTO: Marko Feist
Petra Kalan
 11. 10. 2026 | 11:00
8:08
A+A-

Ko je bila Marija Verdinek še otrok, ni razumela, zakaj se ji dogajajo stvari, ki jih drugi okoli nje niso zaznavali. Videla je sence, slišala nenavadne zvoke in postavljala vprašanja o smrti, ki so bila za njena leta nenavadna. Danes pravi, da lahko komunicira z dušami umrlih in da informacije prejema kot slike, občutke, besede ali kratke prizore. Prelomnica se je zgodila po smrti njene stare mame, ko je prvič doživela izkušnjo, ki jo je razumela kot neposreden pogovor z njo. Takrat se je začela pot, ki jo je pozneje pripeljala do medijstva.

Marija Verdinek se danes, ko pogleda nazaj, zaveda, da so bili nenavadni občutki prisotni že zelo zgodaj. Kot otrok je spraševala o različnih načinih smrti in rojstvih, občasno se je zgodilo, da se je nekaj, o čemer je govorila, pozneje zares zgodilo. »Bilo je malo hecno, ko sem en teden prej nekaj vprašala, naslednji teden pa se je točno to zgodilo,« pripoveduje. Včasih je videla sence in imela občutek, da se nekdo sprehaja po stopnicah, vendar temu doma niso namenjali posebne pozornosti. Prihajala je iz krščanske družine, zato so bile predstave o stikih z mrtvimi nekaj, česar ni bilo preprosto razumeti ali sprejeti. Posebno močno se spominja piskanja v ušesih, zaradi katerega jo je mama odpeljala celo k zdravniku, saj so želeli preveriti, ali je z njenim zdravjem kaj narobe. Ko preiskave niso pokazale vzroka, je po njenih besedah zdravnik namignil celo, da morda išče pozornost. »Takrat se je zaključilo. Odtlej nisem ničesar več povedala,« pravi.

Prelomna izkušnja

Veliko let pozneje je smrt stare mame vse skupaj postavila v povsem drugačno luč. Leta 2016, ko je bila stara 21 let, je po lastnih besedah doživela njeno prvo prikazovanje in pogovor z njo. Stari mami naj bi nato povedala oziroma od nje prejela informacije, ki jih je posredovala očetu, njegov odziv pa jo je presenetil. »On je rekel: 'Kako ti to veš?' In potem sem rekla: 'Pa če sem ti rekla, da sem se z mamo pogovarjala.'« Prav ta izkušnja je bila zanjo prelomna, saj je prvič dobila občutek, da dogajanje, ki ga je toliko časa skušala razumeti, ni zgolj njena domišljija. Od takrat je začela svoje sposobnosti raziskovati bolj zavestno.

Bilo je malo hecno, ko sem en teden prej nekaj vprašala, naslednji teden pa se je točno to zgodilo.

Za Marijine starše sprejemanje njenega daru ni bilo preprosto. Njena družina je bila vzgojena v krščanskem okolju, kjer je veljalo, da je treba pokojne pustiti pri miru, zato je bilo slišati od lastnega otroka, da se pogovarja z umrlimi, vse prej kot vsakdanja stvar. »Logično je, da je vau, ko otrok reče: 'Jaz se z mrtvimi pogovarjam,'« pravi. Tudi sama sprva ni vedela, kaj naj si misli o svojih občutkih in zaznavah, potrebovala je leta, da je vse skupaj sprejela kot del svojega življenja. Sčasoma je prišla do točke, ko se je odločila, da se ne bo več trudila ustrezati pričakovanjem drugih. »Glejte, to sem pač jaz. Vsak bo moral pri sebi sprocesirati stvari. Če bom sprejeta, bom, če ne, pa se bom s tem sprijaznila,« opisuje svojo odločitev.

Tudi partner je njeno delo spoznaval postopoma, skozi konkretne izkušnje, ki jih je po njenih besedah doživljal tudi sam. Sprva mu ni bilo jasno, kaj se dogaja, nato pa je začela prejemati informacije, povezane z njegovo družino, in jih je lahko preveril pri bližnjih. Tako se je tudi on počasi navadil, da je medijstvo del njenega vsakdana.

Marija poudarja, da si želi, da bi jo ljudje v njenem zasebnem življenju včasih videli samo kot Marijo, in ne kot nekoga, od katerega pričakujejo sporočilo iz drugega sveta. »A sem lahko samo človek?« se sprašuje. Prav zato ima, kot pravi, ozek krog prijateljev, pri katerih ne čuti pritiska, da bi morala ves čas zaznavati in posredovati nekaj, česar sami ne morejo.

Želi si, da bi jo ljudje v njenem zasebnem življenju včasih videli samo kot človeka, in ne kot nekoga, od katerega pričakujejo sporočilo iz drugega sveta. FOTO: Marko Feist
Želi si, da bi jo ljudje v njenem zasebnem življenju včasih videli samo kot človeka, in ne kot nekoga, od katerega pričakujejo sporočilo iz drugega sveta. FOTO: Marko Feist

Sporočilo kot slika, občutek ali beseda

Kako pravzaprav ve, kaj naj bi ji duša želela sporočiti? Marija pravi, da ne obstaja en sam način. »Informacijo lahko vidim kot sliko ali pa kot neki utrinek, kot da bi mi predvajali kakšen filmček. Potem gre nekaj čez občutke, nekaj čez besede,« opisuje. Posamezne zaznave mora nato povezati v smiselno celoto, šele nato jih posreduje človeku. Pri tem ne pristopa kar do vsakega neznanca, ki jo pogleda, saj se zaveda, da bi bilo takšno vedenje lahko neprijetno ali strašljivo. Drugače pa je, pravi, če občuti nekaj zelo močnega. »Če me začne tresti, če imam pospešen srčni utrip in takoj vidim, kaj se dogaja, kakšno je sporočilo, potem vem, da je zelo nujno.« Takrat se predstavi, pove, da je nekaj zaznala, in človeka vpraša, ali želi sporočilo slišati. »Nikoli ne bom rekla: 'Ej, živjo, jaz sem medij, govorim z mrtvimi, daj, ti lahko nekaj povem.' Ne. Zato ker se ljudje prestrašijo.« Takšnih izkušenj ne želi vsiljevati nikomur, saj meni, da mora biti odločitev vedno na drugi strani.

Posebno zanimivo je, da njeno zaznavanje ni omejeno samo na ljudi. Marija pravi, da lahko komunicira tudi z živalmi, kar je zanjo še posebno zanimivo, saj se je sama želela izšolati za veterinarko in si je nekoč predstavljala, da bo svoje življenje posvetila prav živalim. Opisala je tudi osebno izkušnjo s pokojnim psom prijatelja, ki naj bi se ji oglasil kmalu po smrti in ji povedal, da je našel njenega pokojnega konja Douglasa. »Reče: 'Našel sem ga! Zdaj bova pa skupaj, zdaj pa grem!'« pravi. Takšni trenutki so zanjo čustveni, hkrati pa jih sprejema kot del svoje življenjske poti.

Če me začne tresti, če imam pospešen srčni utrip in takoj vidim, kaj se dogaja, kakšno je sporočilo, potem vem, da je zelo nujno.

Ni je strah

Življenje z občutki, ki jih sama razume kot stik z dušami, zahteva tudi precej discipline. Marija pravi, da mora znati medijstvo ločiti od vsakdanjega življenja, saj je tudi mama, partnerica in človek z običajnimi opravki. Kdaj si želi, da bi vse skupaj za nekaj časa utihnilo, predvsem takrat, ko potrebuje mir. »Včasih si želim, da utihnejo. Potem utihnejo in rečem: 'Okej, zdaj sem pa v redu. Zdaj pa spet lahko komuniciramo,'« pravi.

Hkrati poudarja, da je za svoje izkušnje hvaležna in da se jih ne boji več tako, kot se jih je nekoč. »Ni me strah, sem jim pa vedno neskončno hvaležna, da so,« pravi. Ve, da bodo nekateri ljudje njenim besedam verjeli, drugi bodo ostali skeptični. A s tem se danes ne obremenjuje več. Ne poskuša več vsakega človeka prepričati, da je to, kar zaznava, resnično. Če kdo dvomi, je to po njenem njegova pravica, tako kot je njena pravica, da svoje doživljanje sprejema na način, ki ji daje smisel. Dolga leta je iskala odgovore, razmišljala, ali si vse skupaj samo predstavlja, in skušala razumeti, zakaj se ji dogajajo stvari, ki jih drugi ne zaznavajo. Danes pravi, da je skozi vse to predvsem spoznala sebe in se naučila živeti s tem, kar dojema kot svoj dar. Njeno delo ni več nenehno dokazovanje drugim, temveč predvsem poslušanje in predajanje tistega, kar sama zazna. In morda je prav to največja sprememba, ki jo je prineslo skoraj desetletje raziskovanja njenega daru.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Marija Verdinekkomunikacija z dušami
ZADNJE NOVICE
13:12
Novice  |  Svet
VATIKAN

Zaskrbljujoče novice iz Vatikana, papež Leon XIV. mora na operacijo (VIDEO)

Papež Leon XIV. je pojasnil, da so spremembo na plučih odkrili v zgodnji fazi. Po napovedih Vatikana naj bi okrevanje po posegu trajalo približno teden dni.
11. 10. 2026 | 13:12
13:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVMATSKE TEŽAVE

Revmo je treba slišati: z bolečino se ne smemo sprijazniti

Vnetne revmatske bolezni so kronične, kar pomeni, da potrebujejo stalen nadzor in zdravljenje. V Sloveniji so kritične predvsem čakalne dobe za prvo obravnavo.
Ema Bubanj11. 10. 2026 | 13:10
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
PRIPRAVE

Znani se pripravljajo na hladnejši del leta: zdaj se lahko začne jesen (Suzy)

Čeprav dajejo visoke dnevne temperature občutek, da še nismo dodobra zakorakali v mesece, ko se odenemo v toplejša oblačila, znani obrazi že uživajo v lepotah tretjega letnega časa.
11. 10. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
IZ DOMAČE KUHINJE

Boj za mladostno kožo? Preden zapravite denar za draga dopolnila, raje jejte ta živila

Kolagen je nedvomno pomemben za zdravje, vendar to še ne pomeni, da ga je treba uživati v obliki prehranskih dopolnil.
Miroslav Cvjetičanin11. 10. 2026 | 13:00
12:43
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA OB VZHODNI AFRIKI

Smrtna past na poti do boljšega življenja, najmanj 109 mrtvih v brodolomu, med njimi tudi otroci

Plovilo s približno 350 ljudmi na krovu se je na poti iz Džibutija v Jemen prevrnilo pred obalo vzhodne Afrike.
11. 10. 2026 | 12:43
12:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNO NEVARNO

Pred Brezovico bežal pred policisti in končal na strehi, več poškodovanih

Na cesti med Drenovim Gričem in Brezovico je ponoči voznik ignoriral modre luči policije in s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Beg se je končal na Tržaški cesti, kjer je zapeljal s ceste, trčil v robnik in drog javne razsvetljave, nato pa se je avtomobil večkrat prevrnil.
11. 10. 2026 | 12:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki