  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREGLED

Kaj smo letos poslušali na Spotifyju

Izšel je Spotify Wrapped 2025, pregled največkrat predvajanih pesmi, izvajalcev, albumov, podkastov in zvočnih knjig.
Portoriški pevec Bad Bunny je letošnji kralj Spotifya. FOTO: Erika Santelices/Reuters

Portoriški pevec Bad Bunny je letošnji kralj Spotifya. FOTO: Erika Santelices/Reuters

Lady Gaga in Bruno Mars sta osvojila poslušalce s skladbo Die With A Smile. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Lady Gaga in Bruno Mars sta osvojila poslušalce s skladbo Die With A Smile. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Skupina HUNTR/X je navduševala z glasbo iz Netflixovega animiranega filma K-pop Demon Hunters. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Skupina HUNTR/X je navduševala z glasbo iz Netflixovega animiranega filma K-pop Demon Hunters. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Joe Rogan že šesto leto zapored vodi med avtorji podkastov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Joe Rogan že šesto leto zapored vodi med avtorji podkastov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Portoriški pevec Bad Bunny je letošnji kralj Spotifya. FOTO: Erika Santelices/Reuters
Lady Gaga in Bruno Mars sta osvojila poslušalce s skladbo Die With A Smile. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Skupina HUNTR/X je navduševala z glasbo iz Netflixovega animiranega filma K-pop Demon Hunters. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Joe Rogan že šesto leto zapored vodi med avtorji podkastov. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Staš Ivanc
 12. 12. 2025 | 19:00
3:54
A+A-

Čakanje je končano. Največja platforma za pretakanje glasbe na svetu Spotify, ki se lahko pohvali s 713 milijoni poslušalcev in 281 milijoni naročnikov, je uporabnikom ponudila letošnji pregled najbolj poslušanih izvajalcev in skladb Spotify Wrapped 2025. Spotify je koncept Wrapped, kot ga poznamo danes, predstavil leta 2015, seveda je objavil tudi lestvice največkrat poslušanih izvajalcev, pesmi, albumov, podkastov in zvočnih knjig.

Vsak uporabnik Spotifya, pa naj gre za zastonjkarja ali premijskega naročnika, je deležen osebnega letnega pregleda, če je le predvajal vsaj 30 skladb, vsako več kot 30 sekund, in poslušal vsaj pet različnih izvajalcev. Tako kot vedno svoj Wrapped najdemo v mobilni aplikaciji pod zavihkom Domov. Dejansko ga ne moremo zgrešiti. Prvič pa predstavljajo Wrapped Party, novo interaktivno funkcijo, ki uporabnikom omogoča, da uživajo v svojem letu glasbe v živo s prijatelji.

Leto v glasbi

Po osvojitvi lovorike v letih 2020, 2021 in 2022 so uporabniki Spotifya Bad Bunnyja že četrtič okronali za najbolj poslušanega izvajalca na svetu z 19,8 milijarde predvajanj. Latinskoameriški glasbenik je prav tako osvojil naslov albuma leta 2025 s ploščo DeBÍ TiRAR MáS FOTOS. Deseterico najboljših izvajalcev zaokrožujejo Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh in ameriško-mehiška skupina Fuerza Regida.

Letošnja največkrat predvajana skladba z več kot 1,7 milijarde poslušanj je Die With A Smile, ki jo izvajata Lady Gaga in Bruno Mars. Na drugo mesto se je z lanskega tretjega mesta povzpela Billie Eilish s pesmijo Birds of a Feather, medtem ko sta K-pop zvezdnica Rosé in Bruno Mars s pesmijo APT osvojila tretje mesto. Četrto mesto je zasedla pesem Ordinary Alexa Warrena, peto pa Bad Bunnyjeva DtMF. Sledijo jim še Back to Friends (Sombr), Golden (HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami oziroma zasedba filma K-Pop Demon Hunters), Luther (Kendrick Lamar in SZA), That's So True (Gracie Abrams) in Wildflower (Billie Eilish).

Na svetovnem seznamu albumov se je letos na vrhu znašel Bad Bunnyjev DeBÍ TiRAR MáS FOTOS, drugo mesto pa je zasedla glasba iz Netflixovega animiranega filma K-Pop Demon Hunters. Na tretje in peto mesto sta se že drugo leto zapored vrnila tudi albuma Hit Me Hard and Soft (Billie Eilish) in Short n' Sweet (Sabrina Carpenter). Četrto mesto je pripadlo kantavtorici SZA in albumu SOS Deluxe: Lana. V prvi deseterici so še Mayhem (Lady Gaga), You'll Be Alright, Kid (Alex Warren), I'm The Problem (Morgan Wallen), GNX (Kendrick Lamar) in Un Verano Sin Ti (Bad Bunny).

Podkasti in zvočnice

Najbolj poslušani podkast na svetu je že šesto leto zapored The Joe Rogan Experience, sledila sta mu The Diary Of A CEO s Stevenom Bartlettom in The Mel Robbins Podcast na drugem oziroma tretjem mestu ter Call Her Daddy z Alex Cooper in This Past Weekend s Theom Vonom. Podkasti so postali tudi osrednji prostor za razumevanje največjih kulturnih trenutkov leta 2025 v realnem času. Od dekodiranja izpada TikToka do odzivanja na nenačrtovane drame na podelitvah nagrad in zaroke slavnih so se poslušalci za takojšnjo analizo obrnili na široko paleto oddaj.

V svetu zvočnih knjig je leto 2025 zaznamoval razcvet romantičnih žanrov, saj prvo peterico Spotifyeve lestvice največkrat predvajanih zvočnic zasedajo avtorice, kot so ​Rebecca Yarros, Navessa Allen in Sarah J. Maas. Dejansko v prvi deseterici ni moškega pisatelja, poleg osmih bolj ali manj klasičnih romanc pa sta na seznamu še biografija in fantazijsko-romantični roman.

Več iz teme

glasbaSpotify
ZADNJE NOVICE
19:31
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Podarimo si čas zase

Mi smo tisti, ki lahko rečemo: dovolj je hitenja brez smisla. Ko si privoščimo oddih, vračamo svojo energijo, notranji mir.
12. 12. 2025 | 19:31
19:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
OBSEŽNA PREISKAVA

Državljanke Kosova brez usposabljanj in dovoljenj opravljale lepotne posege v Mariboru, a to ni bilo vse

V Sloveniji so živele nezakonito in delale na črno, sodišče jih je že obsodilo.
12. 12. 2025 | 19:03
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PREGLED

Kaj smo letos poslušali na Spotifyju

Izšel je Spotify Wrapped 2025, pregled največkrat predvajanih pesmi, izvajalcev, albumov, podkastov in zvočnih knjig.
12. 12. 2025 | 19:00
18:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
BILI SO TRIJE

Strojan, ki je pretepel kmeta Antona Čemažarja, želi brata rešiti pred sokrivdo

Zanika tudi, da bi poškodovanega Čemažarja brcal ali na njem uporabil solzivec.
12. 12. 2025 | 18:42
18:15
Bulvar  |  Glasba in film
NEKDANJI DIRIGENT

Žalostna vest iz slovenske glasbe, umrl je Franc (FOTO)

Poslovil se je Franc Gornik. Od leta 1999 do leta 2006 je vodil Pihalni orkester Ljubljana.
12. 12. 2025 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: ugoden čas za raziskovanje, globoke pogovore in introspekcijo

Sobota je tradicionalno povezana s Saturnom, planetom discipline, strukture in odgovornosti.
12. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

SPAR Slovenija s 50.000 evri podpira junake prihodnosti

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Igra, kjer zmaga tisti z več ničlami

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki