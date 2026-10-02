Jesenski šik s svetlimi supergami (FOTO)

Da so bele superge del vsakodnevne garderobe že več sezon, ni več presenetljiva novica. Z njimi je cela kombinacija videti mladostno, sproščeno in sodobno. In katere kombinacije, ki se zaokrožijo s supergami, bodo to jesen v ospredju?

Elegantni kostim

V teoriji se zdi nezdružljivo, leta 2026 pa gre še kako skupaj – krojena obleka oziroma kostim in športne superge. Najbolje delujejo preprosti beli modeli v kombinaciji z nekoliko širšimi hlačami, sproščenim suknjičem in mehko pletenino. Manj formalni kroji omilijo kontrast med športnimi čevlji in elegantnimi oblačili. Takšna kombinacija je odlična tudi za dneve, ko želimo biti urejeni, a ne pretirano poslovni. Bele superge ustvarijo manj strog videz, a ne manj premišljen.

Športno, a fino

To jesen so retro trenirke in jakne zelo modne, a ko jih izbiramo, imejmo v mislih, da ne bomo videti, kot da se odpravljamo v telovadnico. Zato izbirajmo čiste linije, kakovostnejše materiale in čim manj opaznih logotipov. Širše športne hlače lahko denimo kombiniramo z elegantnejšo jakno, strukturirano torbico in minimalističnimi belimi supergami. Tako ustvarimo kombinacijo, v kateri smo še vedno dovolj urejeni za obisk mesta, kosilo ali bolj delovni dan, ko nas ne čakajo poslovni sestanki.

Nevtralna paleta

To jesen črno barvo zamenjajte za rjavo, h kateri lahko kombinirate številne barve, med drugim tudi belo. Kombinacija dolgega rjavega plašča, svetlega krila ali hlač in belih superg deluje preprosto in še vedno elegantno. Pri takšnih kombinacijah niti ne potrebujemo veliko dodatkov. Prav nevtralna barvna paleta omogoča, da pridejo do izraza teksture – volna, kašmir, usnje in pletenine. Če se vam zdi bela barva preveč vpadljiva, jo zamenjajte s kremnimi in bež odtenki.

Večni džins

Klasičen moder džins letos zamenjajte za črnega ali sivega. Temnejše kavbojke jeseni delujejo bolj elegantno. Dodamo lahko dolg svetel plašč, puli ali preprost pulover in strukturirano torbo. In seveda superge. Čeprav je vsak kos zase del osnovne garderobe, skupaj ustvarijo šik kombinacijo.

Bele superge so že zdavnaj prerasle vlogo športne obutve in postale eden najbolj vsestranskih kosov sodobne garderobe.

Superge torej niso le praktična in udobnejša alternativa gležnjarjem ali mokasinom, temveč eden najlažjih načinov, kako težje jesenske materiale in temnejše barve narediti bolj lahkotne in sodobne.

Športna jakna v takšni kombinaciji nikakor ne deluje le za v telovadnico. FOTO: Profimedia