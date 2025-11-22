Kako je 18-letni Mark Kastelic iz Ivančne Gorice postal prvak Italije, pa sploh še nima vozniškega izpita

Minule dni je po Dolenjski završalo, več kot 200 Dolenjcev je šlo v Italijo, tja do Misana. Da podprejo prijatelja, šampiona za volanom, 18-letnega Marka Kastelica iz Ivančne Gorice. Mark že skoraj desetletje opozarja nase.

V nedeljo je dolenjski najstnik spisal novo odmevno poglavje svoje kariere. Z zmago na nedeljski dirki v Misanu je postal italijanski prvak v dirkaškem razredu GT4. 18-letni dirkač iz Ivančne Gorice je bil s svojim kolegom, Italijanom Lorenzom Toccijem, pretrd oreh za konkurenco in z osvojeno zmago sta potrdila zmago v skupnem seštevku. Veselo je bilo že v Misanu, v noči na ponedeljek pa se je Mark vrnil domov. Sezone še ni konec, prihodnji teden bo odločal o naslovu zmagovalca Iberskega pokala (v to so Portugalci in Španci združili svoje državno prvenstvo). »Rad dirkam, rad bi se oddolžil očetu, ki toliko vlaga vame. Predvsem pa se želim prebiti v eno od tovarniških ekip. Želel bi dokazati, da je to mogoče, tudi če prihajaš iz Slovenije,« brez ovinkarjenja razkrije svoje želje in ambicije. Ujeli smo ga med treningom. Dopoldne je bil v fitnesu, popoldne je sedel za simulator.

Po zadnji dirki v Italiji ga čaka zaključek v portugalskem Estorilu. Foto: Mapetrol Lema Racing

Dež v Zagrebu

Zadnji dve sezoni je član slovenske ekipe Mapetrol Lema racing, njen lastnik je Jaka Marinšek. Ekipa mu je v dveh letih zagotavljala vse, kar lahko, imel je svojega kuharja, ki ga je razvajal z dobrimi mesnimi dobrotami, pred dirko pa Mark uživa v testeninah. Da je na progi dobro peljal, je skrbel španski inženir, ki je bil del slovenske ekipe. Mark ima močno podporo družine, moralno in finančno. Doma zanj navijajo mlajši sestri in mama Jasmina, oče Robert je včasih z njim na dirki. »Že več let praviloma potujem sam,« pove Mark, ki se izvrstno znajde v svetu odraslih, kamor je vstopil po očetovi zaslugi, oče je karting voznik. »Bil sem slab, doma je še šlo, na tujem pa ne,« poudari oče in še, da ga je Mark spremljal na tekmah. Ko je bil star štiri leta, mu je oče kupil kros motor. »To je bil najhitreje prodan artikel v naši hiši. Mamica je prebrala, da to slabo vpliva na držo in hrbtenico. Ob 10. uri je prebrala, ob 11. uri oddala oglas, ob 12. uri je bil prodan. Je pa Mark rekel, da bi vozil to, kar vozim jaz. Kupili smo mu gokart,« se oče spominja začetkov. »To je bilo vse le igra. Mark je užival, na tekmah je bil 3, 4 leta mlajši, vedno zadnji v cilju. Vedno sva ga z ženo objela in stisnila k sebi, uvrstitev si ni gnal k srcu. Prelomnica se je zgodila leta 2012, ko je v Zagrebu premagal vse za pol kroga, izvrstno se je znašel v dežju, ostali ne,« nadaljuje oče. Doma so bili odločeni, da fanta podprejo na tej poti. Kastelic je bil eden največjih slovenskih karting talentov. Ob tem velja dodati: Mark je bil tudi nadarjen alpski smučar, a se je odločil za karting.

Skoraj milijon Skoraj milijon Oče Robert potrdi, da je Mark dobil svojega zastopnika, ki mu že išče ekipo za novo sezono, verjamejo, da bodo talent in sposobnosti 18-letnika prepoznali tudi partnerji in podporniki. »Januarja bom vedel, kje bom dirkal,« potrdi Mark, ki se spogleduje s tekmovalnim razredom GT3. Če je bilo treba za njegovo letošnjo sezono zbrati blizu 400.000 evrov (poleg sponzorjev, ki so jim zelo hvaležni, je večino dala družina), bo sezona v višjem rangu stala okoli 800.000 evrov. Vse bo laže, ko bo postal tovarniški voznik. Mark verjame, da mu bo uspelo.

Najhitrejši Slovenec Foto: Mapetrol Lema Racing

Opozarja nase

Njegova prva tekmovalna kategorija je bil razred Mini 50 v državnem prvenstvu Slovenije, znanem kot Sportstil pokal. Pri sedmih letih je želel napredovati in se je preselil v bolj konkurenčni razred Micro Max v okviru prvenstva Rotax. S ciljem družine, da tekmuje v najvišjih kategorijah proti najmočnejši konkurenci, je Mark pri desetih letih prvič nastopil na dirki v tujini. Globalno dirkaško skupnost je nase prvič opozoril leta 2019, ko je stopil na zmagovalne stopničke velikih tekmovanj. Leta 2020 je redno stal na stopničkah. Konstantno dobro se je odrezal v tekmovanju Iame Series v Italiji in uspešno konkuriral nekaterim najhitrejšim dirkačem v tem športu. Uspehi so začeli prihajati tudi na drugih tekmovanjih. Eden najodmevnejših rezultatov je bilo drugo mesto v tako imenovani WSK Euro Series, kjer je nastopilo več kot sto najboljših kartistov z vsega sveta. Pozornost je zagotovo pritegnil tudi s tretjim mestom na dirki Champions of the Future v Zuere v Španiji. Leta 2021 je v kategoriji OKJ osvojil drugo mesto v seriji WSK Euro Series.

Brez družine ne bi šlo. Foto: Osebni arhiv

V sezoni 2023/2024 je pri šestnajstih letih prvič sedel v mercedesa-AMG GT4, in to še pred pridobitvijo vozniškega izpita, ki ga je začel opravljati zdaj pri 18. Že v svoji prvi sezoni v italijanskem prvenstvu GT4 leta 2024 je dosegel zmago na eni od dirk ter končno tretje mesto v skupnem seštevku. Letos je šel korak naprej, pred njimi so novi izzivi, dileme ni več, Mark opozarja nase. V tej sezoni sedi za volanom prave zveri: mercedes-AMG GT4 je dirkalnik, zasnovan posebej za kategorijo GT4. Poganja ga 4,0-litrski V8 biturbo motor s približno 500–550 konjskimi močmi. Avto ima sekvenčni menjalnik, dirkač sedi v popolnoma ograjeni varnostni kletki, aerodinamika je optimizirana za stabilnost, ne ekstremni pritisk kot pri GT3. V dirkaški konfiguraciji doseže približno 250–260 km/h največje hitrosti, v 3,5 sekunde doseže hitrost 100 km/uro. Mark na dirke praviloma potuje sam, med torkom in četrtkom mora priti do prizorišča. Petek je namenjen treningu, sobota je dan za kvalifikacije, včasih za prvo od dveh dirk, sicer je nedelja tekmovalni dan. Mark se na dirko pripravi doma – s simulatorjem prouči progo in pripravi osnovne nastavitve vozila, da na prizorišču ne izgubljajo časa.