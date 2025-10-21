Jezikovni nasveti: Kakšne buče so to

Ko se poletje v jesen zasuče, je čas za buče! S tem ne mislimo na neresnične oziroma pretirane zgodbe, ki jim lahko rečemo tako (slednje dozorevajo vse leto), temveč na pridelek z njiv in vrtov, katerega sezona je tu. Oglejmo si buče z jezikovnega vidika.

Najprej se spomnimo, da veliko število različnih buč in raznovrstnost priprave teh v sodobnih receptih še par desetletij nazaj nista bila del našega vsakdana, zato jezik niti ni potreboval poimenovanj zanje. Spominjam se, da so starejši ljudje takrat govorili le o dveh vrstah buč: svinjskih (tudi izraz njivska buča se mi je vtisnil v spomin) in jedilnih. Čeprav sta obe užitni in koristni za prehrano ljudi, je prvi izraz pomenil tiste, ki so jih gojili za krmo živali, drugi pa je opisoval tiste z vrtičkov, ki so si potem v zgodnjih devetdesetih utrle pot na jedilnike kot ena najpogosteje uporabljanih vrtnin. Najprej so bile te samo podolgovate temnozelene, rekli smo jim bučke, da smo jih ločili od velikih oranžnih okroglih, ki smo jim rekli buče, toda sledilo jim je še mnogo vrst »jedilnih« buč(k), od koder izvira potreba po razvejanem poimenovanju, da jih lahko ločimo med sabo. In kako nam je šlo? Začeli smo nekako tako, kot se otroci igrajo telefon: te prve, nekoč najbolj vsakdanje, zelene bučke so namreč v različnih pisnih virih danes pogosto poimenovane cukiniji. Ta izraz sicer ni knjižen, je pa v redni rabi v praktičnosporazumevalnem jeziku. Toda v izvornem, italijanskem jeziku je ena bučka zuchhino, zuchhini pa je množina, potemtakem sta besedi cukini (m. spol) v ednini in cukiniji v množini besedotvorno malce zaviti, vendar ne po naše, temveč po angleško, od koder smo cukinije po ovinkih dobili in kjer jim v ednini rečejo zuchhini. Gre torej za iz tretje roke prevzet in naprej raztegnjen izraz.

Zato pa v pravopisu najdemo pokrajinski primorski izraz cuketa (ž. sp.), razlaga njegovega pomena pa je: mlada, nedorasla buča.

Po cukinijih so prišle še mnoge druge vrste buč(k); na primer špagetarica, maslenka, hokaido buče, patišon. Prvi dve sta lepi izpeljanki iz še obstoječih samostalnikov in opisujeta določene lastnosti tako poimenovanih buč. Hokaido se uporablja kot pridevnik levo ali desno od osnove buča, poimenovane pa so po japonskem otoku. To poimenovanje smo ravno tako prevzeli iz angleščine. Patišon (m. spol), manjša sploščena buča z valovitim robom, ima pri nas sinonim v izpeljanki patišonka, k nam pa je prišel iz Francije. Kaj pa buča sama? Beseda izvorno pomeni okrogla posoda (za vino). Spomnimo se stare otroške pesmice o sovi in čuku, v kateri pravita: Vino bova spila, tralalala …, bučo pa razbila, hopsasa! Posodo, v kateri je bilo vino, imata torej pri tem v mislih. Pametnim bučam pa lahko pišete na: lektura@slovenskenovice.si.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.