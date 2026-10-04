Jeseni očistimo žlebove

Poletje se počasi poslavlja, dnevi so vse krajši, jutra hladnejša, tu je obdobje pogostejših padavin in vetra. Zgodnja jesen je zato idealen čas, da hišo in njeno okolico pripravimo na hladne razmere.

Po poletju se v žlebovih naberejo listje, vejice, semena in druga umazanija, zaradi katere voda ob močnejšem dežju ne more nemoteno odtekati. Zamašeni žlebovi lahko povzročijo poškodbe fasade in težave z odvodnjavanjem. Pred naslednjim deževjem očistimo odtočne cevi ter preverimo, ali meteorna voda pravilno odteka, torej stran od temeljev, ter tako preprečimo zastajanje ob hiši. Preden dodobra zakorakamo v jesen, je smiselno pogledati streho. Poglejmo, ali so strešniki poškodovani ali premaknjeni, posebno pozornost namenimo obrobam in predelom, kjer se stikata dve strešni ploskvi, saj lahko tam voda najhitreje najde pot v notranjost. Če opazimo poškodbe, je najbolje ukrepati takoj in ne čakati, da bi se povečale.

Če se ogrevamo na drva, je zdaj zadnji čas za pregled zalog.

Preglejmo okna in vrata. Poškodovana ali obrabljena tesnila povzročajo prepih in povečujejo izgube toplote. Manjše pomanjkljivosti je največkrat mogoče dokaj preprosto odpraviti, zato ni razloga, da bi s tem odlašali.

Pomemben del priprav je ogrevanje. Če imamo peč, kamin ali drugo kurilno napravo, naj bo ta pred začetkom kurilne sezone pregledana in očiščena. Pri nas so dimnikarske storitve zakonsko urejene, uporabniki morajo poskrbeti za predpisane preglede, čiščenje in meritve. Pravočasno vzdrževanje ni pomembno le zaradi učinkovitega ogrevanja, temveč predvsem zaradi varnosti. Če se ogrevamo na drva, je zdaj zadnji čas za pregled zalog. Ta naj bodo suha in zaščitena pred dežjem, vendar shranjena tako, da lahko zrak okoli njih nemoteno kroži.

Preverimo veje

Po poletju trata potrebuje nekaj dodatne pozornosti. Vročina in suša sta za seboj najbrž pustili suha ali gola mesta, zato je zgodnja jesen primerna za njeno obnovo. Glede na stanje trate jo prezračimo, po potrebi dosejmo in ustrezno negujmo.

Zgodnja jesen je lahko lep čas za vrtnarje, številne rastline še cvetijo, dozorevajo zadnji pridelki. Odstranimo predvsem bolne in poškodovane dele, zdrave rastlinske ostanke uporabimo za kompostiranje. Pri trajnicah in drugih rastlinah je z odstranjevanjem bolje počakati, saj posušena stebla in semena niso le dekorativna, ampak tudi zavetje številnim koristnim organizmom.

Pred jesenskimi vetrovi preverimo še drevesa. Suhe, poškodovane ali nevarno viseče veje so ob močnejšem vetru nevarne za ljudi, avtomobile in objekte. Če gre za večje veje ali drevesa v bližini električnih vodov, se dela ne lotimo sami, temveč ga prepustimo usposobljenemu strokovnjaku.

Počitek za vrtno pohištvo

Počasi prihaja čas za spravilo vrtnega pohištva, senčnikov, blazin, igrač in druge opreme, ki smo jo uporabljali poleti. Pred shranjevanjem jih očistimo in dobro posušimo, nato pa pospravimo na suho in pred vremenskimi vplivi zaščiteno mesto. Preglejmo tudi vrtno orodje in ga očistimo, tako bo prihodnjo pomlad pripravljeno na novo sezono. Ne pozabimo na vrtne cevi in zunanjo pipo. Pred prihodom nizkih temperatur je treba z zunanjega dela sistema odstraniti vodo oziroma ga ustrezno zaščititi, saj lahko zamrznjena voda povzroči poškodbe cevi in priključkov. Ker so jesenski dnevi vse krajši, ne pozabimo na zunanjo razsvetljavo. Očistimo svetila, zamenjajmo nedelujoče žarnice in preverimo poti okoli hiše. Odstranimo predmete, ob katere bi se lahko v temi kdo spotaknil, ter poskrbimo, da bodo stopnice in poti dobro osvetljene.

Vsega seveda ni treba postoriti v enem dnevu, a če te dneve izkoristimo za nekaj osnovnih pregledov in opravil, bo prihod hladnejših mesecev veliko bolj brezskrben. Dom bo bolje pripravljen na dež, veter in mraz, vrt pa bo počasi prešel v svoj jesenski počitek.

Zgodnja jesen je lep čas za vrtnarje, številne rastline še cvetijo, dozorevajo zadnji pridelki. FOTO: Rossella De Berti/Getty Images

Po poletju trata potrebuje nekaj dodatne pozornosti: prezračimo jo, po potrebi dosejmo in ustrezno negujmo. FOTO: Iuliia Burmistrova/Getty Images