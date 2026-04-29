Junak s krvavimi rokami

Avstralska javnost se že več tednov, vse odkar so ga v prvih dneh aprila aretirali na letališču, intenzivno ukvarja z najbolj odlikovanim še živečim avstralskim vojakom, 47-letnim Benjaminom Roberts-Smithom, ki je minuli petek stopil pred sodnika v Sydneyju. Najbolj znanemu avstralskemu vojaku sodijo zaradi vojnih zločinov. Tožilstvo ga v obtožnici bremeni petih umorov, ki jih je zakrivil še kot desetnik posebne enote avstralske vojske SAS (Special Air Service) v Afganistanu. Bremenijo ga, da je ubil afganistanskega ujetnika, porinil vklenjenega ujetnika v prepad, ukazal podrejenim, ki so šele prišli v njegovo enoto, ustreliti sovražnega ujetnika kot del nekakšnega »krvavega krsta«, in podtaknil ali zakril dokaze pri nekaterih primerih sumljivih smrti ujetnikov. Po branju obtožnice je Ben Roberts-Smith zanikal krivdo in izjavil, da je vedno deloval v skladu s svojimi vrednotami, »v skladu z vojaškim urjenjem in v skladu s pravili in ukazi vojaškega delovanja«. Začetek sojenja najbolj odlikovanemu avstralskemu vojaškemu junaku – to sojenje je prvo v zgodovini Avstralije, na katerem zaradi vojnih zločinov sodijo lastnemu vojaku – je seveda sprožil izjemno zanimanje tamkajšnje javnosti. Proces ni bil veliko presenečenje, saj se je ime Bena Roberts-Smitha že desetletje občasno pojavljalo v javnosti v povezavi z njegovim početjem v Afganistanu, ki naj ne bi bilo po vojaških etičnih pravilih.

Prelomna preiskava

Za Roberts-Smitha in tudi za Avstralijo je bila prelomna preiskava, znana kot Breretonovo poročilo, ki je odkrila verodostojne dokaze, da so elitni avstralski vojaki v Afganistanu nezakonito ubili 39 ljudi, in priporočila preiskavo 19 sedanjih ali nekdanjih pripadnikov avstralskih obrambnih sil (ADF). Ustanovili so posebno ekipo, Urad posebnega preiskovalca (OSI). Direktor preiskav pri uradu Ross Barnett je pred dnevi izjavil, da je bil »OSI pristojen za preiskavo nekaj deset umorov, za katere se domneva, da so bili zagrešeni sredi vojnega območja v državi, 9000 kilometrov oddaljeni od Avstralije. V to državo ne moremo, dostopa do kraja zločina nimamo, nimamo fotografij, načrtov lokacije, meritev, najdbe izstrelkov, analize vzorcev krvnih madežev … Nimamo dostopa do umrlih.« Njihovo delo je bilo zelo zahtevno, je dodal. Avstralska policijska komisarka Krissy Barrett je poudarila, da so obtožbe o neprimernem vedenju omejene na »zelo majhen del naših zaupanja vrednih in spoštovanih obrambnih sil«: »Velika večina pripadnikov ADF dela v čast naši državi.«

Cestni mural s podobo Bena Roberts-Smitha v Melbournu FOTO: William West/ Afp

47-letni Ben Roberts-Smith je v avstralsko vojsko vstopil pri 18 letih, najprej je bil dva mandata na vojaški misiji v Vzhodnem Timorju, 2003. pa se je pridružil elitni enoti SAS. Po več kot desetletju vojaške kariere in z medaljo za pogum na prsih so ga aprila 2009 napotili v Afganistan, v oporišče avstralske vojske, ki so ga s kodnim imenom poimenovali Whiskey 108. Avstralske enote v okviru mednarodnih sil so se bojevale proti talibom v osrednjem Afganistanu blizu mesta Tarin Kovt. Kot je mogoče razbrati iz obtožnice, so ob nekem zračnem napadu na oporišče talibov poklicali Roberts-Smitha in njegovo enoto, da bi varnostno pregledali in »očistili« kraj napada. Pri tem so odkrili skrit predor in iz njega izvlekli dva človeka, takoj so ju zvezali. Afganistanca so identificirali kot očeta in sina Mohameda in Ahmadulaha Eso. Slednjega, ki je imel nožno protezo, je Roberts-Smith odnesel iz oporišča, ga vrgel na tla in hladnokrvno vanj izstrelil nekaj strelov iz avtomatske puške. Kot piše v obtožnici, je to dejanje videlo več pripadnikov avstralske vojske, vključno s tistimi, ki so varovali zunanje položaje okoli napadenega oporišča talibov. Nekaj minut po uboju Ahmadulaha je Roberts-Smith ukazal vojaku, ki so ga klicali Začetnik (The Rookie), naj ustreli še starejšega ujetnika. Ta je ubogal in pozneje so v enoti ugotavljali, da je Začetnik preživel svoj krvavi krst.

Podpornik Roberts-Smitha zahteva, naj mu dajo mir. Foto: David Gray/Afp

Naslednji vojni zločin se je zgodil avgusta 2012 v bližini vasi Darvan. Roberts-Smith je s svojimi vojaki tam iskal afganistanskega vojaka, ki je bil sicer na urjenju pri enoti avstralske vojske, vendar se je kmalu obrnil proti njim in ubil tri avstralske vojake, dva pa huje ranil in zbežal. Lov za njim je postala prednostna naloga avstralske vojske v Afganistanu. Ekipa Roberts-Smitha, ki je bil prej odlikovan z najvišjim vojaškim priznanjem Britanske skupnosti narodov Commonwealtha, Viktorijinim križcem, je ujela tri moške, med njimi je bil tudi možakar po imenu Ali Jan. Začeli so jih zasliševati, v nekem trenutku pa je Roberts-Smith s še enim vojakom zvezanega Jana odpeljal na vrh skale in ga po krajšem spraševanju porinil v več kot 10 metrov globok prepad. Potem sta ga še ustrelila oziroma naj bi ga vojak, ki naj bi ga k temu nagovoril nadrejeni Roberts-Smith.

Tožbo izgubil

Oktobra 2012 naj bi njegova enota pri vasi Sjahov pri napadu na manjše oporišče talibov ubila dva vojaka nasprotnega tabora, dva naj bi ubili pri begu. Tako se je glasila uradna razlaga, priče pa so pozneje potrdile, da sta bila ujetnika, ki so ju nagnali k begu, da so ju lahko ubili. Preden so ju nagnali k begu, naj bi jima Roberts-Smith odstranil kovinske lisice.

Kraljica Elizabeta II. ga je odlikovala z Viktorijinim križcem. FOTO: Reuters

Roberts-Smith je vojsko zapustil 2015. kot junak, nagradili so ga še z nazivom za izstopajoče dosežke v vojaški karieri. A že čez eno leto so začeli v vrhu avstralske vojske preiskovati, ali je kaj resnice v vedno glasnejših govoricah, ki so se začele pojavljati tudi v medijih, o vojnih zločinih, ki naj bi jih storili avstralski vojaki med misijo v Afganistanu. Pogosto je bilo slišati ime Roberts-Smitha. Da bi opral svoje ime, se je podal v odmevno pravno bitko, ki je trajala sedem let, stala milijone dolarjev in jo nekateri označujejo za avstralsko sojenje stoletja. A civilno sojenje se je zanj slabo končalo, tožbo je izgubil. Izkazalo se je, da je bila velika večina ljudi v Afganistanu, ki so jih ubili avstralski vojaki, praviloma najprej vklenjena, izprašana in nato ustreljena, čeprav je imela avstralska vojska v trenutku njihove smrti popoln nadzor nad dogajanjem in se ni mogla sklicevati na delovanje med bojem.