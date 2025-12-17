K svetemu Ambrožu po zahvalo za dobro letino

Zbrali smo se pri maši, naše društvo šteje 106 članov, sicer pa smo se v čast našemu zavetniku sv. Ambrožu zbrali že štirinajstič zapored,« pove Anton Kastelic, predsednik Čebelarskega društva Stična.

Sv. Ambrož je tisti, h kateremu se zatekajo čebelarji, goduje 7. decembra. Živel je med letoma 340 in 397. Legenda pripoveduje, da se je Ambrožu še kot dojenčku, spečemu v zibelki na domačem dvorišču, na glavo usedel roj čebel. Pestunja, ki ga je varovala, je začela kričati in klicati na pomoč. Ambrožev oče, izkušen čebelar, je ukazal, naj pustijo otroka pri miru, in tako so je roj čez čas dvignil, ne da bi otroka pičila niti ena čebela. Po tem dogodku mu je oče dal ime Ambrozij. Ambrozija je grški izraz za mano, ki naj bi bila hrana za bogove in je dajala večno mladost in nesmrtnost. Ambrož je odrasel v slavnega vojskovodjo, postal konzul Ligurije in bil leta 374 izvoljen za nadškofa. Bil je velik pesnik in glasbenik. Posebno znane so njegove tako imenovane ambrozijske himne. Moderniziral je liturgiko in kult Cerkve posodobil na praktično versko življenje.

Mašo je daroval pater Branko Petauer. Foto: Gašper Stopar

Zahvala za dobro letino

Zato se čebelarji na njegov god zbirajo k t. i. čebelarski maši. Sveto mašo v baziliki Žalostne Matere Božje v Stični je daroval pater Branko Petauer ob somaševanju samostanskega čebelarja patra Avguština. »Veselimo se našega praznika, priprave se začnejo vsaj mesec in pol pred mašo, pri kateri smo zelo dejavni. Začenši z uvodom, branjem prvega in drugega berila, naš pa je tudi uvod v molitev očenaš. Ob koncu sem se v imenu društva zahvalil vsem za obisk, pohvalil pa sem tudi sezono, ki je za nami. Veliko hojevega medu so imeli tisti, ki so imeli ob koncu čebele na pravi lokaciji,« je predsednik društva opisal aktivno vlogo čebelarjev pri maši, na kateri so se zahvalili za dobro letino, molili pa so tudi za vse pokojne člane.

Zahvalili so se za dobro letino. Foto: Gašper Stopar

Maše so se udeležili tudi člani ČD Krka Zagradec, ČD Grosuplje, ČD Trebnje ter Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, ki je združenje čebelarskih društev iz osrednje Slovenije, čebelarjem pa je za praznik čestital tudi domači župan Dušan Sternad. Predsednik Kastelic je potrdil, da jim prav uspešna sezona vliva novo energijo in motivacijo za nadaljnje delo ter prizadevanje za varovanje narave in okolja. Po končani maši so se čebelarji zbrali na prijetnem druženju, na katerem so prisotnim postregli z medenimi dobrotami, ki so jih pripravile njihove boljše polovice.