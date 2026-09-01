Je manjši fold dobra izbira? Še kako!

Samsung je konec julija v Londonu predstavil novo serijo pametnih telefonov, med katerimi je brez dvoma izstopal galaxy Z fold 8, ki bi utegnil biti prava rešitev za tiste uporabnike, ki želijo imeti telefon z velikim prepogljivim zaslonom, a z bolj obvladljivimi dimenzijami. Za pojasnilo: pravi naslednik lanskega folda 7 nosi ime fold 8 ultra.

Drugačna oblika

Samsung galaxy Z fold 8 se ponaša z edinstveno obliko v velikosti potnega lista, kar ga ločuje od drugih telefonov na trgu. Ko je zaprt, meri x 123,9 krat 81,9 centimetra, kar mu daje kompakten in udoben občutek v roki, ko je razprt, pa meri 161,4 x 123,9 centimetra; naprava tehta 215 gramov. Zložen v debelino meri 9,7, razprt pa 4,5 milimetra. Zaslon na zunanji strani meri 5,5 palca po diagonali in ima razmerje stranic 10:16, kar omogoča enostavno uporabo z eno roko ter boljšo prenosljivost. Notranji zaslon se razteza na 7,6 palca (samo 0,4 palca manj od ultre) z razmerjem stranic 4:3, kar je idealno za gledanje videov, igranje iger in branje.

Eleganten in tanek

Ko je razprt, je velik skoraj toliko kot ultra.

Ena izmed ključnih tehnologij, s katero se hvali Samsung, je flex titanium, ki zmanjšuje vidnost gube na zaslonu. Ta tehnologija vključuje tanek titanov sloj, ki zagotavlja večjo trdnost in zmanjšuje zračne žepke pod zaslonom, kar pripomore k večji enakomernosti zaslona. Poleg tega ima zaslon protiodsevno prevleko, ki zmanjšuje bleščanje in omogoča boljšo vidljivost tudi na prostem. O kakovosti slike ne bi izgubljali besed, saj je že tradicionalno samsungovsko odlična.

Fold 8 je na voljo v različnih barvah, vključno s sivko, smetano, grafitom in pistacijo. Oblika je zasnovana tako, da je enostavna za uporabo v različnih položajih, vključno s »šotorskim« načinom, ki še kako pride prav za gledanje videov.

1. Oblika potnega lista je zelo priročna za uporabo z eno roko. 2. Telefon je lepo tanek in razmeroma lahek. 3. Procesor je odličen, prav tako oba zaslona.

Vrhunska zmogljivost

Opremljen je z najnovejšim procesorjem snapdragon 8 elite gen 5, ki zagotavlja vrhunsko zmogljivost in gladko delovanje tudi pri najzahtevnejših opravilih. Procesor, sparjen z 12 ali 16 GB rana, omogoča brezhibno večopravilnost, kar je ključnega pomena za uporabnike, ki izkoriščajo velik notranji zaslon za istočasno uporabo več aplikacij.

Samsung je v galaxy Z fold 8 vključil številne funkcije umetne inteligence, ki nam pomagajo pri zajemanju in urejanju fotografij ter videov, seveda ne manjka drugih funkcij UI, od prevajanja, povzemanja zapiskov do obkroževanja predmetov na zaslonu.

Brezhibno pregibanje

Dobra baterija

Baterija iz silicijevega ogljika s kapaciteto 4800 mAh prinaša daljšo življenjsko dobo in hitrejše polnjenje. S 45 W žičnim in 20 W brezžičnim polnjenjem lahko hitro napolnimo baterijo, ki sicer tudi ob intenzivni uporabi glavnega zaslona zdrži ves dan, kar je napredek v primerjavi s prejšnjimi modeli foldov.

1999 evrov je priporočena maloprodajna cena, se ga pa da dobiti tudi nekoliko ceneje.

Zelo spodobna kamera

Kar se tiče zajemanja slike, ima fold 8 dvojno zadnjo kamero s 50 MP glavno in 50 MP ultraširoko lečo, ki delata zelo dobre fotografije in videe. Telefoto leče z optično povečavo slike sicer ni, a z nežnim zumiranjem bo slika še vedno dobra, dokler ne začnemo pretiravati. Pri večjih povečavah kakovost slike pade. Telefon ima tudi dve 10 MP selfie kameri na obeh zaslonih, kar omogoča dobre selfije in videoklice, čeprav najboljše posnetke dobimo z glavno kamero v razprtem, pri čemer kot »kukalo« uporabimo zunanji zaslon. Dejansko bi novemu foldu lahko zamerili precej visoko ceno, saj je treba za model z 12+256 GB pomnilnika v prosti prodaji odšteti kar 1999 evrčkov.