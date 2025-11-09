Jesenska zastirka za bujnejšo pomlad

Strokovnjaki za vrtnarjenje pravijo, da je jesensko zastiranje eden najboljših načinov za zdrav in bujen vrt naslednjo pomlad. Čeprav ga večina ljudi zastira spomladi, je jeseni ta korak prav tako pomemben, saj je to ključ do zdravega in bujnega vrta. Pomaga zaščititi rastline, ohranja vlago, preprečuje erozijo tal in polepša videz vrta.

Zaščita korenin

Jesenska zastirka na vrtu deluje kot topla odeja. Ko dnevi in noči postajajo mrzli, ohranja stabilno temperaturo tal, kar je še posebno pomembno za mlade rastline, ki se šele prilagajajo novemu okolju. Debela plast zastirke prepreči prehitro zmrzovanje, zmanjšuje tveganje za poškodbe korenin in mlade rastline varuje pred propadom.

Tudi pozimi rastline, čeprav v manjši meri, potrebujejo vlago. Zastirka deluje kot izolacija, ki zmanjšuje izhlapevanje vode in ohranja enakomerno vlažnost okoli korenin. Dež, veter in snežne padavine lahko odstranijo vrhnjo, hranilno plast zemlje. Zastirka ublaži izpiranje hranljivih snovi, preprečuje odnašanje vrhnje plasti in blaži škodo drugih vremenskih vplivov.

Naravni vir hrane

Organska zastirka, na primer slama, listje, lesni sekanci, se postopno razgrajuje in v tla sprošča hranila. Deluje kot počasno gnojilo, izboljšuje rodovitnost, spodbuja koristne mikroorganizme in pomaga ohranjati vlago. Spomladi bodo tla pod zastirko mehkejša in bogatejša s koristnimi mikroorganizmi.

Polepša videz vrta. FOTO: Beekeepx/Getty Images

Jeseni in pozimi vrt pogosto deluje pusto. Sveža plast zastirke doda strukturo in urejenost ter prikrije prazna mesta med rastlinami. Tudi v mirovanju rastlin vrt deluje negovan. Ob vsem tem je prekrivna plast dom za žuželke, ki prezimujejo v organskem materialu, kot so čebele samotarke in kresnice. Tako prispeva k ohranjanju opraševalcev in naravnega ravnovesja ter spomladi zmanjšuje potrebo po umetnih posegih.

Praktični nasveti

Odstranimo plevel in obrežimo rastline, potem namestimo zastirko. Tako bomo preprečili, da bi pod njo rasel plevel in spomladi povzročal preglavice.

Uporabimo organske materiale. Lesni sekanci, slama ali listje omogočajo kroženje zraka in vode ter se razgradijo, sintetični materiali v zemljo ne sproščajo hranil.

Najprej zaščitimo nove zasaditve, tudi drevesa, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja.

Najprej zaščitimo nove zasaditve, ker so najbolj občutljive za mraz in temperaturna nihanja. FOTO: Sbytovamn/Getty Images

Ne zastirajmo preblizu stebel in debel. Med zastirko in stebli ali debli naj bo vsaj sedem centimetrov razdalje, s tem bomo preprečili bolezni in gnitje rastlin.

Poskrbimo za ustrezno debelino. Zadostuje od pet do osem centimetrov debela plast, pri obstoječi zastirki dodajte dva ali tri centimetre sveže plasti. Predebela zastirka lahko zadržuje preveč vlage in povzroča pojav plesni.