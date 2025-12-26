  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ZVEZDAH

Kako vplivajo na ljubezensko življenje

Ribe imajo rade romantične in sanjave odnose, kozorogi iščejo stabilnost in dolgoročne cilje, levi tudi v ljubezni iščejo občudovanje in pozornost.
Ko gre za ljubezen, se ovni ne bojite tvegati in se pogosto zaljubite na prvi pogled. Foto: Rido Franz/Getty Images
Ko gre za ljubezen, se ovni ne bojite tvegati in se pogosto zaljubite na prvi pogled. Foto: Rido Franz/Getty Images
S. N.
 26. 12. 2025 | 20:00
6:09
A+A-

Astrologija že stoletja navdušuje ljudi s svojimi vpogledi v osebnostne lastnosti in življenjske poti. Toda ali ste se kdaj vprašali, kako vaš astrološki znak vpliva na vaš slog v ljubezni? Vsak znak zodiaka ima svoje edinstvene značilnosti, ki se odražajo tudi v romantičnih odnosih in astrologija nam ponuja fascinanten vpogled v naše ljubezenske vzorce in preference. Ne glede na to, kateri astrološki znak smo, je pomembno, da razumemo svoje lastnosti in tudi to, kako vplivajo na naše odnose. S tem znanjem lahko gradimo boljše in bolj izpolnjujoče ljubezenske odnose.

Strast in impulzivnost

Ovni ste znani po svoji strasti in impulzivnosti. Ko gre za ljubezen, se ne bojite tvegati in se pogosto zaljubite na prvi pogled. Vaša energija in samozavest privlačita partnerje, ki cenijo vašo odločnost in pogum. Vendar pa lahko vaša nagnjenost k impulzivnosti včasih vodi do hitrih in nepredvidljivih odločitev, zato je pomembno, da se naučite uravnotežiti svojo strast z razmislekom.

Zvestoba in stabilnost

Biki ste znani po svoji zvestobi in stabilnosti. V ljubezni iščete varnost in zanesljivost ter uživate v dolgoročnih, stabilnih odnosih. Predanost in vztrajnost sta ključni lastnosti, ki jih vaši partnerji zelo cenijo. Radi imate udobje in luksuz, zato pogosto ustvarjate ljubeče in prijetno domače okolje.

Komunikacija in raznolikost

Dvojčki ste izjemno komunikativni in radovedni. V ljubezni iščete raznolikost in intelektualno stimulacijo. Vaša sposobnost, da se prilagajate različnim situacijam in ljudem, vas naredi za zanimivega in dinamičnega partnerja. Vendar pa lahko vaša nagnjenost k nenehnemu iskanju novega in zanimivega včasih povzroči težave pri ohranjanju dolgoročnih odnosov.

Čustvenost in skrbnost

Raki ste globoko čustveni in skrbni. V ljubezni iščete globoko povezanost in čustveno varnost. Vaša sposobnost, da razumete in podpirate svoje partnerje, je ena vaših največjih prednosti. Radi ustvarjate toplo in ljubeče okolje, v katerem se vaši ljubljeni počutijo varne in cenjene. Vendar pa ste lahko zaradi občutljivosti včasih tudi prekomerno zaščitniški.

Karizma in velikodušnost

Levi ste znani po svoji karizmi in velikodušnosti. V ljubezni iščete občudovanje in pozornost ter radi razvajate svoje partnerje. Vaša samozavest in srčnost privlačita ljudi, ki cenijo vašo energijo in optimizem. Vendar pa lahko vaša potreba po pozornosti včasih povzroči napetosti v odnosih, zato je pomembno, da se naučite tudi prisluhniti svojim partnerjem.

Analitičnost in skrbnost

Device ste analitične in skrbne. V ljubezni iščete red in harmonijo ter ste zelo pozorni na potrebe svojih partnerjev. Vaša skrbnost in praktičnost sta lastnosti, ki jih vaši partnerji zelo cenijo. Radi imate urejene in organizirane odnose, vendar pa lahko vaša nagnjenost k perfekcionizmu včasih povzroči napetosti.

Romantika in ravnovesje

Tehtnice ste znane po svoji romantiki in iskanju ravnovesja. V ljubezni iščete harmonijo in lepoto ter cenite estetsko in čustveno uravnotežene odnose. Vaša sposobnost, da vidite obe strani vsake situacije, vas naredi za pravičnega in razumevajočega partnerja. Vendar pa lahko vaša nagnjenost k izogibanju konfliktom včasih vodi do nezadovoljstva.

Intenzivnost in strast

Škorpijoni ste znani po svoji intenzivnosti in strasti. V ljubezni iščete globoko povezanost in čustveno intenzivnost. Vaša sposobnost, da se popolnoma predate svojim partnerjem, je ena vaših največjih prednosti. Radi imate skrivnosti in globoke pogovore, vendar pa lahko vaša intenzivnost včasih prestraši manj čustveno močne partnerje.

Vodnarjeva potreba po neodvisnosti lahko včasih povzroči težave pri vzpostavljanju globokih čustvenih vezi.

Svoboda in avantura

Strelci ste znani po svoji ljubezni do svobode in avantur. V ljubezni iščete partnerje, ki vas bodo podpirali v vaših pustolovščinah in vam dali prostor za osebno rast. Vaša optimistična in radovedna narava privlači ljudi, ki cenijo vašo neodvisnost. Vendar pa lahko vaša potreba po svobodi včasih povzroči težave pri vzpostavljanju dolgoročnih odnosov.

Ambicioznost in zanesljivost

Kozorogi ste ambiciozni in zanesljivi. V ljubezni iščete stabilnost in dolgoročne cilje ter cenite partnerje, ki delijo vaše vrednote. Vaša predanost in delovna etika sta lastnosti, ki jih vaši partnerji zelo cenijo. Radi imate urejene in strukturirane odnose, vendar pa lahko vaša osredotočenost na delo včasih povzroči zanemarjanje čustvenih potreb.

Inovativnost in neodvisnost

Vodnarji ste inovativni in neodvisni. V ljubezni iščete partnerje, ki cenijo vašo svobodo in vas podpirajo v vaših nenavadnih idejah. Vaša sposobnost, da razmišljate izven okvirjev, vas naredi za zanimivega in edinstvenega partnerja. Vendar pa lahko vaša potreba po neodvisnosti včasih povzroči težave pri vzpostavljanju globokih čustvenih vezi.

Sočutje in domišljija

Ribe ste sočutne in domiselne. V ljubezni iščete globoko čustveno povezanost in duhovno harmonijo. Vaša sposobnost, da razumete in sočustvujete s svojimi partnerji, je ena vaših največjih prednosti. Radi imate romantične in sanjave odnose, vendar pa lahko vaša nagnjenost k idealiziranju včasih povzroči razočaranja.

Več iz teme

ljubezenodnosipartnerstvozvezdeastrologija
ZADNJE NOVICE
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kako vplivajo na ljubezensko življenje

Ribe imajo rade romantične in sanjave odnose, kozorogi iščejo stabilnost in dolgoročne cilje, levi tudi v ljubezni iščejo občudovanje in pozornost.
26. 12. 2025 | 20:00
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Božična pravljica Mladih asov

Priredili so ameriško božično uspešnico Kelly Clarkson.
Mojca Marot26. 12. 2025 | 19:00
18:43
Novice  |  Slovenija
SAMOSTOJNI PODJETNIKI

Več kot 40-odstotna rast zapiranja s.p.-jev: kaj se dogaja?

Podatki CompanyWall kažejo, da se število izbrisanih samostojnih podjetnikov povečuje predvsem med normiranimi s.p.-ji, pri čemer ne gre zgolj za kratkoročen pojav.
Kaja Grozina26. 12. 2025 | 18:43
18:31
Novice  |  Nedeljske novice
STIL

Modne kraljice

Jenna Ortega, Jennifer Lawrence in Pamela Anderson so leto 2025 zaznamovale tudi v modnem smislu.
Ajda Janovsky26. 12. 2025 | 18:31
18:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOMAČA KRONIKA

Najbolj brani članki leta 2025: tragična smrt Aleša Šutarja se vas je globoko dotaknila

V letošnjem letu so največ pozornosti pritegnili članki, povezani z incidentom v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil Aleš Šutar.
26. 12. 2025 | 18:00
18:00
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Šok za vse lastnike umetnih jelk: šele po toliko letih postane res trajnostna!

Umetna ali naravna božična jelka? Preverite, koliko let mora zdržati umetna, da postane trajnostna izbira, ter kako najbolj ekološko izbrati naravno.
26. 12. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki