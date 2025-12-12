  • Delo d.o.o.
V ZVEZDAH

Katera znamenja so najbolj maščevalna

Razumevanje astroloških vplivov nam lahko pomaga bolje razumeti sebe in druge ter najti bolj konstruktivne načine za reševanje konfliktov.
Levi bodo uporabili vse svoje vire in vpliv, da bi se maščevali tistim, ki so jim storili krivico. FOTO: Stockfour/Getty Images
Levi bodo uporabili vse svoje vire in vpliv, da bi se maščevali tistim, ki so jim storili krivico. FOTO: Stockfour/Getty Images
 12. 12. 2025 | 18:00
3:13
A+A-

Astrologija nam ponuja vpogled v različne vidike naše osebnosti in vedenja, vključno s tem, kako se odzivamo na krivice in zamere. Vsako astrološko znamenje ima svoje edinstvene lastnosti in načine, kako se spopada s krivicami. Toda nekatera so bolj nagnjena k temu, da si zapomnijo krivice in načrtujejo povračilne ukrepe. In katera astrološka znamenja slovijo po svoji maščevalnosti? Ter kako se ta lastnost kaže v njihovem vedenju? Razumevanje astroloških vplivov nam lahko pomaga bolje razumeti sebe in druge ter najti bolj konstruktivne načine za reševanje konfliktov.

Mojster maščevanja

Škorpijon je znamenje, ki ga pogosto povezujejo z intenzivnostjo in strastjo. Ta intenzivnost se ne kaže le v njegovih ljubezenskih zvezah, temveč tudi v njegovem odzivu na krivice. Škorpijoni so znani po tem, da ne pozabijo zlahka in da so pripravljeni čakati, dokler ne najdejo prave priložnosti za povračilo. Njihova maščevalnost je pogosto premišljena in natančno načrtovana, kar jih naredi za mojstre maščevanja.

Trmasti in nepopustljivi

Biki so znani po svoji trmoglavosti in nepopustljivosti. Ko jih nekdo prizadene ali jih prevara, si to zapomnijo za zelo dolgo. Čeprav niso tako impulzivni kot škorpijoni, bodo biki poskrbeli, da bo krivec občutil posledice svojih dejanj. Njihova maščevalnost je pogosto subtilna, a dolgotrajna, saj se ne bodo ustavili, dokler ne bodo dosegli svojega cilja.

Maščevalnost ni vedno najboljša rešitev.

Kraljevska maščevalnost

Levi so ponosni in samozavestni, kar pomeni, da ne prenašajo dobro, ko jih nekdo poniža ali prizadene njihov ego. Ko se to zgodi, lahko lev postane zelo maščevalen. Njihova maščevalnost je običajno dramatična in spektakularna, saj želijo, da vsi vidijo, kdo je odgovoren za njihovo trpljenje. Levi bodo uporabili vse svoje vire in vpliv, da bi se maščevali tistim, ki so jim storili krivico.

Neposredni in impulzivni

Ovni so znani po svoji impulzivnosti in neposrednosti. Ko jih nekdo prizadene, se bodo hitro odzvali in poskrbeli, da bo krivec občutil posledice svojih dejanj. Njihova maščevalnost je pogosto hitra in neposredna, saj ovni ne marajo čakati ali načrtovati dolgoročnih strategij. Čeprav lahko njihova jeza hitro mine, bodo poskrbeli, da bo krivec vedel, da je storil napako.

Hladnokrvni strateg

Kozorogi so znamenje, ki ga odlikujeta hladnokrvnost in strateško razmišljanje. Ko jih nekdo prizadene, bodo skrbno načrtovali svoje povračilne ukrepe. Njihova maščevalnost je pogosto subtilna in dolgotrajna, saj se ne bodo ustavili, dokler ne dosežejo svojega cilja. Kozorogi bodo uporabili svojo inteligenco in vztrajnost, da bi se maščevali tistim, ki so jim storili krivico.

Več iz teme

astrologijamaščevalnost
