V ZVEZDAH

Kako na nas vpliva lunin mrk

Lahko je močan, transformativen trenutek, ki spremeni tok našega življenja.
Ostanite odprti za spremembe in zaupajte svoji intuiciji. FOTO: Titoonz/Getty Images

Ostanite odprti za spremembe in zaupajte svoji intuiciji. FOTO: Titoonz/Getty Images

Device boste morda začele nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa poskrbele za več reda v svojem življenju. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Device boste morda začele nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa poskrbele za več reda v svojem življenju. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Kozorogi boste morda ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. FOTO: Szepy/Getty Images

Kozorogi boste morda ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. FOTO: Szepy/Getty Images

Ostanite odprti za spremembe in zaupajte svoji intuiciji. FOTO: Titoonz/Getty Images
Device boste morda začele nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa poskrbele za več reda v svojem življenju. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Kozorogi boste morda ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. FOTO: Szepy/Getty Images
N. N.
 6. 3. 2026 | 17:00
5:43
Lunini mrki so od nekdaj veljali za pomembne astrološke dogodke, ki prinašajo velike spremembe in transformacije. Mnogi verjamejo, da imajo poseben vpliv na naše življenje, zlasti če se zgodijo v našem znamenju. Torkov lunin mrk pri nas sicer ni bil viden, a vseeno lahko prinaša več pritiska, posledice preteklosti. Na zasebni ravni ga vsak doživi glede na odnos mrka z rojstno karto. Lunin mrk lahko popolnoma spremeni tok našega življenja, saj v sebi nosi možnosti nepredvidenih dogodkov in popolnega preobrata. Mrki vplivajo dolgo, učinki trajajo šest mesecev oziroma do naslednjega luninega mrka. In kaj pomeni za posamezno znamenje?

Čas za nove začetke

Za ovne predstavlja priložnost za nove začetke, saj lahko ta astronomski dogodek prinese nenadne spremembe v vašem osebnem in poklicnem življenju. Morda boste začutili močno potrebo po spremembi smeri ali pa boste končno zbrali pogum, da se lotite nečesa novega. Pomembno je, da zaupate svoji intuiciji in se ne bojite tvegati.

Preobrazba vrednot

Biki boste doživeli globoko preobrazbo svojih vrednot in prioritet. Ta čas je idealen za razmislek o tem, kaj vam je resnično pomembno in kaj vas osrečuje. Morda boste ugotovili, da je čas za spremembo v vaših odnosih ali v načinu, kako upravljate svoje finance. Bodite odprti za nove priložnosti in ne bojte se opustiti starih vzorcev.

Komunikacija in odnosi

Dvojčkom prinaša poudarek na komunikaciji in odnosih. Morda boste začutili potrebo po tem, da se pogovorite o stvareh, ki so vas dolgo mučile. To je tudi čas, ko se lahko pojavijo nove priložnosti za povezovanje z drugimi. Bodite pozorni na svoje besede in poslušajte, kaj vam imajo povedati drugi.

Device boste morda začele nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa poskrbele za več reda v svojem življenju. FOTO: Prostock-studio/Getty Images
Device boste morda začele nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa poskrbele za več reda v svojem življenju. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Notranja rast

Raki boste doživeli obdobje notranje rasti in samorefleksije. Ta čas je idealen za meditacijo, introspekcijo in delo na sebi. Morda boste odkrili nove plati svoje osebnosti ali pa boste našli načine, kako izboljšati svoje duševno in čustveno počutje. Ne bojte se soočiti s svojimi strahovi in jih premagati.

Kreativnost in izražanje

Levom prinaša val kreativnosti in željo po izražanju. To je idealen čas za umetniške projekte, hobije ali kakršno koli dejavnost, ki vam omogoča, da izrazite svojo notranjo strast. Morda boste našli nove načine, kako se izraziti in kako deliti svoje talente z drugimi. Ne bojte se biti v središču pozornosti.

Organizacija in zdravje

Device boste občutile potrebo po organizaciji in izboljšanju svojega zdravja. Ta čas je idealen za vzpostavitev novih navad, ki bodo prispevale k vašemu boljšemu počutju. Morda boste začeli nov prehranjevalni načrt, telovadbo ali pa boste preprosto poskrbeli za več reda v svojem življenju. Poslušajte svoje telo in mu dajte, kar potrebuje.

Harmonija in ravnovesje

Tehtnice boste občutile močno potrebo po harmoniji in ravnovesju v svojem življenju. Ta čas je idealen za razmislek o tem, kako lahko izboljšate svoje odnose in kako lahko najdete več ravnovesja med delom in prostim časom. Morda boste ugotovili, da je čas za spremembe, ki vam bodo prinesle več miru in zadovoljstva.

Naj vam ta kozmični dogodek prinese nove priložnosti in globoke uvide v vaše življenje.

Intenzivna čustva

Škorpijonom prinaša intenzivna čustva in globoko transformacijo. Ta čas je idealen za soočenje s svojimi najglobljimi strahovi in željami. Morda boste doživeli močne čustvene pretrese, ki vas bodo prisilili, da se spopadete s svojimi notranjimi demoni. Pomembno je, da ostanete mirni in se osredotočite na svoje cilje.

Iskanje resnice

Strelci boste imeli močno potrebo po iskanju resnice in širjenju svojih obzorij. Ta čas je idealen za raziskovanje novih idej, potovanj ali izobraževanja. Morda boste našli nove načine, kako se povezati z drugimi in kako deliti svoje znanje. Bodite odprti za nove izkušnje in ne bojte se raziskovati neznanega.

Kozorogi boste morda ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. FOTO: Szepy/Getty Images
Kozorogi boste morda ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. FOTO: Szepy/Getty Images

Kariera in ambicije

Močan poudarek na karieri in ambicijah boste občutili kozorogi. Ta čas je idealen za razmislek o svojih poklicnih ciljih in načrtih za prihodnost. Morda boste ugotovili, da je čas za spremembe v vaši karieri ali pa boste našli nove priložnosti za napredovanje. Bodite pripravljeni na trdo delo in vztrajnost.

Inovacije in svoboda

Vodnarjem prinaša val inovacij in željo po svobodi. Ta čas je idealen za razmislek o tem, kako lahko v svoje življenje vnesete več ustvarjalnosti in neodvisnosti. Morda boste našli nove načine, kako se izraziti in kako uresničiti svoje sanje. Bodite odprti za nove ideje in ne bojte se biti drugačni.

Duhovna rast

Ribe boste občutile močno potrebo po duhovni rasti in povezovanju z višjimi energijami. Ta čas je idealen za meditacijo, molitev ali kakršno koli dejavnost, ki vam pomaga doseči notranji mir. Morda boste našli nove načine, kako se povezati s svojo intuicijo in kako slediti svojemu notranjemu vodstvu. Bodite odprti za duhovne izkušnje in ne bojte se raziskovati neznanega.

IZBRANO ZA VAS
