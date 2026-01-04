Karte se bodo močno premešale

Leto 2025 je po eni strani predstavljalo razpad starega, po drugi strani pa že kazalo bistvene novosti. V letu 2026 se bo vedno bolj čutilo moč in pripravljenost graditi znova, na novih temeljih, na drugačen način. Smo v središču bistvenih družbenih sprememb, življenje se bo ravno zaradi hitrega tehnološkega in znanstvenega razvoja zelo spremenilo. Čeprav se spremembe ne kažejo kot slabe, pa vsaka sprememba sprva zahteva neki razpad in je velik miselni zasuk, ki daje občutek, da življenje nima trdnih temeljev, torej občutek negotovosti. Največ ga bo v začetku leta 2026, ker se takrat dogodi velika konjunkcija Saturna in Neptuna, ki nam daje občutek, da vse, kar je ohranjalo red, trdnost, temelje, razpada. Občutek, da ni nič stabilno, lahko zakrivi porast psihičnih tegob, vendar je dolgoročno samo priprava na novo rojstvo, nov začetek. Ker je Neptun povezan tudi z virusi in Saturn z boleznijo, se zdi, da bo v prvih treh mesecih leta nekoliko več gripe ali drugih viroznih in bakterijskih obolenj. Kot neko globoko čiščenje in priprava na nov začetek. Družbeno bo veliko kaosa, sistemi, ki naj bi nosili varnost in stabilnost, se sesuvajo. Kljub vsemu prehod Saturna in Neptuna v prvo znamenje zodiaka sporoča, da se odmikamo od starega in da se gradi nekaj na novo, to novo je še nestabilno, toda moramo imeti vero in zaupati vase, riniti naprej.

Ljudstvo bo delavno, a nekoliko obremenjeno, predvsem finančno. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Na srečo imamo vse do konca junija Jupiter na višini, tako bo veliko glasnikov poštenja, etike, morale in sočutja. Še najbolj konec februarja in v začetku marca, ko se Jupiter obrača na točki svoje višine.

Poleti bo nekaj izjemnega

Uranov premik v dvojčka bo 26. aprila, in to je še zadnji transaturnovec, ki za dlje vstopa v novo in pozitivno znamenje. Tako se zdi, da bodo naslednja leta veliko bolj aktivna, ljudje manj ubogljivi, za svoja prepričanja se bodo pripravljeni tudi boriti. Energija razvoja, napredka na ravni izobraževanja, prevoza, prenosa, trgovine in medijev bo vedno bolj prisotna.

Poleti se bo na nas sipalo posebno znanje, veliko informacij, ki lahko dolgoročno močno spremenijo tehnologijo, znanost, zdravstvo in tudi ravnotežje moči. FOTO: Kasto80/Getty Images

Poleti se bo zgodilo nekaj izjemnega (julija bo eksaktno), če gledamo z astrološkimi očmi, vsi transaturnovci se postavijo v aspektno konfiguracijo lotos, Neptun bo sočasno na središčni točki med Uranom in Plutonom. V tem času se bo na nas sipalo posebno znanje, veliko informacij, ki lahko dolgoročno močno spremenijo tehnologijo, znanost, zdravstvo in tudi ravnotežje moči. Na zasebni ravni izkoristite ta čas za meditacijo, kontemplacijo o tem, kaj je vaš posebni talent, ki ga imate za skupnost. Kaj je to, kar morate vi spustiti na Zemljo, povedano malo bolj duhovno.

Avgust zna biti naporen, ker imamo kontraparalelo Mara in Plutona in oba na Sončevi meji. Več bo agresije, napetosti. Hkrati je avgust tudi mesec mrkov in nas to lahko še dodatno premetava. Višek energije, notranje napetosti je treba usmerjati v šport in delo. Družbeno je konec avgusta lahko možno tudi neko premirje.

Lepo poletje z več upanja in konstruktivne komunikacije.

Jeseni bomo predelovali preteklost, ker je veliko planetov retrogradnih. Predelovanje bo globoko, tako glede odnosov kot glede lastne vrednosti skozi odnose.

Konec leta imamo trigon Urana in Plutona, tehnološki razvoj kaže, kako zelo se bosta spremenila naš svet, družba, pa tudi, kdo bo imel v prihodnje finančno moč.

Nepričakovani uspehi mladih

Pri analizi iz karte Slovenije stopita dve pomembni zgodbi. Prva je blatenje, osramotitev neke pomembne moške figure pri nas, in sicer na začetku leta, najbolj februarja in marca. Aprila in maja bo pritisk na nas precej močan, veliko bo strahov, a tudi spodbud k spremembam. Možna je manjša kriza. Pozneje, julija in avgusta, pa težave v komunikaciji in zastraševanje. Konec avgusta in septembra je možna spodbuda za inovacije, neki bistri posamezniki bodo izboljševali situacijo pri nas. To je tudi čas nepričakovanih uspehov mladih, možni so uspehi športnikov, predvsem v tipu športa, ki zahteva vztrajnost, trpežnost.

Zimo nam bodo popestrili volitve in konstantno blatenje, tekmovanje, laganje in nemir. Ljudstvo bo delavno, a nekoliko obremenjeno, predvsem finančno. Nervirala nas bo realnost, koliko denarja gre za nevladne organizacije, tu se bodo odpirale rane, izvajali pritiski.

Življenje se bo zaradi hitrega tehnološkega in znanstvenega razvoja zelo spremenilo. FOTO: Nicoelnino/Getty Images

Pomladni ingres, ki bo 20. marca, ne opisuje le pomladi, temveč tudi obdobje od pomladi do pomladi, Slovenija se kaže vpeta v večje sisteme, kot je sama, in brez moči. Ti sistemi lahko čisto nehote pripeljejo tudi nas v bolj krizne čase, v nemir in pravne težave. Pomladni ingres ima Uran na MC, kar govori o velikih spremembah v vladi. Da bo na tem področju veliko stresa in bistvene spremembe. Prek karte ingresa je izpostavljen kvadrat Marsa in Plutona Janeza Janše, tako se zdi, da bo na neki način izpostavljen tudi on, ne nujno prijetno. Spet kaka afera.

Jeseni bomo predelovali preteklost.

Poletni ingres se zgodi 21. junija in je videti prijetnejši, obljublja lepo poletje z več upanja in konstruktivne komunikacije. Kar trije planeti v srečni 11. hiši nam obljubljajo, da bomo lažje uresničevali vizije, se bolje počutili v svoji koži in tudi kot država odpirali malo več zdravih pogovorov.

Jesenski ingres odpira povezovanje in komunikacijo med ljudmi, ki se temeljno ne povezujejo. Veliko bo političnega merjenja moči, toda tudi zavest, da bo nujno sodelovati, če se bo hotelo kaj narediti.

Napovedati izida volitev v tem trenutku se ne da, ker preprosto ne vemo, kdo bodo vsi pomembni igralci. Foto: Marko Feist

Golob in Janša pred novim začetkom

Volitve bodo 22. marca. Takrat je Merkur retrograden, in to v znamenju dna in izgona, kar pomeni, da bodo z volitvami pozneje težave, da nekaj ne bo jasno, da bodo nastajali zapleti. Napovedati volitev v tem trenutku se ne da, ker preprosto ne vemo, kdo bodo pomembni igralci. Primerjala sem predvsem moči med Robertom Golobom in Janšo. Obema je Sonce v sekundarnih progresijah zamenjalo znamenje, tako da se zdi, da sta oba pred novim začetkom, obema Luna raste, tako da se oba vzpenjata proti času žetve, torej ko bosta žela, kar sta sejala in za kar sta se trudila v preteklih letih. Razlika je le, da Golobovo Sonce ob prehodu sreča Saturn, kar mu oteži hiter ali lahek uspeh. Janšo pa ovira kvadrat Urana in Jupitra, ki mu je že leta 2018 zagodel, da ni mogel sestaviti vlade, čeprav so na volitvah dobili največ glasov.

Lažje bomo uresničevali vizije, se bolje počutili v svoji koži in tudi kot država odpirali malo več zdravih pogovorov.

Če bi gledali samo njuni karti, se zdi, da ima Janša v času volitev nekoliko lažjo sliko in več možnosti uspeha, toda ponovno bo zelo izpostavljen, ali prek blatenja ali nekih afer, in veliko sil bo, ki bodo želele ustaviti njegov morebitni uspeh. Če mu uspe, pa ima lahko težavo oblikovati vlado. Torej, kot rečeno, je težko napovedovati, lahko pa, glede na pomladni ingres, z gotovostjo rečem, da se bodo karte močno premešale.