Kaj smo letos poslušali na Spotifyju

Čakanje je končano. Največja platforma za pretakanje glasbe na svetu Spotify, ki se lahko pohvali s 713 milijoni poslušalcev in 281 milijoni naročnikov, je uporabnikom ponudila letošnji pregled najbolj poslušanih izvajalcev in skladb Spotify Wrapped 2025. Spotify je koncept Wrapped, kot ga poznamo danes, predstavil leta 2015, seveda je objavil tudi lestvice največkrat poslušanih izvajalcev, pesmi, albumov, podkastov in zvočnih knjig.

Vsak uporabnik Spotifya, pa naj gre za zastonjkarja ali premijskega naročnika, je deležen osebnega letnega pregleda, če je le predvajal vsaj 30 skladb, vsako več kot 30 sekund, in poslušal vsaj pet različnih izvajalcev. Tako kot vedno svoj Wrapped najdemo v mobilni aplikaciji pod zavihkom Domov. Dejansko ga ne moremo zgrešiti. Prvič pa predstavljajo Wrapped Party, novo interaktivno funkcijo, ki uporabnikom omogoča, da uživajo v svojem letu glasbe v živo s prijatelji.

Leto v glasbi

Po osvojitvi lovorike v letih 2020, 2021 in 2022 so uporabniki Spotifya Bad Bunnyja že četrtič okronali za najbolj poslušanega izvajalca na svetu z 19,8 milijarde predvajanj. Latinskoameriški glasbenik je prav tako osvojil naslov albuma leta 2025 s ploščo DeBÍ TiRAR MáS FOTOS. Deseterico najboljših izvajalcev zaokrožujejo Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh in ameriško-mehiška skupina Fuerza Regida.

Letošnja največkrat predvajana skladba z več kot 1,7 milijarde poslušanj je Die With A Smile, ki jo izvajata Lady Gaga in Bruno Mars. Na drugo mesto se je z lanskega tretjega mesta povzpela Billie Eilish s pesmijo Birds of a Feather, medtem ko sta K-pop zvezdnica Rosé in Bruno Mars s pesmijo APT osvojila tretje mesto. Četrto mesto je zasedla pesem Ordinary Alexa Warrena, peto pa Bad Bunnyjeva DtMF. Sledijo jim še Back to Friends (Sombr), Golden (HUNTR/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami oziroma zasedba filma K-Pop Demon Hunters), Luther (Kendrick Lamar in SZA), That's So True (Gracie Abrams) in Wildflower (Billie Eilish).

Na svetovnem seznamu albumov se je letos na vrhu znašel Bad Bunnyjev DeBÍ TiRAR MáS FOTOS, drugo mesto pa je zasedla glasba iz Netflixovega animiranega filma K-Pop Demon Hunters. Na tretje in peto mesto sta se že drugo leto zapored vrnila tudi albuma Hit Me Hard and Soft (Billie Eilish) in Short n' Sweet (Sabrina Carpenter). Četrto mesto je pripadlo kantavtorici SZA in albumu SOS Deluxe: Lana. V prvi deseterici so še Mayhem (Lady Gaga), You'll Be Alright, Kid (Alex Warren), I'm The Problem (Morgan Wallen), GNX (Kendrick Lamar) in Un Verano Sin Ti (Bad Bunny).

Podkasti in zvočnice

Najbolj poslušani podkast na svetu je že šesto leto zapored The Joe Rogan Experience, sledila sta mu The Diary Of A CEO s Stevenom Bartlettom in The Mel Robbins Podcast na drugem oziroma tretjem mestu ter Call Her Daddy z Alex Cooper in This Past Weekend s Theom Vonom. Podkasti so postali tudi osrednji prostor za razumevanje največjih kulturnih trenutkov leta 2025 v realnem času. Od dekodiranja izpada TikToka do odzivanja na nenačrtovane drame na podelitvah nagrad in zaroke slavnih so se poslušalci za takojšnjo analizo obrnili na široko paleto oddaj.

V svetu zvočnih knjig je leto 2025 zaznamoval razcvet romantičnih žanrov, saj prvo peterico Spotifyeve lestvice največkrat predvajanih zvočnic zasedajo avtorice, kot so ​Rebecca Yarros, Navessa Allen in Sarah J. Maas. Dejansko v prvi deseterici ni moškega pisatelja, poleg osmih bolj ali manj klasičnih romanc pa sta na seznamu še biografija in fantazijsko-romantični roman.