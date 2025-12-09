  • Delo d.o.o.
NA SNEGU

Kako izberemo alpske smuči

Preprosti nasveti za lažjo odločitev in posledično lepše dneve na snegu.
Da bomo uživali, moramo izbrati sebi primerne smučke. FOTO: Famveld/Getty Images
Da bomo uživali, moramo izbrati sebi primerne smučke. FOTO: Famveld/Getty Images
Janez Kušar
 9. 12. 2025 | 17:00
2:47
A+A-

Izbira pravih alpskih smuči je lahko na prvi pogled zapletena, saj je ponudba res velika, razlike med modeli pa včasih težko opazne. A z nekaj preprostimi pravili je lahko odločitev precej lažja – in predvsem bolj zanesljiva. Če vemo, kaj potrebujemo, bomo smučali bolj sproščeno in samozavestno.

Med brado in očmi

Najprej je tu vprašanje dolžine, ki močno vpliva na to, kako se smuči obnašajo. Dobro vodilo za večino rekreativnih smučarjev je enostavno: primerna dolžina smuči je med brado in višino oči.

Krajše smuči (bližje bradi) so bolj vodljive in okretne, zato so odlična izbira za tiste, ki želijo mirno vožnjo ali se še učijo pravilne tehnike. Daljše smuči (bližje višini oči ali nekoliko nad njo) ponudijo več stabilnosti pri hitrosti, zato so primerne za samozavestnejše smučarje, ki uživajo v energičnih, daljših zavojih.

Najpomembneje je, da se na smučeh počutimo dobro.

Pri izbiri dolžine velja upoštevati tudi težo, izkušnje in teren – na urejenih progah je varno ostati nekoliko pod višino oči, ljubitelji pršiča ali širših smuči pa lahko posežejo po dolžini malenkost nad njo.

Naslednji pomembni dejavnik je širina pod čevljem. Ožji modeli (70–80 mm) so idealni za urejene proge, saj omogočajo hitrejše prelaganje z roba na rob. Širši modeli (85–100 mm ali več) pa omogočajo večjo plovnost na mehkem snegu in so odlični za vsestransko uporabo, zlasti če se radi zapeljemo z urejenih prog.

Primerna dolžina je med brado in višino oči. FOTO: Jackf Getty Images
Primerna dolžina je med brado in višino oči. FOTO: Jackf Getty Images

Trdota (ali fleks) določa, kako zahtevne so smuči. Mehkejše so bolj tolerantne do napak in prijazne do rekreativcev. Trše smuči omogočajo večji nadzor pri hitrosti, a zahtevajo dobro tehniko. Če ste negotovi, je varnejša izbira srednja trdota – prinese stabilnost, ne da bi vas kaznovala za vsak manjši premik.

Nove ali rabljene

Najpomembneje je, da se na smučeh počutimo dobro. Pravi model ni tisti, ki ga ima sosed ali ki je videti najlepši, temveč tisti, ki ustreza našemu načinu smučanja. Če je mogoče, smuči pred nakupom preizkusimo – občutek na snegu pove več kot katera koli tabela.

Pri odločitvi med novimi in rabljenimi smučmi je ključno upoštevati njihovo stanje. Dobro ohranjene so lahko povsem ustrezne, vendar morajo imeti nepoškodovane robnike, zdravo sredico in še dovolj materiala za servisiranje.

Nove smuči prinašajo predvidljivo odzivnost, daljšo življenjsko dobo in bolj sodobne tehnologije, ki olajšajo vožnjo. Če si želimo najboljši možni občutek in varnost, je nakup novih smuči praviloma zanesljivejša izbira.

