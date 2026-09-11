Kakšne kavbojke nositi to jesen

Eno samo preprosto, a večno oblačilo ponuja toliko različic, da nam ne more biti dolgčas in tudi letošnji nabor trendovskih kavbojk je raznolik in zabaven. Najglasnejši krik letošnje jesenske mode je temno moder oziroma indigo džins, ki deluje elegantno in je primeren tudi za formalne priložnosti. Kombiniramo ga z belo srajco, pletenino, suknjičem ali usnjeno jakno in ga brez težav obujemo tudi k salonarjem ali mokasinom. Raztrganine? Pozabite. Džins nove sezone je brezhiben, čist in uglajen.

Lanskih modnih širokih kavbojk še ni treba pospravljati. Wide-leg kroj ostaja med najpomembnejšimi različicami džinsa. Na jesenskih modnih brveh sta ga med drugim pokazala Givenchy in Gabriela Hearst. Lahko je zelo sproščen in širok ali pa bolj krojen, ki spominja na elegantne hlače. Da nas velika količina blaga ne »pogoltne«, jih kombiniramo z oprijetim zgornjim delom ali suknjičem, ki poudari pas. Zelo modno delujejo tudi s koničastimi čevlji, ki se pokažejo izpod dolge hlačnice.

Široke kavbojke v viziji Givenchy FOTO: Profimedia

Po več sezonah zelo nizkega pasu se tehtnica znova nagiba na drugo stran. Gucci in Stella McCartney sta za jesen 2026 pokazala kavbojke z višjim pasom, pogosto v kombinaciji z ravnimi hlačnicami. Visok pas lahko poudarimo tako, da srajco ali tanko pletenino zataknemo v hlače, dodamo pas in krajšo jakno. Tako dobimo urejen videz, ne da bi se morale odpovedati udobju džinsa.

Po letih zelo širokih krojev se počasi vrača tudi vitkejša silhueta.

Po letih zelo širokih krojev se počasi vrača tudi vitkejša silhueta. A ne govorimo o zelo oprijetih, raztegljivih skinny kavbojkah izpred desetletja. Novi kroji, cigaretne kavbojke, so ob stegnu ožji, nato pa proti gležnju padajo bolj ravno. Takšne različice sta med drugim pokazala Khaite in Balenciaga. Podoben je tako imenovani stovepipe kroj: ni tako tesen kot skinny, ni tako kratek kot klasična cigaretna hlačnica in ni tako širok kot običajne ravne kavbojke.

Uglajen videz

Jesenski džins letos ne pomeni nujno modrine. Med zanimivejšimi barvami prihajajo čokoladno rjava, taupe in temno bež. Zemeljski odtenki delujejo še posebno dobro z jesenskimi pleteninami, semišem, usnjem ter kremnimi in bordo dodatki. Za bolj pogumne pa oblikovalci ponujajo povsem drugačno smer. Pri Chloé se je pojavil kobaltno moder džins, Isabel Marant pa je pokazala močno rdečo različico. Pri takšnih kavbojkah ni treba zapletati. Če izberemo rdeč ali kobaltno moder par, naj bo preostanek videza preprost – bela majica, črna jakna ali enobarvna pletenina so povsem dovolj.

Kavbojke so lahko tudi črne ali rjave. FOTO: Profimedia

Z zadnjimi poletnimi dnevi nam ni treba pospraviti svetlo spranega džinsa. Dior in Proenza Schouler sta ga prenesla naravnost v jesenske kolekcije, zato ga lahko nosimo še naprej, le kombinacije postanejo bolj jesenske: usnjena jakna, semiš škornji, debela pletenina ali dolg plašč.

Največja sprememba letošnje jeseni je pravzaprav v tem, kako džins nosimo. Namesto popolnoma sproščenega videza ga kombiniramo z bolj izdelanimi kosi – suknjiči, usnjenimi plašči, elegantnimi torbami, balerinkami ali koničastimi čevlji. Kavbojke ostajajo udobne, celoten videz pa postaja precej bolj odrasel in uglajen.