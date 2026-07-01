Kakšna bo usoda družbenih omrežij?

Ko so se pred približno dvema desetletjema na računalniškem medmrežju začela pojavljati prva omrežja, ki so jih začeli poimenovati socialna, saj naj bi spodbujala in omogočala lažjo komunikacijo med ljudmi tudi na daljavo in s pomočjo računalnikov ter kasneje zlasti s prvimi pametnimi telefoni, so bile platforme, kot so Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter (ki se je pred leti preimenoval v X), sprejete z vidnim navdušenjem. Presegale naj bi vse ovire, ki jih fizični svet postavlja med ljudi, pretok informacij naj bi bil bolj neposreden, hiter in brez vseh omejitev, vendar se je z leti pokazalo, da ni vse zlato, kar se sveti.

13-letnikom in mlajšim otrokom ne smejo vsiljevati reklam ali zbirati njihovih podatkov.

Podjetje Meta je tarča največ tožb v ZDA. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Poplava tožb

Izkazalo se je, da družbena omrežja ljudem ne prinašajo samo pozitivnih učinkov, temveč so tudi manipulativna, mnogokrat zavajajoča orodja, ki povzročajo zasvojenost in omogočajo beg pred realnostjo. Že pred leti so se začela pojavljati opozorila strokovnjakov, da najbolj negativno vplivajo na otroke in mladino, saj so se zaradi zasvojenosti z vsebinami, do katerih lahko dostopajo na družbenih omrežjih, občutno zmanjšale njihove kognitivne sposobnosti, pozornost, zmanjšali so se socialni stiki in mnoge druge značilnosti človeškega družabnega življenja, kot smo ga poznali. Pravzaprav gre za svojevrstno ironijo, saj so omrežja, ki se imenujejo družbena, najbolj pripomogla k temu, da se je bistveno zmanjšala družbena bit človeka, ki tudi zaradi teh omrežij postaja čedalje bolj od družbe odtujen posameznik. Zato ne preseneča, da se čedalje več ljudi odloča za tožbe proti lastnikom platform družbenih omrežij.

V Združenih državah Amerike je vložena cela vrsta tožb proti podjetju Meta, lastniku Facebooka in Instagrama, Googlu, ki si lasti YouTube in Snapchat, tudi proti lastnikom TikToka, Discorda in platforme Roblox, ki se je specializirala za računalniške igre. Poznavalci trdijo, da bo od izida teh tožb – bilo naj bi jih že več tisoč –, odvisna prihodnost družbenih omrežij. Tudi v primeru zunajsodnih poravnav bo to zagotovo odločilno vplivalo nanje. To primerjajo z usodo, ki jo je doživel tobak z zelo močno regulacijo tako grede oglaševanja kot pogojev uporabe.

Napeljevanje s pomočjo igric Pomemben bo razplet tožbe proti platformama Roblox in Discord, ki poleg mnogih elementov družbenih omrežij omogočata v prvi vrsti najrazličnejše računalniške igrice, ki jo je v mestu San Mateo v Kaliforniji vložil 13-letni fant. V tožbi trdi, da ga je pred kratkim prek obeh platform nadlegoval spolni iztirjenec, ki je bil kasneje aretiran zaradi spolnih zločinov proti več kot 20 mladoletnikom. Čeprav se obe platformi oglašujeta kot povsem varni za mladoletnike, očitno ni tako, in lahko se zgodi, da bo sodišče prepovedalo takšnim platformam, da omogočajo stike starejših in mladoletnih oseb prek sporočil in v klepetalnicah na platformah.

Kot je za BBC pred dnevi dejal Eric Talley, profesor prava na pravni fakulteti newyorške univerze Columbia, se je s temi tožbami »ustvarilo zanimivo vzdušje v ZDA, ko na razplet z nestrpnostjo in velikim zanimanjem čakajo ne samo pravni strokovnjaki, temveč tudi politiki in zakonodajalci«. Pravi, da bo imel ta veliki val tožb proti platformam na sodiščih zagotovo vpliv na javno mnenje in s tem neposredno tudi na politiko in njene odločitve glede družbenih omrežij. Kot je znano, so v Avstraliji že prepovedali uporabo družbenih omrežij za mlajše od 16 let, podobno razmišljajo v Veliki Britaniji in drugih državah.

5,5 milijona evrov odškodnine bosta morala plačati Meta in Google mladi ženski zaradi posledic odvisnosti.

Največ tožb se namreč nanaša na vprašanja, povezana z vsebinami na platformah in varstvom otrok in mladoletnikov pred slabim vplivom. Letos sta Meta in YouTube izgubila tožbo mlade ženske, ki je na sodišču trdila, da je bila kot otrok odvisna od njihovih platform, zaradi česar se je vrsto let bojevala z duševnimi težavami. Porota na sodišču v Kaliforniji ji je pritrdila in Meta ter YouTube ji bosta morala plačati približno 5,5 milijona evrov. V Meti se bodo pritožili na sodbo na višje sodišče, a vseeno je lahko precedens za prihodnje podobne tožbe. Meta, podjetje Marka Zuckerberga, je letos izgubila tudi veliko večjo sodno bitko v Novi Mehiki. Državni tožilec te ameriške zvezne države je tožil podjetje, da je zavajalo javnost, ko je trdilo, da sta njegovi platformi varni za otroke, kljub znanim primerom, ko so bili mladoletniki na obeh platformah objavljeni v spolno kočljivih prizorih in posnetkih.

Šole v napad

Eden najpomembnejših za usodo družbenih omrežij bo razplet množične tožbe, ki jo je vložilo več kot tisoč šolskih okolišev v Kaliforniji proti Instagramu, TikToku, YouTubu in Snapchatu. V tožbi očitajo platformam, da so bile narejene tako, da povzročajo odvisnost in otrokom škodujejo v duševnem razvoju. Šole trdijo, da imajo finančno škodo, ker se morajo njihovi učitelji in drugi strokovni delavci boriti proti slabim učinkom družbenih omrežij. Sojenje naj bi se začelo februarja prihodnje leto in najbrž bo trajalo več let do končne sodbe, saj bo ta vsekakor imela zelo velik učinek v družbi. Ne glede na rezultat, ki ga bodo sprejeli porotniki na sodišču.

1000 in več šolskih okolišev v Kaliforniji toži Instagram, TikTok, YouTube in Snapchat.

Drugo pomembno sojenje za prihodnost družbenih omrežij je tožba državnih tožilcev držav Kalifornija in Kolorado proti Meti in Instagramu, češ da pri svojem delovanju kršita zakon o zaščiti otroške zasebnosti na internetu, ki prepoveduje, da bi otrokom, mlajšim od 13 let, prek medmrežja vsiljevali reklame in druge poslovne dejavnosti. Državna tožilca Kalifornije in Kolorada zahtevata od Mete, da bolj zaščiti mladoletne uporabnike svojih platform in da uniči že zbrane podatke o svojih uporabnikih, mlajših od 13 let, ki jih zdaj uporablja ne samo za svojo poslovno dejavnost, temveč tudi pri delovanju svojih orodij umetne inteligence.

Zelo pomemben bo tudi razplet tožbe avstralskega milijarderja Andrewa Forresta, ki že od leta 2022 v Kaliforniji toži Meto, ker s platform ne odstrani lažnih oglasov, s katerimi so storilci na Facebooku zavajali in spodbujali Avstralce k lažnim naložbam, pri tem pa so uporabljali njegovo ime in lažno navajali, da on spodbuja in odobrava tovrstne lažne naložbe. Ker Meta največ denarja dobi od oglasov na platformah, utegne biti končna sodba te tožbe zelo pomembna za lastnike družbenih omrežij. Še posebno če bo sodišče omejilo njihovo sedanjo popolno svobodo in nepreverjanje resničnosti oglasov.

Mark Zuckerberg, lastnik Mete, katere glavi platformi sta Facebook in Instagram. FOTO: Reuters