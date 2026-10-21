Jeseni v fitnes

Po poletju se fitnesi spet napolnijo. Novi copati, nova majica in trdna odločitev, da bomo tokrat zares trenirali. Prvi obisk fitnesa ima posebno moč. Človek pride spočit, motiviran in obdan z ljudmi, ki dvigujejo sumljivo težke stvari. Zato si hitro naloži malo preveč uteži, naredi tri vaje preveč in naslednje jutro odkrije mišice, za katere ni vedel, da jih ima.

Dober začetek treninga moči ni tisti, po katerem tri dni težko sedemo na stranišče. Je tisti, po katerem se vrnemo.

Naučimo se gibov

Počep, potisk, vlečenje, dvigovanje bremena in vaje za trup so osnova številnih programov. Za začetnika je pomembneje, kako vajo izvaja, kot koliko kilogramov je na uteži. Prvih nekaj obiskov je zato pametno nameniti spoznavanju naprav in osnovnih gibov. Če ne vemo, kako jih izvajati, je dober trener precej koristnejša naložba kot najdražji proteinski prašek.

Priporočila za odrasle vključujejo vadbo za moč najmanj dva dni na teden. Začetniku ni treba trenirati šestkrat. Teža mora biti dovolj velika, nikakor ne prevelika. Zadnje ponovitve serije naj zahtevajo nekaj truda, vendar tehnika ne sme razpasti. Ni treba vsake serije končati tako, da nam utež rešuje neznanec v majici brez rokavov.

Teža mora biti dovolj velika, nikakor ne prevelika. FOTO: Shutterstock

Mišice lahko postanejo močnejše z različnimi bremeni. Pomembni so rednost, primerna zahtevnost in postopno napredovanje. Začetnik lahko zato prve tedne naredi manj, kot misli, da zmore. To je prednost, ne strahopetnost.

Bolečina ni dokaz kakovosti

Dan ali dva po novi vadbi so boleče mišice običajne. Zlasti po vajah, ki jih telo še ne pozna. Toda ostra bolečina v sklepu, nenadna bolečina ali bolečina, ki se slabša, ni medalja za dobro opravljen trening. Takrat vajo prekinemo in ugotovimo, kaj se dogaja. In potem pride najtežja vaja. Ni počep. Ni mrtvi dvig. Je prihod v fitnes naslednji teden.

Pomembni so rednost, primerna zahtevnost in postopno napredovanje.

Za večino rekreativcev bo od dva- do trikrattedenska vadba, ki jo lahko vzdržujejo več mesecev, naredila več kot junaški oktober, ki se konča novembra. Jeseni zato ne potrebujemo popolnega programa. Potrebujemo dovolj dobrega. Najboljša članska izkaznica za fitnes namreč ni tista v denarnici. Je navada, da skozi njegova vrata dejansko stopimo.