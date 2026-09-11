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Kako vam lahko kitajski horoskop pomaga izbrati kariero

Ste kdaj pomislili, da bi vam lahko vaše kitajsko znamenje pomagalo pri izbiri poklicne poti?
Konji, letošnje leto je v znamenju ognjenega konja, so uspešni v dejavnostih, kot so potovanja, šport, zabavna industrija. FOTO: Nora Carol Photography/Getty Images

Konji, letošnje leto je v znamenju ognjenega konja, so uspešni v dejavnostih, kot so potovanja, šport, zabavna industrija. FOTO: Nora Carol Photography/Getty Images

Prašičem ležijo poklici na področjih gostinstva, kulinarike, socialnega dela ali umetnosti. FOTO: Byakkaya/Getty Images

Prašičem ležijo poklici na področjih gostinstva, kulinarike, socialnega dela ali umetnosti. FOTO: Byakkaya/Getty Images

Finance, marketing, novinarstvo ali celo politika so lahko idealni za podgane. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Finance, marketing, novinarstvo ali celo politika so lahko idealni za podgane. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Zajci se izkažejo pri svetovanju, psihologiji, socialnem delu ali poučevanju. FOTO: Maskot/Getty Images

Zajci se izkažejo pri svetovanju, psihologiji, socialnem delu ali poučevanju. FOTO: Maskot/Getty Images

Konji, letošnje leto je v znamenju ognjenega konja, so uspešni v dejavnostih, kot so potovanja, šport, zabavna industrija. FOTO: Nora Carol Photography/Getty Images
Prašičem ležijo poklici na področjih gostinstva, kulinarike, socialnega dela ali umetnosti. FOTO: Byakkaya/Getty Images
Finance, marketing, novinarstvo ali celo politika so lahko idealni za podgane. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Zajci se izkažejo pri svetovanju, psihologiji, socialnem delu ali poučevanju. FOTO: Maskot/Getty Images
Nedeljske novice
 11. 9. 2026 | 20:00
6:05
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Kitajski horoskop je starodavni sistem napovedovanja, ki temelji na 12 živalskih znamenjih. Vsako ima svoje edinstvene značilnosti in lastnosti, ki lahko vplivajo na različne vidike našega življenja, vključno z izbiro kariere. Ste kdaj pomislili, da bi vam lahko vaše kitajsko znamenje pomagalo pri izbiri poklicne poti? Lahko vam namreč ponudi vpogled v vaše naravne talente in sposobnosti, kar vam lahko pomaga pri izbiri poklica. Ne glede na to, katero znamenje ste, je pomembno, da sledite svojim strastem in izberete kariero, ki vas izpolnjuje in osrečuje.

Ne glede na to, katero znamenje ste, je pomembno, da sledite svojim strastem in izberete kariero, ki vas izpolnjuje in osrečuje.

Podgana

Podgane (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) so znane po svoji inteligenci, prilagodljivosti in hitrem razmišljanju. Odlično se znajdejo v situacijah, kjer je treba hitro ukrepati in se prilagoditi spremembam. Karierne poti, kot so finance, marketing, novinarstvo ali celo politika, so lahko idealne za podgane, saj jim omogočajo izkoriščanje njihovih analitičnih in komunikacijskih veščin.

Finance, marketing, novinarstvo ali celo politika so lahko idealni za podgane. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Finance, marketing, novinarstvo ali celo politika so lahko idealni za podgane. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Bivol

Rojeni v tem znamenju (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) so znani po vztrajnosti, zanesljivosti in trdnem delu. So odlični delavci, ki se ne bojijo trdega dela in so vedno pripravljeni vložiti dodaten napor. Zaradi teh lastnosti so bivoli pogosto uspešni v poklicih, kot so inženiring, arhitektura, medicina ali kmetijstvo. So zanesljivi in vztrajni, in prav to jim omogoča, da se povzpnejo na vrh v katerem koli poklicu, ki si ga izberejo.

Tiger

Tigri (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) so znani po pogumnosti, energiji in odločnosti. So naravni vodje, ki se ne bojijo tveganja in so pripravljeni sprejeti izzive. Zaradi teh lastnosti so pogosto uspešni v poklicih, kot so podjetništvo, vojska, šport ali umetnost. Njihova strast in odločnost jim omogočata, da izstopajo in dosegajo velike uspehe.

Zajec

Tisti, ki so se rodili v tem znamenju (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023), so znani po nežnosti, občutljivosti in diplomatskih veščinah. So odlični poslušalci in imajo naravno sposobnost povezati se z drugimi. Zaradi teh lastnosti so pogosto uspešni v poklicih, kot so svetovanje, psihologija, socialno delo ali poučevanje. Imajo sposobnost empatije in razumevanja, zato radi in lahko pomagajo drugim in ustvarjajo pozitivne spremembe v družbi.

Zajci se izkažejo pri svetovanju, psihologiji, socialnem delu ali poučevanju. FOTO: Maskot/Getty Images
Zajci se izkažejo pri svetovanju, psihologiji, socialnem delu ali poučevanju. FOTO: Maskot/Getty Images

Zmaj

Karizma, samozavest in ambicije so značilne za ljudi, rojene v znamenju zmaja (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024). So naravni vodje, ki so vedno pripravljeni prevzeti pobudo in voditi druge, zato so pogosto uspešni v poklicih, kot so menedžment, politika, zabavna industrija ali celo znanost. Njihova ambicija in samozavest jim omogočata, da dosežejo velike dosežke in pustijo trajen vtis.

Kača

Kače (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) so znane po modrosti, intuiciji in preudarnosti. So odlični strateški misleci, ki so sposobni videti širšo sliko in sprejemati premišljene odločitve, zato so uspešni v poklicih, kot so raziskovanje, pravo, psihologija ali filozofija. Sposobni so globokega razmišljanja in analize, zaradi česar hitro najdejo rešitve za zapletene probleme.

Konj

Za rojene v znamenju konja (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) so značilne energija, neodvisnost in ljubezen do svobode. So naravni avanturisti, ki uživajo v raziskovanju novih krajev in izzivov, zato so uspešni v dejavnostih, kot so potovanja, šport, zabavna industrija ali celo podjetništvo. Njihova ljubezen do svobode in neodvisnosti jim omogočata, da sledijo svojim strastem in živijo polno življenje.

Koza

Koze (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) so znane po ustvarjalnosti, sočutju in prilagodljivosti. So umetniške duše, ki uživajo v ustvarjanju lepote in izražanju svojih čustev. Ne čudi, da so uspešne na področjih umetnosti, oblikovanja, pisanja, tudi terapije. Njihova ustvarjalnost in sočutje jim omogočata, da navdihujejo druge in ustvarjajo pozitivne spremembe v svetu.

Opica

Iznajdljivost, inteligenca in družabnost so značilne za posameznike, rojene v znamenju opice (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028). So odlični komunikatorji, ki se hitro učijo in prilagajajo novim situacijam. Zaradi teh lastnosti so pogosto uspešne na področju prodaje, marketinga, zabavne industrije in tudi znanosti. Sposobne so hitrega razmišljanja in prilagajanja, zato se znajdejo v različnih situacijah in dosegajo uspehe.

Petelin

Petelini (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) so znani po natančnosti, organiziranosti in odločnosti. So odlični načrtovalci, ki se ne bojijo trdega dela in so vedno pripravljeni prevzeti odgovornost. Zaradi teh lastnosti so pogosto uspešni v poklicih, kot so menedžment, administracija, pravo ali medicina. Njihova natančnost in organiziranost jim omogočata, da učinkovito vodijo projekte in dosežejo zastavljene cilje.

Pes

Zvestoba je značilna za rojene v znamenju psa (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030), prav tako tudi poštenost in zaščitniška narava. So odlični prijatelji in sodelavci, ki so vedno pripravljeni pomagati drugim, zato so uspešni v poklicih, kot so socialno delo, pravo, medicina ali varnost. Ker so zvesti in pošteni, so sposobni ustvariti močne vezi z drugimi in pomagajo ustvarjati boljši svet.

Prašič

Rojeni v znamenju prašiča (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031) so prijazni, velikodušni, ljubijo življenje. So odlični gostitelji, ki uživajo v druženju in skrbi za druge, zato so uspešni v poklicih, kot so gostinstvo, kulinarika, socialno delo ali umetnost. Znajo namreč ustvariti prijetno vzdušje in prinašajo veselje drugim.

Prašičem ležijo poklici na področjih gostinstva, kulinarike, socialnega dela ali umetnosti. FOTO: Byakkaya/Getty Images
Prašičem ležijo poklici na področjih gostinstva, kulinarike, socialnega dela ali umetnosti. FOTO: Byakkaya/Getty Images

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