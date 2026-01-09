  • Delo d.o.o.
NAVDUŠENI

Kaj smo najbolj gledali na Netflixu?

KPop Demon Hunters je bil najbolj pretakan film na svetu, Squid Game pa je vodil med serijami.
Staš Ivanc
 9. 1. 2026 | 18:00
2:32
A+A-

Najbolj gledani film minulega leta na največji pretočni platformi za video vsebine Netflix je bil ameriški animirani glasbeni urbani fantazijski film KPop Demon Hunters, med serijami pa je še naprej prevladovala južnokorejska nadaljevanka Squid Game. Mimogrede, glasba iz filma Kpop Demon Hunters je bila tudi drugi najpogosteje predvajani album na vodilni glasbeni pretočni platformi Spotify.

Najbolj gledani filmi

Animirani film KPop Demon Hunters je osvojil prvo mesto s 504,3 milijona ogledov in daleč za seboj pustil drugouvrščeni ameriški akcijski triler Carry-On, ki si je prislužil »le« 165 milijonov ogledov. Akcijski trilerji, kot sta Back in Action (133,6 milijona ogledov) in Extraction 2 (123,3 milijona), so skrbeli za dozo adrenalina, medtem ko so čustveno privlačne drame z Leave the World Behind (128,8 milijona) in Damsel (123,3 milijona) na čelu pokazale raznolikost mednarodnega pripovedovanja zgodb.

Priljubljeni so ostali tudi družinski filmi, pri čemer je film Super Mario Bros. Movie dosegel 113 milijonov ogledov, nostalgična komedija Happy Gilmore 2 pa 113,7 milijona. Seznam sta zaokrožila Leo (111,4 milijona) in Pod Parizom (109,8 milijona), ki sta dokazala naraščajoče zanimanje svetovnega občinstva za mešanico akcije, drame, animacije in komedije.

Squid Game je pritegnil stare in nove gledalce.

Najbolj gledane serije

V kategoriji serij je Squid Game potrdil svetovno prevlado in zbral 396,9 milijona ogledov. Korejski triler je s svojimi izzivi z visokimi vložki in privlačnim pripovedovanjem zgodb pritegnil tako zveste oboževalce kot nove gledalce. Med druge priljubljene serije sodita Stranger Things (211,5 milijona) in Bridgerton (201,4 milijona), kar dokazuje, da domišljijska dela in drame še naprej zanimajo množično občinstvo. Stranger Things je poleg tega najbolj gledana Netflixova serija doslej; zelo verjetno bi se uvrstila na vrh lestvice, če se zadnja, peta sezona ne bi začela predvajati šele proti koncu leta.

Wednesday (197,6 milijona) in Adolescenca (143,4 milijona) sta gledalce držala na robu sedežev, medtem ko je drzna irska serija Raw (133 milijonov) ponudila pogumno vsebino, ki premika meje. Romantične komedije, kot je Emily in Paris (93,9 milijona), trilerji, kot je Fool Me Once (91,8 milijona), domišljijski ep The Witcher (83,4 milijona) in družinska drama My Life With the Walter Boys (83,2 milijona) so zaokrožili Netflixovo deseterico najbolj gledanih serij na svetu.

