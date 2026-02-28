  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IGRALEC

Jernej Kuntner iskreno: »Napočil je čas za celjenje ran«

Njegovo delo ne išče potrditve, temveč odziv, tih, notranji, včasih tudi nelagoden. V tem prostoru se razkrije tudi njegova najpreprostejša identiteta: biti – brez odvečnih besed – ponosen Slovenec.
Trenutno sem bolj naklonjen resnosti in tišini, a vsaka iskrica življenja v meni vžge humorno plat Jerneja, pravi. FOTO: Dejan Javornik
Trenutno sem bolj naklonjen resnosti in tišini, a vsaka iskrica življenja v meni vžge humorno plat Jerneja, pravi. FOTO: Dejan Javornik
Danica Lovenjak
 28. 2. 2026 | 19:38
9:08
A+A-

Jernej Kuntner je igralec z izrazitim občutkom za mero na odru in platnu. Njegova prezenca ni nikoli vsiljiva, a vedno natančna. V ravnotežju med zadržanostjo in intenzivnostjo se skriva njegova posebnost – in razlog, da njegove vloge pogosto odmevajo dlje, kot trajajo. To potrjuje tudi njegov najnovejši projekt, zgodovinski igrani film Exodus 1945: Naša kri, ki je po slavnostni premieri že na ogled v slovenskih kinematografih. Film, ki ga podpisuje režiser in scenarist Vid Planinc, gledalca postavi v maj 1945, v čas po koncu druge svetovne vojne, ko številni nasprotniki komunizma zapuščajo Jugoslavijo in se umikajo proti avstrijski Koroški. V središču zgodbe sta zdravnika, igrata ju Kuntner in Matevž Müller, ujetnika okoliščin in lastne vesti, ki na sanitetnem vlaku skupaj z družinama spremljata ranjence in se soočata z neizbežno dilemo: vseh ne moreta rešiti. Preživetje enih pomeni smrt drugih. Film, v katerem igrajo tudi Alenka Tetičkovič, Robert Prebil, Maša Tiselj, Valerija Trček, Krištof Marij Čušin in Luke Bischof, odpira prostor za zgodbe, ki jih je kolektivni spomin potisnil na rob. V napetosti med zgodovino in intimnim, med velikimi premiki in osebnimi odločitvami Kuntner pokaže svojo igralsko zrelost brez patosa, a z jasno težo.

Ob srečanju se sprva ozreva na njegovo dolgo pot na odru in pred kamero; v njegovem razmisleku ni nostalgije, temveč radovednost, ki še vedno vztraja. Ko ga vprašam, ali ga igra še vedno preseneti ali danes bolj on preseneča njo, se nekoliko zamisli: »Dobro vprašanje. Verjetno se kar oba presenečava. Lahko v dobrem, mogoče tudi v slabem smislu. Človek se namreč vsak dan malo spremeni ali dozori, pa je lahko presenečenje, glede na teorijo kaosa in metuljevega efekta, na drugem koncu drastično,« zaključi z nasmehom.

Naklonjen resnosti in tišini

Ta notranja razgibanost se kaže tudi v njegovem igralskem razponu, ki sega od komedije do resnih, notranje razklanih likov. V tem razponu ni razkola, temveč ravnotežje, ki ga nenehno išče in na novo vzpostavlja. Kje se počuti bolj doma: v humorju ali tišini? »Človek je kompleksna osebnost, zato je tudi igralec kompleksen. Dober igralec pa je še posebno razklan med humorjem in tišino. Jaz sem trenutno bolj naklonjen resnosti in tišini. A vsaka iskrica življenja v meni vžge humorno plat Jerneja. Zato vem, življenje je lepo.«

Dober igralec je še posebno razklan med humorjem in tišino.

Čeprav ga občinstvo pogosto dojema kot izrazito prisotnega in karizmatičnega, je njegova zasebna drža precej bolj umirjena in preprosta, skoraj zadržana: »Ja, takole bom rekel. Ko se zastor spusti in se ugasnejo luči, se v meni preprostost prebudi in se mi kar prècej domov mudi,« zrecitira svoj verz. V smehu doda: »Sem navaden državljan te prelepe domovine in tako tudi živim.«

Jernej Kuntner FOTO: Dejan Javornik
Jernej Kuntner FOTO: Dejan Javornik

Ko se pogovor prelije k njegovemu novemu filmu, se ton nekoliko spremeni – postane bolj zbran, bolj premišljen. Kaj ga je pri tej zgodbi osebno najbolj nagovorilo? »Osebno sem bil najbolj presenečen nad globokim nepoznavanjem te zgodovinske dobe. Nepoznavanje njenih ljudi, njenih zgodb, njenih stisk in tegob. Zato je čas, da se Slovenci seznanimo in soočimo s povojnim revolucionarnim delovanjem in s tem tudi sami s sabo. Človek samo z eno, levo roko je … invalid. Z obema rokama pa si lahko trden, produktiven, ponosen in predvsem zdrav!« Vloga zdravnika, ki se znajde v ekstremnih moralnih situacijah, ga je močno zaznamovala, o njej govori brez distance, skoraj osebno: »To sem čutil vsak snemalni dan, vsak dan in celo vrsto dni pred snemanji in tudi še po koncu snemanj. Ko sem se seznanjal z dr. Meršolom, seveda prek knjig in zgodovinskih virov, sem zorel tudi sam in še bolj gorel v ponosnega Slovenca. Z neko usodno zmoto, z neko slovensko hamartio (tragično napako), smo izgubili veliko vélikih ljudi, veliko sposobnih ljudi, veliko inteligentnih ljudi, veliko takih, ki bi bili sposobni postaviti Slovenijo na svetovni zemljevid veliko bolj zgodaj v času.«

Resnica je zmaga

Kot igralec pristopa k zgodovinsko in ideološko občutljivim temam z distanco, a hkrati z empatijo in tudi lastno etično pozicijo, ki je ne skriva. »Z zgodovinskimi dejstvi se moraš najprej spoznati. Potem zavzameš do tega svoje stališče in se postaviš v okvir agonističnega spomina, ko si sposoben sočustvovati s trpljenjem nasprotne strani, ne da bi zato moral prevzeti njihova politična stališča. In tega pri nas zelo primanjkuje. Konec koncev je že več kot 80 let od naših zadnjih travm. Napočil je čas za celjenje ran.« Umetnost zanj ni zgolj izraz, temveč tudi odgovornost. Zdi se, da film odpira vprašanja, ki jih slovenska družba še vedno težko izgovori, prepričan pa je tudi, da umetnost v Sloveniji še vedno nosi breme neizrečenega: »Slovenska umetnost je, mogoče, še vedno preveč 'nad' tem problemom. Saj so že bili zelo zgodnji poskusi soočanja z našo težko zgodovino, od Strniševih Ljudožercev do umetnikov, ki so ozaveščali ta problem, a vseeno se zdi, da je zmagala neka čudna apatija, ki pa bi morala biti bolj empatija.«

Kot javna osebnost je že občutil pritisk okolja, da bi moral biti bolj »tiho« ali pa bolj »na eni strani«, kar opiše brez olepševanja: »Neke sile, mislim da brez vsakega razumevanja demokracije in demokratičnosti, nas še vedno hočejo vse na eni strani, da mislimo in dihamo kot eno, če parafraziram. A ker smo ljudje različni, pogumni ali nori, se toku ene reke radi upremo. Potem pa sledi cancel. Globoko nedemokratična gesta in kult.« Njegovi nastopi pogosto vsebujejo subtilno ironijo, celo družbeno komentarstvo, a sam tega ne vidi kot zavestno strategijo: »A res? Ne da bi vedel,« se nasmeji moji opazki. »Lahko bi rekel, da je to bolj podzavestna ali zazavestna odločitev. Umetniški kredo je nepredvidljiv in od boga dan.« Ko ga vprašam, kaj ga danes kot umetnika bolj zanima – povedati resnico ali postavljati vprašanja –, ne omahuje: »Ker je že dolga stoletja in tisočletja vrhovna forma umetnosti in ideal znanosti in razsvetljenstva resnica, sem kot zvest podpornik demokracije zahodnega sveta naklonjen povedati in iskati resnico. Skoraj vse univerze sveta imajo v svojih grbih zapisano veritas – resnica. Karantanci pa so rekli: resnica je zmaga.«

Za lik celega sebe

V nadaljevanju se dotakneva njegove bogate kariere, a prav tam, kjer bi pričakovali jasen odgovor, se odpre nepričakovana praznina – iskrena in neolepšana. Na vprašanje o najbolj formativnem trenutku odgovori: »Težko bi rekel. Mogoče lahko celo odgovorim, prvič morda v svoji karieri, da tega ne vem. Ne znam odgovoriti. Ta resnica mi je odvzeta izpred dušnih oči. Hvala za to vprašanje, obljubim, da se bom globoko poglobil in našel odgovor.«

Igra zanj nikoli ni površinska: »Svojim likom se trudim dati vse. Celega sebe, vse svoje čutenje, ves svoj intelekt v fazi iskanja, skratka, najgloblje svoje skušam materializirati v lik. In verjetno tak odnos z likom vzame tudi svoj davek. In se nekaj mene vedno odnese prek.«

Z leti opaža spremembo v lastni drži, ki ni toliko izguba kot preobrazba: »Lahko bi rekel, da postajaš bolj ranljiv. S pogumom je pa tako. Mislim, da z vse večjim znanjem in s svojim zavedanjem tega znanja postajaš manj pogumen. No, mogoče bolj previden. Mogoče bolj skromen in vsekakor bolj spoštljiv do te velike moči, ki jo nosita znanje in zavedanje.« Ostane še vprašanje, ki presega posamezno vlogo ali projekt – vprašanje o učinku umetnosti. Njegov odgovor ni spektakularen, a toliko bolj zavezujoč: »Dobro je, da te umetniško delo ali dogodek vznemiri. Vznemiri globoko v sebi, globoko v svoji coni ugodja in te na neki način strese, premakne. In te s tem naredi drugačnega, kot si bil pred to izkušnjo. Če se to zgodi in si po tem boljši človek, vsaj malo, je umetniška naloga opravljena. In moje stremljenje k takim zaključkom je optimistično in neomajno.« V tem razmisleku se razkrije bistvo njegovega ustvarjanja: ne gre za učinek, temveč za premik.

Več iz teme

Jernej KuntnerpogovorDanica Lovenjakigralec
ZADNJE NOVICE
20:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČA

Polet se je v občini Žirovnica spremenil v katastrofo, padalka in planinec zdrsnila 300 metrov globoko

Pri vzletu na Vrači je padalki sunek vetra zaprl padalo. Njo in planinca so odpeljali v UKC Ljubljana.
28. 2. 2026 | 20:47
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI SE JI IZŠLO

V Mariboru kradla in udarila prodajalko, a nato se je vmešal uslužbenec PU Maribor

Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja.
28. 2. 2026 | 20:07
19:38
Novice  |  Nedeljske novice
IGRALEC

Jernej Kuntner iskreno: »Napočil je čas za celjenje ran«

Njegovo delo ne išče potrditve, temveč odziv, tih, notranji, včasih tudi nelagoden. V tem prostoru se razkrije tudi njegova najpreprostejša identiteta: biti – brez odvečnih besed – ponosen Slovenec.
Danica Lovenjak28. 2. 2026 | 19:38
19:30
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Ne boste verjeli, kaj La Toya redno uporablja v spalnici: »Priznam, z Janom sva si bila zelo všeč«

V pogovoru za Slovenske novice je razkrila zakulisje odnosov v šovu, izpostavila največjega taktizerja ter priznala, da je odprta za novo ljubezen.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 19:30
19:01
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Dr. Tina Prodnik: Staranje lahko živimo vitalno

Dolgoživost ni rezultat ene čudežne rešitve, temveč doslednosti v preprostih vsakodnevnih navadah, pravi molekularna biologinja in doktorica integrativne ter naravne medicine.
Danica Lovenjak28. 2. 2026 | 19:01
18:43
Novice  |  Slovenija
ZAOSTROVANJE NA BLIŽNJEM VZHODU

Bogomil Ferfila: Irancem je pri sofisticiranih raketah najbrž pomagala Rusija

Profesor opozarja na nevarnost širšega konflikta in razkriva omejeno varnostno moč Evropske unije.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 18:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki