  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM IN VRT

Jesenska zastirka za bujnejšo pomlad

Uporabimo organske materiale, ki se razgradijo in v tla sproščajo hranila, obenem zadržujejo vlago in ohranjajo stabilno temperaturo tal.
Organska zastirka deluje kot počasno gnojilo, izboljšuje rodovitnost, spodbuja koristne mikroorganizme. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images

Organska zastirka deluje kot počasno gnojilo, izboljšuje rodovitnost, spodbuja koristne mikroorganizme. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images

Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images

Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images

Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Organska zastirka deluje kot počasno gnojilo, izboljšuje rodovitnost, spodbuja koristne mikroorganizme. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images
Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images
Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images
Mateja Florjančič
 9. 11. 2025 | 17:00
3:21
A+A-

Strokovnjaki za vrtnarjenje pravijo, da je jesensko zastiranje eden najboljših načinov za zdrav in bujen vrt naslednjo pomlad. Čeprav ga večina ljudi zastira spomladi, je jeseni ta korak prav tako pomemben, saj je to ključ do zdravega in bujnega vrta. Pomaga zaščititi rastline, ohranja vlago, preprečuje erozijo tal in polepša videz vrta.

Zaščita korenin

Jesenska zastirka na vrtu deluje kot topla odeja. Ko dnevi in noči postajajo mrzli, ohranja stabilno temperaturo tal, kar je še posebno pomembno za mlade rastline, ki se šele prilagajajo novemu okolju. Debela plast zastirke prepreči prehitro zmrzovanje, zmanjšuje tveganje za poškodbe korenin in mlade rastline varuje pred propadom.

Tudi pozimi rastline, čeprav v manjši meri, potrebujejo vlago. Zastirka deluje kot izolacija, ki zmanjšuje izhlapevanje vode in ohranja enakomerno vlažnost okoli korenin. Dež, veter in snežne padavine lahko odstranijo vrhnjo, hranilno plast zemlje. Zastirka ublaži izpiranje hranljivih snovi, preprečuje odnašanje vrhnje plasti in blaži škodo drugih vremenskih vplivov.

Naravni vir hrane

Organska zastirka, na primer slama, listje, lesni sekanci, se postopno razgrajuje in v tla sprošča hranila. Deluje kot počasno gnojilo, izboljšuje rodovitnost, spodbuja koristne mikroorganizme in pomaga ohranjati vlago. Spomladi bodo tla pod zastirko mehkejša in bogatejša s koristnimi mikroorganizmi.

Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images
Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Jeseni in pozimi vrt pogosto deluje pusto. Sveža plast zastirke doda strukturo in urejenost ter prikrije prazna mesta med rastlinami. Tudi v mirovanju rastlin vrt deluje negovan. Ob vsem tem je prekrivna plast dom za žuželke, ki prezimujejo v organskem materialu, kot so čebele samotarke in kresnice. Tako prispeva k ohranjanju opraševalcev in naravnega ravnovesja ter spomladi zmanjšuje potrebo po umetnih posegih.

Jeseni in pozimi vrt pogosto deluje pusto, sveža plast zastirke pa doda strukturo in poskrbi za urejenost.

Praktični nasveti

Odstranimo plevel in obrežimo rastline, potem namestimo zastirko. Tako bomo preprečili, da bi pod njo rasel plevel in spomladi povzročal preglavice.

Uporabimo organske materiale. Lesni sekanci, slama ali listje omogočajo kroženje zraka in vode ter se razgradijo, sintetični materiali v zemljo ne sproščajo hranil.

Najprej zaščitimo nove zasaditve, tudi drevesa, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja.

Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images
Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images

Ne zastirajmo preblizu stebel in debel. Med zastirko in stebli ali debli naj bo vsaj sedem centimetrov razdalje, s tem bomo preprečili bolezni in gnitje rastlin.

Poskrbimo za ustrezno debelino. Zadostuje od pet do osem centimetrov debela plast, pri obstoječi zastirki dodajte dva ali tri centimetre sveže plasti. Predebela zastirka lahko zadržuje preveč vlage in povzroča pojav plesni.

Več iz teme

dom in vrtzastirkajesen
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

V središču mesta dostavljavcu (26) zlomil čeljust na dveh mestih, bolnišnica ni jemala resno

Po površnem pregledu so ga poslali domov ...
9. 11. 2025 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: pomemben planetarni dogodek jutri je retrogradna postaja Merkurja v strelcu

Luna v levu in Merkurjev retrogradni ples.
9. 11. 2025 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
NA ODDIHU

Bor Zuljan se je javil s tropskega kraja: kje je Urška Klakočar Zupančič? (VIDEO)

Bor Zuljan je napovedal prihod pesmi z naslovom Nisi kriva ti.
9. 11. 2025 | 17:25
17:15
Novice  |  Slovenija
KONFLIKTNE SITUACIJE

Vrane v Ljubljani vedno bolj nadležne, na občini nemočni, z ministrstva odgovarjajo

Naraščanje številčnosti sivih vran samo po sebi ni problematično, pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. 11. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Jesenska zastirka za bujnejšo pomlad

Uporabimo organske materiale, ki se razgradijo in v tla sproščajo hranila, obenem zadržujejo vlago in ohranjajo stabilno temperaturo tal.
9. 11. 2025 | 17:00
16:25
Bulvar  |  Suzy
ŽENSKA DRUŽBA

Slavna ženska družba povezana v prijateljstvu (Suzy)

Prijateljstvo je dragocena vrednota.
9. 11. 2025 | 16:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki