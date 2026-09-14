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NOVI ROMAN

Jure Godler razkriva novi primer Hermana Arha

Godlerjev novi roman prinaša televizijski kviz, pet tekmovalcev, milijone in umor, ki ga mora razrešiti Herman Arh.
Godler je v sedmih letih napisal sedem romanov. FOTO: MAJA MODRINJAK

Godler je v sedmih letih napisal sedem romanov. FOTO: MAJA MODRINJAK

Ostaja zvest klasični detektivski uganki. FOTO: MAJA MODRINJAK

Ostaja zvest klasični detektivski uganki. FOTO: MAJA MODRINJAK

Novi roman prinaša skrivnosti, laži, motive in napačne sledi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Novi roman prinaša skrivnosti, laži, motive in napačne sledi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Godler je v sedmih letih napisal sedem romanov. FOTO: MAJA MODRINJAK
Ostaja zvest klasični detektivski uganki. FOTO: MAJA MODRINJAK
Novi roman prinaša skrivnosti, laži, motive in napačne sledi. FOTO: OSEBNI ARHIV
Kaja Grozina
 14. 9. 2026 | 17:00
3:25
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Jure Godler se po lanskem uspehu kriminalke Mrtvi kot vrača z novim primerom detektiva Hermana Arha. Njegov novi roman Pet sekund do smrti bo izšel 3. oktobra pri Založbi Pivec, tokrat pa se bo napeta zgodba odvijala v svetu televizijskega kviza. Herman Arh se po spletu okoliščin znajde med tekmovalci najpopularnejšega kviza v državi. Pet tekmovalcev, pet sekund, pet vprašanj in pet milijonov – nato pa smrt. Televizijski studio se spremeni v zaprt prostor, v katerem je lahko vsak navzoči osumljenec. Arh mora med preiskavo brutalnega umora razvozlati mrežo skrivnosti, laži, ambicij in skritih motivov ljudi, ki jih je le nekaj minut prej povezovala predvsem želja po slavi in bogastvu.

Pet sekund do smrti je Godlerjev sedmi roman v sedmih letih. Po petih romanih o Spencerju in Novaku je lani z Mrtvim kotom začel novo serijo kriminalk z detektivom Hermanom Arhom. Knjiga je naletela na dober odziv bralcev, Godler pa pravi, da ga veseli predvsem dejstvo, da so novega junaka sprejeli tudi tisti, ki so spremljali njegove prejšnje knjižne like. Prve odzive je že dobil tudi od tistih, ki so knjigo prebrali pred izidom. Boštjan Gorenc - Pižama je izpostavil predvsem lažne sledi in napeto pripoved, zaradi katerih bralec do konca težko ugane, kam bo zgodba zavila.

Ostaja zvest klasični detektivski uganki. FOTO: MAJA MODRINJAK
Ostaja zvest klasični detektivski uganki. FOTO: MAJA MODRINJAK

Uganke, motivi in napačne sledi

»Pisanje je bilo vedno moja strast in leta 2019 sem sprejel odločitev, da to vključim v svoje profesionalno življenje. Po seriji petih romanov o Spencerju in Novaku sem lani z Mrtvim kotom zagnal novo serijo detektivk,« pravi Godler. Dodaja, da odzive bralcev spremlja tako skozi prodajne številke in recenzije kot na druženjih in prek sporočil, ki jih prejema.

Novi roman prinaša skrivnosti, laži, motive in napačne sledi. FOTO: OSEBNI ARHIV
Novi roman prinaša skrivnosti, laži, motive in napačne sledi. FOTO: OSEBNI ARHIV

Novi roman ostaja zvest klasični detektivski uganki, pri kateri bralec skupaj z detektivom ugotavlja, kdo je storilec. Godler poudarja, da ga pri takšnih zgodbah najbolj zanimajo mehanizem umora, motivi in možnost, da avtor bralcu nastavlja napačne sledi. »Moj detektiv Arh je relativno neekscentričen in človeški. Odlika dobre detektivke je ravno zaplet in vse mogoče permutacije motivov, vzgibov in ne nazadnje tudi ustvarjalnosti samega umora,« pojasnjuje.

Odlika dobre detektivke je ravno zaplet in vse mogoče permutacije motivov, vzgibov in ne nazadnje tudi ustvarjalnosti samega umora.

Hermana Arha je sestavil iz značajskih lastnosti ljudi, ki jih je v življenju spoznal in so nanj naredili poseben vtis. Od detektiva je mogoče pričakovati predvsem racionalen um, saj je po osnovni izobrazbi fizik, v zgodbi pa deluje kot katalizator, ki mora na koncu povezati vse niti in pojasniti okoliščine umora. Prvi bodo roman v roke dobili udeleženci posebnega druženja z bralci, ki ga bo na dan izida gostila Mestna knjižnica Ljubljana. Število mest je omejeno, prednaročila za knjigo pa so že odprta. Godler bo sicer jeseni dejaven tudi na drugih področjih. Na male zaslone se vrača s kvizom Milijonar, novo sezono pa začenja tudi podkast Opazovalnica, ki ga ustvarja z Anžetom Tomićem.

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