Jezikovni nasveti: H konju grem

Nedavno sem odprla hčerin zvezek za bralno značko, v katerega napiše obnovo knjige, ki jo je prebrala, in doda svoje mnenje o dogajanju ali glavni osebi, najljubšem odlomku. Ustavila sem se pri predlogih s/z, k/h, ki so bili včasih rabljeni napačno, in razmišljala, kako naj devetletnici čim bolj enostavno pojasnim pravilo, po katerem se ji denimo nikoli več ne bo zapisalo, da je deklica šla k konju in ga očistila z krtačo. Sicer menim, da bi moral vsak govorec slovenščine »slišati«, kdaj bo zapisal katero različico, a dokler tega ni, nam pridejo prav tovrstna mini pravila.

Zapisovanje predlogov s/z in k/h v slovenščini redno povzroča zadrego tudi nekaterim tistim, ki so že davno pustili za sabo osnovno šolo, gre za glasovno (fonetično) pravilo, posamezna različica predloga se namreč določa glede na glas, s katerim se začne naslednja beseda.

Če bi četrtošolki rekla, da se predlog s uporablja, kadar stoji pred nezvenečimi soglasniki, različica z pa pred zvenečimi soglasniki in samoglasniki, bi najbrž še naprej v njenem zvezku brala o torbici s modro pentljo in knjižnem junaku, ki je hlače nesel k krojaču. Pravilo, ki ga zlahka osvojijo tudi otroci, je: s pišemo, kadar se naslednja beseda začne na p, t, k, f, s, š, c, č, h – vse črke so v povedi Ta suhi škafec pušča. V ostalih primerih pišemo z. S Petro, s Tino, s kavo … in z mamo, z Anjo.

Tudi pri predlogu k/h je izbira odvisna od glasovne zvenečnosti začetka naslednje besede, velja, da h vedno stoji pred besedami, ki se začnejo s k ali g, pred vsemi drugimi uporabimo predlog k. Ker ima hči zelo rada konje, sva pravilo poenostavili s stavkom H konju grem. H pred k in g, sicer k. Starejši šolar je dodal, da jim je učiteljica svetovala, da je h pred kg (kilogram), sicer je k. Super!

Ko sva pravili uspešno (upam!) prenesli v prakso, sva naleteli na primer, ko predlog stoji pred številko, denimo 10-letna deklica, 50 točk. Kaj pa zdaj? Z 10-letno ali s 10-letno, z 50 točkami ali s 50 točkami? Uporabimo predlog, kot bi ga, če bi številko zapisali z besedo. Z desetletno, s petdesetimi.

Dilema o zapisovanju predlogov s/z in k/h je razrešena, za pomoč pri kateri drugi pa pišite na lektura@slovenskenovice.si.

Anka Adamič, prof. slov.