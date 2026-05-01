V ZVEZDAH

Kako se vaše astrološko znamenje ujema z vašim hišnim ljubljenčkom?

Preverite, kaj astrološka znamenja povedo o značaju vašega ljubljenčka in vajini povezanosti.
Vodna znamenja bodo izbrala družabnika, ki potrebuje veliko čustvene pozornosti. FOTO: Manuel Tauber-romieri/Getty Images

Z ljubljenčki si delimo strast do življenja in akcije. FOTO: Olezzo/Getty Images

Zračna bodo našla zadovoljstvo v družbi inteligentnega papagaja. FOTO: Sean Murphy/Getty Images

Vodna znamenja bodo izbrala družabnika, ki potrebuje veliko čustvene pozornosti. FOTO: Manuel Tauber-romieri/Getty Images
Zračna bodo našla zadovoljstvo v družbi inteligentnega papagaja. FOTO: Sean Murphy/Getty Images
 1. 5. 2026 | 18:00
Ste se kdaj vprašali, ali ima vaš hišni ljubljenček določene značilnosti, ki so povezane z njegovim astrološkim znamenjem? Ali pa morda, kako se vaš znak ujema z znakom vašega ljubljenčka? Astrološke združljivosti ne veljajo samo za ljudi, temveč tudi za naše štirinožne prijatelje. Lahko so zabaven in zanimiv način, kako bolje razumeti odnose z našimi ljubljenčki. Tudi zvezde nam lahko pomagajo najti pravi način, kako se povezati s svojimi štirinožnimi ali pernatimi prijatelji in ustvariti srečno in harmonično skupno življenje. Pa poglejmo, kako lahko vplivajo na odnose med nami in našim hišnim ljubljenčkom.

Ognjena znamenja

Hišni ljubljenčki, skoteni ali izvaljeni v ognjenih znamenjih, so energični, pogumni in pogosto zelo samozavestni. Oven je znan po svoji neustrašnosti in pogumu, lev po svoji kraljevski drži in ljubezni do pozornosti, strelec je pustolovski in vedno pripravljen na nove izzive. Če smo tudi sami rojeni v ognjenem znamenju, bomo s temi ljubljenčki delili strast do življenja in akcije, skupaj uživali v dolgih sprehodih in aktivnostih na prostem.

Zemeljska znamenja

Ljubljenčki zemeljskih znamenj so prizemljeni, zvesti in praktični. Bik je znan po svoji trmoglavosti, a tudi po ljubezni do udobja in hrane. Devica je skrbna in pozorna na podrobnosti, medtem ko je kozorog discipliniran in vztrajen. S temi ljubljenčki bomo, če smo rojeni v enem od zemeljskih znamenj, delili ljubezen do rutine in stabilnosti, skupaj uživali v mirnih večerih doma in skrbno načrtovanih dnevih.

Seveda pa sta ne glede na astrološko znamenje za nas in našega ljubljenčka najpomembnejši ljubezen in skrb, ki ju dajemo živali.

Zračna znamenja

Če so hišni ljubljenčki zračnega znamenja, so družabni, inteligentni in radovedni. Dvojčki so igrivi in vedno pripravljeni na nove dogodivščine, tehtnica ljubi harmonijo in družbo, vodnar obožuje svobodo. Če smo tudi mi rojeni v znamenju dvojčkov, tehtnice ali vodnarja, bomo s temi ljubljenčki delili ljubezen do komunikacije in družabnih aktivnosti, uživali v igrah z njimi in druženju.

Vodna znamenja

Ljubljenčki vodnih znamenj so čustveni, intuitivni in pogosto zelo povezani s svojimi lastniki. Rak je zaščitniški in ljubeč, škorpijon intenziven in zvest, ribi sanjavi in občutljivi. Če smo pripadniki vodnega znamenja, bomo z ljubljenčki delili globoko čustveno vez in intuitivno razumevanje, skupaj bomo uživali v mirnih trenutkih in tesnem stiku.

Zračna bodo našla zadovoljstvo v družbi inteligentnega papagaja. FOTO: Sean Murphy/Getty Images
Kako izbrati pravega

Če razmišljamo o tem, da bi posvojili hišnega ljubljenčka, lahko astrološke združljivosti uporabimo kot vodilo pri izbiri. Na primer, ognjena znamenja bodo uživala v družbi energičnega psa, medtem ko bodo zemeljska znamenja bolj nagnjena k izbiri mirne živali, na primer mačke. Zračna znamenja bodo našla zadovoljstvo v družbi inteligentnega papagaja, medtem ko bodo vodna znamenja raje izbrala ljubljenčka, ki potrebuje veliko čustvene pozornosti.

Seveda pa je ne glede na astrološko znamenje nas in našega ljubljenčka najpomembnejša ljubezen in skrb, ki ju dajemo živali. Zvezde nam lahko pomagajo razumeti določene značilnosti in združljivosti, vendar je prava ljubezen tista, ki ustvarja najmočnejše vezi. Zato negujmo svoje ljubljenčke z vso ljubeznijo in pozornostjo, ki si jo zaslužijo, in zvezde bodo zagotovo sijale na vašo skupno pot.

