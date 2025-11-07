  • Delo d.o.o.
TEHNOLOGIJA

Kako bi se obnašali ljudje ob koncu sveta?

Znanstveniki so uporabili igro ArcheAge. Igralci so lahko igrali kot običajno, opravljali naloge, raziskovali, napredovali in kopičili opremo, kot so želeli. A pri tem so vedeli, da se bo po pretečenih 11 tednih igranja strežnik z igro izbrisal in da bodo izgubljeni vsi njihovi dosežki.
Staš Ivanc
 7. 11. 2025 | 18:00
4:32
Težko je proučevati konec sveta oziroma obnašanje ljudi ob koncu sveta. Če bi to počeli, ko ne bi bilo apokalipse, verjetno ne bi dobili natančnega vpogleda, saj bi se vsi sodelujoči zavedali, da sveta v resnici ne bo konec. Če pa bi to poskusili, ko bi bil resnično konec sveta, se ne bi nihče zanimal za ugotovitve študije, saj bi imeli v tistem trenutku čisto druge skrbi. Če bi Zemlji grozilo, da bo vanjo trčil uničujoči asteroid, bi bilo verjetno precej težko prepričati ljudi, da bi sodelovali v znanstveni raziskavi.

Poskus v virtualnem svetu

Mednarodna ekipa raziskovalcev z univerz v ZDA, Španiji, Katarju in Južni Koreji pa je našla drugačen način za proučevanje obnašanja ljudi ob oziroma pred sodnim dnevom – z uporabo računalniške igre. Za svoj poskus je že pred časom uporabila množično večigralsko spletno igro vlog v odprtem svetu (MMORPG) ArcheAge. V študiji, ki je potekala med beta testiranjem igre, so igralci lahko igrali kot običajno, opravljali naloge, raziskovali, napredovali in kopičili opremo, kot so želeli. A pri tem so vedeli, da se bo po pretečenih 11 tednih igranja strežnik z igro izbrisal in da bodo izgubljeni vsi njihovi dosežki.

»In tako je dobro ali slabo vedenje igralcev v igri v zadnjih nekaj dneh izgubilo svoj pomen,« so ugotovili raziskovalci v študiji, objavljeni v zborniku mednarodne konference o svetovnem spletu WWW Companion, katere nerecenzirani prednatis je dostopen v spletnem znanstvenem arhivu arXiva.

Ekipa je predpostavljala, da je izbris virtualnega sveta dober približek konca resničnega sveta, saj igralci ne bodo občutili posledic svojih dejanj. Verjeli so, da jim bo to pomagalo odgovoriti na večno vprašanje, ali bodo ljudje ob bližajoči se apokalipsi opustili moralne ideale. Raziskovalci so analizirali več kot 270 milijonov zapisov o vedenju igralcev v igri, kot so statistični podatki o opravljenih nalogah, da bi ugotovili, ali se je obnašanje igralcev spremenilo, ko so vedeli, da se svet končuje.

Za testno prizorišče so uporabili množično večigralsko spletno igro vlog ArcheAge.

Anti- in prosocialno vedenje

In kaj so dognali? Igra je potekala presenetljivo mirno, razen nekaterih posameznikov, ki so se odločili za morilske pohode. »Naše ugotovitve kažejo, da ni bilo pandemičnih sprememb v obnašanju ljudi, vendar so nekateri izstopajoči primeri pogosteje kazali antisocialno vedenje (npr. ubijanje drugih igralcev),« so zapisali. »Ugotovili smo tudi, da so igralci v nasprotju s pomirjujočim pregovorom (Martina Luthra Kinga), da 'tudi če bi vedel, da bo jutri svet razpadel, bi vseeno posadil svojo jablano', opustili željo po razvoju svojih likov, kar se je na koncu beta testiranja pokazalo z drastičnim zmanjšanjem števila dokončanih nalog, napredovanja in nadgrajevanja sposobnosti likov.«

Nekako bi lahko povzeli takole: ko se svet končuje, verjetno ne bomo porabili prav veliko časa za samoizboljševanje (npr. za telovadbo in zdravo prehranjevanje). Igralci, ki so ostali do konca igre, so bili po navadi najbolj mirni, medtem ko so igralci, ki so igro zapustili predčasno po lastni volji, po navadi kazali najbolj antisocialno vedenje, kot je ubijanje drugih igralcev, saj so izgubili »občutek odgovornosti in navezanost na igro«, torej na svoj svet.

Igra je potekala presenetljivo mirno, razen nekaterih posameznikov, ki so se odločili za morilske pohode.

Čeprav raziskovalci poudarjajo, da je študija seveda omejena zaradi dejstva, da se je odvijala v videoigri, je bil konec tega sveta dokaj miren in občasno celo pozitiven, s pojavom prosocialnega vedenja proti koncu igre. »Naše ugotovitve, da se občutek družbenih skupin, specifičnih za spletne klepetalnice, nagiba k 'srečnejšemu', ko se bliža konec sveta, so prvi znak prosocialnega vedenja: obstoječi družbeni odnosi se krepijo,« je sklenila ekipa. »Poleg tega smo videli, da so igralci, ki so ostali do konca sveta, začeli sestavljati majhne začasne skupnosti – nastajali so novi družbeni odnosi.«

Konec sveta je bil dokaj miren in občasno celo pozitiven, s pojavom prosocialnega vedenja proti koncu igre.

konec svetavideoigreArcheAgeštudijaobnašanje
