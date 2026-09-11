Je druga generacija slušalk Bose quietcomfort boljša? In še kako!

Ameriški Bose je po nekaj letih prenovil zelo uspešne brezžične slušalke quietcomfort. Saj ne, da bi bile potrebne prenove, ampak vsake toliko časa je dobro malce osvežiti linijo izdelkov. Slušalke quietcomfort druge generacije so na srečo obdržale vse, kar je bilo dobrega pri prvi generaciji, in dobile nekaj manjših nadgradenj in osvežitev.

Najprej opazimo povsem nov naglavni trak oziroma lok, ki se zdaj še enostavneje prilagodi glavi, poleg tega pa ima večjo in mehkejšo blazinico. Prenovljene so blazinice, ki objamejo uhlje. Oboje v kombinaciji z razmeroma nizko težo (dobrih 230 gramov) prispeva k udobju tudi pri daljšem nošenju. Druge razlike so malenkostne, denimo, postavitev gumbka za vklop/izklop/povezovanje ali pa nova oblika črk v samih slušalkah. Obdržali so tudi ostale fizične gumbke, kar je vedno bolje v primerjavi s senzorji na dotik.

Naglavni trak ima zdaj večje in boljše oblazinjenje.

Fizični gumbki ostajajo.

Visoka kakovost zvoka

Druga pomembnejša novost je prostorski zvok, vključno z dinamičnim sledenjem premikom glave. Slednje je med poslušanjem glasbe meni osebno precej moteče, a se dobro obnese pri gledanju filmov ali igranju iger.

Slušalke quietcomfort druge generacije se na splošno ponašajo z izvrstno kakovostjo zvoka, ki je dobro uravnotežen in ponuja prijeten zvočni profil in široko stereo zvočno sliko. Zvok je še vedno nekoliko poudarjen v basih in visokih tonih, kar omogoča bogato in dinamično zvočno izkušnjo, vendar so nizki toni dobro kontrolirani in razločni. Z dražjimi modeli, kot sta Bose Quietcomfort Ultra in Sony WH-1000XM6 (in seveda 1000X The Collexion), se sicer ne morejo povsem kosati, vendar zagotavljajo odlično zvočno izkušnjo za svojo cenovno kategorijo (okoli 350 evrčkov), dodati pa je treba, da je zvok slišno boljši kot pri prvi generaciji.

1. Zvok je opazno napredoval, čeprav je bil že prej zelo dober.

2. Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice deluje odlično.

3. Baterija je ostala enako zmogljiva, kar pomeni 24 ur delovanja.

V aplikaciji Bose imamo na voljo le trikanalni izenačevalnik zvoka z nastavitvami za nizke, srednje in visoke tone z nekaj prednastavljenimi profili. To omogoča prilagoditev zvoka glede na osebne preference, čeprav je meni osebno bolje pustiti EQ pri miru. Zvok je dobro nastavljen brez našega posredovanja. Slušalke po novem podpirajo bluetooth 5.4, a tudi ta stisne glasbo (podatke) za brezžični prenos, in ta kompresija iz posnetka odstrani podrobnosti. Zato lahko slušalke z viri glasbe povežemo tudi žično prek USB-C kabla, po katerem se digitalni prenaša nestisnjen, posnetek pa se ohrani točno takšen, kot je bil narejen.

Odlično dušenje hrupa

Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) je že od nekdaj eden od glavnih adutov Bosejevih slušalk, tokrat ni nič drugače. V primerjavi s prvo generacijo so ANC še izboljšali in se lahko primerja z dražjimi modeli, kot so QC ultra. ANC se prilagaja različnim okoljem, kar omogoča optimalno odstranjevanje hrupa v različnih situacijah, od hrupnih mestnih ulic do mirnejših notranjih prostorov. Seveda pa lahko uporabljamo tudi način zavedanja, ki spremlja dogajanje okoli nas.

Vse so po malem spremenili. Na bolje, seveda.

Niti baterija ni od muh, saj slušalke z vklopljenim ANC zdržijo 24 ur, je pa res, da bi človek od tovrstnih ne ravno poceni slušalk počasi že pričakoval kakih 30 ur avtonomije. Baterija se napolni v treh urah, kar ni ravno raketno hitro, ampak to ni nič nevsakdanjega pri slušalkah.

Slušalke se lepo zložijo v priloženo kompaktno torbico, kar je eden od Bosejevih adutov. Poleg standardne črne in bele barve sta na voljo tudi evkaliptus zelena in rožnata (bolj svetlo vijolična, če smo iskreni).

Bose ima že od nekdaj odlične in kompaktne torbice.

Na splošno Bose quietcomfort druge generacije ponujajo odlično kombinacijo odličnega zvoka, učinkovitega ANC, udobja in prenosljivosti, kar jih naredi privlačne za širok spekter uporabnikov.