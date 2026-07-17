  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOGOLOGIJA

Kako nadomestiti googlov iskalnik?

Peščica podjetij monopolizira splet in ponuja neviden dostop do naših podatkov. Vendar obstaja veliko bolj etičnih – in pogosto izrazito evropskih – alternativ.
Britanski mojeek FOTO: Mojeek

Britanski mojeek FOTO: Mojeek

Google je trenutno največji iskalnik na svetu. FOTO: Google

Google je trenutno največji iskalnik na svetu. FOTO: Google

Nemška ecosia FOTO: Ecosia

Nemška ecosia FOTO: Ecosia

Francoski qwant FOTO: Qwant

Francoski qwant FOTO: Qwant

Britanski mojeek FOTO: Mojeek
Google je trenutno največji iskalnik na svetu. FOTO: Google
Nemška ecosia FOTO: Ecosia
Francoski qwant FOTO: Qwant
Staš Ivanc
 17. 7. 2026 | 19:10
5:26
A+A-

Dandanes je pri velikih tehnoloških podjetjih več negativnega kot pozitivnega. Pripišemo jim lahko nešteto tegob, škodo, ki jo povzročajo družbeni mediji, dezinformacije, polarizacijo, rudarjenje in zlorabo osebnih podatkov, malomarnost do okolja, izogibanje davkom in tako naprej in naprej. Človek dobi občutek, da se veliki šefi iz Silicijeve doline raje prilizujejo aktualni ameriški administraciji, se dobrikajo predsedniku Donaldu Trumpu in molčijo o njegovem vedno bolj bizarnem političnem delovanju brez kakršnih koli zadržkov, do Evropske unije pa se obnašajo kot do krute mačehe.

Poleg tega se zdi, da številni izdelki in storitve velikih tehnoloških podjetij iz leta v leto postajajo le slabši in s slabšo uporabniško izkušnjo. Pomislimo le na obljube neke velike računalniške korporacije, ki se je nekoč pridušala, da njene storitve za navadnega smrtnika ne bodo nikoli plačljive, ko pa je dosegla neko kritično maso uporabnikov, jim je začela zaračunavati življenjski prostor, češ da jo hramba podatkov v oblaku preveč stane.

Alternative obstajajo

Pri brezplačni programski opremi, kot so številne aplikacije, ki jih vsakodnevno uporabljamo in si dejansko ne bi znali predstavljati življenja brez njih, je zadaj vedno kompromis: večinoma gre za naše osebne podatke, ki smo jih prisiljeni deliti s proizvajalci, ti pa jih veselo pretvorijo v denar – velikanske vsote denarja – in le krepijo svoj monopolni položaj. Saj veste: enkrat samkrat v google vtipkate iskalno geslo klor za bazene in se čez nekaj minut čudite, zakaj na Facebooku gledate oglase za bazene, bazenske robote in bazensko tehniko. Ne, našim pametnim telefonom sploh ni treba prisluškovati našim pogovorom, kakor se bojijo nekateri: sami jim povemo, kaj nas zanima, korporacije pa si te podatke veselo delijo in služijo z njimi.

Zamenjava privzetega iskalnika na kateri koli napravi je izjemno enostavna.

A lahko gremo drugam. Marsikdo se že zaveda odvisnosti od ameriških tehnologij in še posebno v Evropi se zavedamo, da za skoraj vse, kar velika tehnološka podjetja prodajajo, obstajajo alternative, ki so bolj zelene, bolj etične, bolj neodvisne, bolj spoštljive do naše zasebnosti ali preprosto manj moteče in manj močne. In prehod je lažji, kot bi si morda predstavljali na prvi pogled. Tokrat bomo pogledali kak alternativni iskalnik, v naslednjih prispevkih pa še spletne brskalnike, elektronsko pošto, pisarniška orodja, družbene medije in klepetalne robote (UI).

Google ni edini

Google je v zadnjem desetletju zavzel 90 odstotkov trga iskanja, a pogosto ni nič boljši od konkurence; nekateri trdijo, da je včasih očitno slabši od tekmecev, morda celo namerno. Znani kanadsko-britanski tehnološki novinar in aktivist, bloger in pisec znanstvene fantastike Cory Doctorow, ki si je izmislil izraz »enshittification« (drekifikacija, usranjevanje), ki opisuje upad kakovosti številnih spletnih storitev, Google označuje za živi primer usranjevanja, pri čemer navaja njegovo domnevno strategijo poslabšanja kakovosti iskanja, da bi uporabniki preživeli več časa na spletnem mestu.

Google je trenutno največji iskalnik na svetu. FOTO: Google
Google je trenutno največji iskalnik na svetu. FOTO: Google
Britanski mojeek FOTO: Mojeek
Britanski mojeek FOTO: Mojeek
Francoski qwant FOTO: Qwant
Francoski qwant FOTO: Qwant

Kakor koli že, zamenjava privzetega iskalnika na kateri koli napravi je izjemno enostavna. Če uporabljamo Googlov chrome (preden ga zamenjamo), preprosto kliknemo na tiste tri navpične pikice v desnem zgornjem kotu okna, pa naj gre za pametni telefon ali pa osebni računalnik, izberemo Nastavitve in nato Iskalnik. Odpre se nam seznam možnih iskalnikov in preprosto izberemo enega.

Kaj izbrati? Vzemite si čas ...

Zanimiva izbira je iskalnik ecosia. Namesto da bi družba Ecosia GmbH naša iskanja uporabila za polnjenje svoje blagajne, prihodke, ki jih dobi od oglasov na strani, dejansko uporablja za sajenje dreves. Berlinsko podjetje trdi, da je od svojega začetka leta 2009 posadilo že skoraj 250 milijonov dreves (lahko si celo omislimo lastni števec). Ecosia ves dobiček namenja podnebnim ukrepom (doslej je za to namenila več kot 100 milijonov evrov) in s svojimi sončnimi elektrarnami proizvede več čiste energije, kot je porabi za delovanje, hkrati pa zbira minimalno količino podatkov o svojih uporabnikih.

Rezultati iskanj ecosie sicer niso vedno tako temeljiti kot pri googlu, čeprav nam orodna vrstica ponuja možnost iskanja prek googla in binga. Kot številni drugi alternativni iskalniki tudi ecosia temelji na Microsoftovem bingu (tudi yahoo in duckduckgo se do neke mere zanašata nanj), služi pa le z uporabniki, ki klikajo na oglase oziroma sponzorirane povezave: če ignoriramo oglase, ne sadimo dreves.

Lahko si omislimo tudi mojeek s sedežem v Združenem kraljestvu, katerega rezultati iskanja so stoodstotno neodvisni od googla ali binga in ki obljublja, da ne bo sledil uporabnikom ali zbiral podatkov o njih, tako da bodo vsi dobili popolnoma enake rezultate iskanja (kar ne velja za google ali bing).

1. Google je v zadnjem desetletju zavzel 90 odstotkov trga iskanja.

2. Evropski iskalniki obljubljajo, da ne bodo sledili uporabniku in prodajali njegovih podatkov.

3. Ecosia, mojeek in qwant delajo na tem, da bi bili popolnoma neodvisni od googla ali binga.

Francoski qwant je podobno usmerjen k zasebnosti (njegov slogan je »Iskalnik, ki vas ceni kot uporabnika, ne kot izdelek«) in je že pretežno neodvisen (začel je na podlagi binga). Zdaj sodeluje z ecosio pri izgradnji novega evropskega indeksa iskanja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Googletehnologijaspletni iskalniki
ZADNJE NOVICE
19:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
POBEG

Filmski pobeg v Krškem: pripornik skočil skozi okno in stekel v Savo!

Moški je izkoristil trenutek nepazljivosti pravosodnih policistov.
17. 7. 2026 | 19:44
19:28
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

Ne zavrzite praznih škatel za jajca, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

Kartonske škatle lahko uporabimo za vzgojo sadik. V vsak predalček nasujemo zemljo, dodamo seme in počakamo, da rastlina zraste.
17. 7. 2026 | 19:28
19:10
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOGOLOGIJA

Kako nadomestiti googlov iskalnik?

Peščica podjetij monopolizira splet in ponuja neviden dostop do naših podatkov. Vendar obstaja veliko bolj etičnih – in pogosto izrazito evropskih – alternativ.
Staš Ivanc17. 7. 2026 | 19:10
18:51
Bulvar  |  Glasba in film
V 82. LETU STAROSTI

Umrla je zvezdnica filma Sam doma (FOTO)

Brenda Fricker je imela že dalj časa zdravstvene težave, vzrok smrti pa uradno ni znan.
17. 7. 2026 | 18:51
18:38
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Dolgo belo krilo je kos poletja (FOTO)

Lahkotno, ženstveno in presenetljivo vsestransko pristaja k skoraj vsemu
Daša Mavrič17. 7. 2026 | 18:38
18:16
Lifestyle  |  Astro
ZVEZDNI ODSEV

Dan za introspekcijo in premišljene korake

Nebesni ples, lunin sij v znamenju Device in planetarni vplivi dneva.
17. 7. 2026 | 18:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki