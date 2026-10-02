Kako pa vi spite?

Spanje je najučinkovitejši način vsakodnevnega uravnavanja telesnega in duševnega zdravja ter optimalnega vzdrževanja našega organizma. Povezano je s sprejemanjem odločitev na področju dela in varnosti ter telesnih, čustvenih, duševnih, socialnih, energijskih in kognitivnih izzivov. Vpliva na sleherno celico in proces v telesu, zato je pomembno, da je spanje urejeno, pravijo strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za urejeno spanje so poleg zadostne dolžine pomembni kakovost, primerna časovna umeščenost in reden urnik spanja. Evropska akademija za nevrologijo in Svetovna zdravstvena organizacija sta prepoznali pomen spanja za zdravje možganov. Leta 2022 je Ameriško združenje za srce uvrstilo spanje med osem bistvenih dejavnikov za zdravje srca in ožilja.

Ne glede na to, v katerem znamenju smo rojeni, je pomembno, da poskrbimo za kakovosten spanec.

Ne potrebujemo vsi enako spanca, novorojenčki ga potrebujejo največ, od 14 do 17 ur, najstniki od 14 do 17 let 8–10 ur, odrasli (26–64 let) od 7 do 9 ur. A tudi znotraj teh starostnih skupin ne spimo vsi enako dolgo. Ste se kdaj vprašali, zakaj? Ali pa, zakaj nekateri vstajajo zgodaj, medtem ko drugi raje ponočujejo? Morda odgovor leži v zvezdah. Astrologija nam lahko ponudi vpogled v to, kako posamezna astrološka znamenja pristopajo k spanju in kako pomemben je spanec za njihovo splošno dobro počutje.

Rojeni v znamenju ovna se pred spanjem sprostite z meditacijo ali lahkotno vadbo. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Ognjena znamenja

Ognjena znamenja so znana po svoji energiji in dinamičnosti. Oven, lev in strelec pogosto ne potrebujejo veliko spanca, da bi se počutili polne energije. Oven je znamenje, ki je vedno pripravljeno na akcijo, zato pogosto zanemarja potrebo po počitku. Lev, ki ljubi pozornost, zlahka žrtvuje spanec za družabne dogodke ali delo, ki mu prinaša priznanje. Strelec je večen popotnik, ki ga nočne avanture pogosto odpeljejo daleč od postelje.

Zemeljska znamenja

Zemeljska znamenja cenijo stabilnost in rutino, kar se odraža tudi v njihovih spalnih navadah. Bik je znan po svoji ljubezni do udobja in užitkov, zato si bo vedno prizadeval za kakovosten spanec. Devica, znamenje perfekcionizma, skrbi za svoje zdravje in se zaveda pomena dobrega spanca. Kozorog, ki je vedno osredotočen na svoje cilje, razume, da je spanec ključnega pomena za dosego uspeha, zato ga ne zanemarja.

Zračna znamenja

Zračna znamenja so intelektualna in družabna, kar lahko vpliva na njihove spalne navade. Dvojčki so radovedni in pogosto ponočujejo, ker berejo ali raziskujejo nove ideje. Tehtnica, ki išče ravnovesje v vsem, se trudi ohraniti redne spalne navade, vendar lahko družabno življenje včasih prevlada. Vodnar je znamenje inovacij in nekonvencionalnosti, pogosto sledi svojemu ritmu, kar pomeni, da lahko spi ob nenavadnih urah.

Vodna znamenja

Vodna znamenja so čustvena in intuitivna, kar se odraža tudi v njihovem odnosu do spanja. Rak rad skrbi za dom in družino, zato potrebuje veliko spanca, da se počuti varnega in spočitega. Škorpijon, intenzivno znamenje, lahko nemirno spi zaradi globokih čustev in misli. Ribe so sanjači, pogosto uživajo v spanju in sanjarjenju, saj jim to omogoča pobeg iz resničnosti.

Kako izboljšati spanec

Ne glede na to, v katerem znamenju smo rojeni, je pomembno, da poskrbimo za kakovosten spanec, da se bomo dobro počutili in ohranili zdravje. Prisluhnimo svojemu telesu in mu omogočimo dovolj počitka, da bomo lahko vsak dan začeli polni energije. Tukaj je nekaj nasvetov za posamezna znamenja:

Rojeni v znamenju ovna se pred spanjem sprostite z meditacijo ali lahkotno vadbo.

Biki si ustvarite prijetno spalno okolje s kakovostno posteljnino in sproščujočimi vonji.

Dvojčki si omejite čas pred zaslonom in si določite čas za umiritev pred spanjem.

Raki uvedite večerne rituale, ki vas bodo pomirili in pripravili na spanec.

Levi poskrbite, da boste imeli dovolj časa za počitek, tudi če imate poln urnik.

Device vzpostavite redno spalno rutino in poskrbite za higieno spanja.

Rojeni v znamenju tehtnice poskrbite za ravnovesje med družabnim življenjem in časom za počitek.

Škorpijoni se pred spanjem sproščajte z globokim dihanjem ali sprostitvenimi tehnikami.

Strelci omejite nočne avanture in si določite čas za umiritev pred spanjem.

Kozorogi vzpostavite redno spalno rutino in se držite urnika.

Vodnarji se poskusite držati redne spalne rutine, tudi če imate nenavadne urnike.

Ribe si ustvarite sproščujoče spalno okolje z blago svetlobo in pomirjujočo glasbo.