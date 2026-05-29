Je tudi vaš telefon počasen? Pohitrite ga lahko v le nekaj minutah

Telefoni, ki uporabljajo Googlov mobilni operacijski sistem android, se ne upočasnijo, ker se strojna oprema poslabša. Upočasnijo se, ker programska oprema postaja vedno bolj neurejena. Meseci in meseci predpomnjenih datotek, podatkov aplikacij in nakopičenih sistemskih dnevnikov se kopičijo v ozadju in postopoma izčrpavajo vire, ki jih naš telefon potrebuje za normalno delovanje. Ko se začno stvari opazno upočasnjevati, večina ljudi domneva, da je čas za nakup nove naprave. A običajno to ni res, le red je treba narediti. In to lahko postorimo v le desetih minutah, pri čemer odpravimo večino digitalne navlake in telefon približamo tistemu, kar je bil, ko smo ga kupili.

Izbrišimo pozabljene aplikacije

Vzemimo si nekaj minut, da pregledamo začetni zaslon ali predal z aplikacijami in izbrišemo vse aplikacije, ki jih ne uporabljamo več. Te aplikacije ne le zavzemajo dragocen prostor za shranjevanje, ampak imajo lahko tudi dostop do osebnih podatkov ali dovoljenj, ki smo jih odobrili ob prvem zagonu aplikacije.

Način brisanja aplikacije se lahko razlikuje glede na proizvajalca telefona, a nekaj stvari je univerzalnih. Če po dolgem pritisku na ikono aplikacije ne vidimo možnosti odmestitve (ukaz odstranitev lahko pomeni le umik z začetnega zaslona), tapnemo na podatke o aplikaciji in nato izberemo možnost »odmesti«. Lahko gremo tudi v Nastavitve telefona, kjer izberemo Shrambo, kjer vidimo, koliko prostora nam zasedajo aplikacije, igre, slike, videoposnetki itd. Tukaj nam android ponudi možnost sprostitve prostora. Tapnemo in se poigramo z brisanjem dvojnikov, starih posnetkov zaslona, zamegljenih fotografij, neuporabljenih aplikacij, velikih datotek in prenesenih datotek.

Za odstranjevanje starih datotek lahko uporabimo tudi Googlovo aplikacijo Files oziroma Datoteke, ki je po navadi nameščena vnaprej. Začnimo s preverjanjem mape Prenosi, kjer lahko izbrišemo datoteke, ki jih ne želimo več, ali jih premaknemo v oblačno shrambo. Zelo koristna je tudi funkcija Sprostitev prostora v napravi, ki jo najdemo v aplikaciji Foto (ali drugače poimenovani galeriji slik).

Prilagodimo začetni zaslon

Ena najboljših lastnosti androida je v tem, da lahko prilagodimo celoten videz telefona, pa naj gre za pakete ikon aplikacij ali pa popolno menjavo zaganjalnika (uporabniškega vmesnika). A začnimo z raziskovanjem nastavitev začetnega zaslona, saj lahko že drobne spremembe v postavitvi aplikacij ali pa menjavi ozadja in teme ustvarijo občutek, kot da gre za povsem nov telefon.

Dolgo pritisnemo prazno območje na začetnem zaslonu in nato izberemo Nastavitve začetnega zaslona (ali kakšno različico tega). To bo odprlo možnosti za naš začetni zaslon, kjer lahko prilagodite različne stvari, denimo velikost mreže aplikacij. Prehod z mreže 4 x 5 aplikacij na 5 x 5 se morda zdi majhna sprememba, vendar lahko ta dodatni stolpec naredi veliko razliko (enako velja za krčenje mreže).

Tukaj najdemo tudi nastavitve za stvari, kot je podrsavanje navzdol po začetnem zaslonu za ogled obvestil namesto podrsavanja z vrha zaslona ali pa vklop/izklop obvestilnih pik (ob aplikacijah). Tukaj lahko pregledamo nastavitve, ki jih ima naš telefon, in eksperimentiramo z urejanjem in prilagajanjem začetnega zaslona. Pri tem na zaslon po možnosti namečemo čim manj pripomočkov (widgetov), ki zasedajo prostor v pomnilniku in jemljejo procesorsko moč.

Optimiziramo nastavitve naprave

Nato pregledamo in spremenimo vse nastavitve, ki nas motijo. Na primer, vklop temnega načina ne izboljša le videza, ampak tudi varčuje z baterijo, saj je zaslon preprosto manj osvetljen. Preprečimo lahko tudi samodejno dodajanje ikon aplikacij na začetni zaslon, ki se tako nalagajo le v predalu za aplikacije. Vsaka ikona na zaslonu oziroma bližnjica do programa, kakor bi rekli včasih, vzame nekaj sistemskega prostora. Nekateri androidni telefoni imajo v nastavitvah skrit tudi namenski optimizator, ki počisti shrambo in naredi red v sistemu; ni ga slabo zagnati vsake toliko časa.

Prilagodimo možnosti zasebnosti

Za konec pa preverimo še nastavitve varnosti in zasebnosti. Tukaj lahko opravimo pregled naprave, vsekakor pa v zavihku Zasebnost pokukamo v Nastavitve zasebnosti, kjer izberemo Upravitelja dovoljenj in pregledamo vsako kategorijo, da vidimo, katere aplikacije imajo trenutno dostop do katere zakladnice naših osebnih podatkov. In če najdemo aplikacijo, ki ji ne želimo dati dostopa do svoje lokacije, ji preprosto odvzamemo dovoljenje. Enako velja za stike, koledar ali kamero. Na koncu še ponovno zaženemo telefon in stvari bi morale teči hitreje.