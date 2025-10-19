INTERVJU

Jure Godler: Kuhal ne bom nikoli, v politiko pa tudi ne bom šel

Nisem človek, ki bi šel delat nekaj, za kar vem, da tega ne bi naredil dobro po svojih standardih, pravi in še, da se, ko piše, popolnoma odklopi od sveta, ker ga zelo hitro zmotijo različne stvari.

Galerija Rad 'brainstorma' ideje in like, sploh zdaj, ko je začel pisati detektivke. FOTO: Boštjan Podlogar

Petra Kalan

Jure Godler je človek mnogih talentov, zadnjih sedem let pa svoje oboževalce pridno razveseljuje s pisanjem knjig. Sedma po vrsti je izšla te dni, njen naslov je Mrtvi kot. Prava poslastica za ljubitelje detektivk in nov izziv za Godlerja, ki se je proslavil z malo drugačnim žanrom. Spregovoril je o disciplini, ki jo zahteva pisanje, o pokojnem Sašu Hribarju, politični satiri in svoji fascinaciji z glasbenim genijem Mozartom. Prav slednjemu je namenil 20 let svojega življenja in težko bi ga presenetili s kakšno novo informacijo o njem. Pred kratkim ste izdali novo knjigo, svojo sedmo zapored. ...