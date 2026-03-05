Kavbojke, ki imajo vse

Zdi se, da so modne smernice o tem, kakšne kavbojke bomo nosili, v resnici povsem neusmerjene. Oziroma si lahko čisto vsaka izbere tiste, ki ji najbolj ustrezajo, in bo s to izbiro povsem v trendu. Torej, če ste se zgrozili ob novici, da se vračajo skinny kavbojke, saj ste mislili, da ste se končno osvobodili tesno prilagajočega se džinsa, ste lahko pomirjeni. Velika vrnitev se sicer ni uresničila v razsežnostih, kakršne so napovedovali, saj je alternativ veliko – tudi izjemno široke kavbojke se najdejo v ponudbi. Kompromis pa so kavbojke ravnega kroja, ki so dovolj ozke, da delujejo prefinjeno, in dovolj široke, da se nam v telesu ne ustavi kri.

Rosamund Pike je uspelo s preprostimi kosi ustvariti videz pariške modne poznavalke. FOTO: Profimedia

Med ravne kavbojke štejemo tudi cigaretne, ki so ravnim zelo podobne, razlikujejo se le v tem, da se od kolen proti gležnjem rahlo zožajo. Ravne, ki so resnično klasične in brezčasne, pa so, seveda, povsem ravne. Potem so tu še cevaste kavbojke (stovepipe), za katere lahko rečemo, da so letošnja novost in nekakšna dopolnjena različica cigaretnih kavbojk. Gre za kroj, pri katerem so hlačnice cevaste, nekoliko ožje od ravnih, a bolj ravne in manj oprijete kot cigaretni modeli. V njih boste videti moderno, urejeno in elegantno.

Temne barve ravnim krojem dodajo kanček elegance, zato jih zlahka vključimo tudi v bolj prefinjene in poslovne kombinacije.

Če so kavbojke cigaretnega videza nekoč segale do gležnjev, so danes bolj priljubljeni daljši modeli, ki še prekrivajo čevlje. Sliši se, kot da so to hlače, ki smo jih iskali vse življenje – ozke, a ne preozke, laskave, vendar udobne. Tako je razumljivo, da so kavbojke ravnega kroja postale favorit številnih znamk, kot so Chanel, Acne Studios in Diesel, ki jih vključujejo v svoje kolekcije.

Ravne in cevaste so letos najbolj zanesljiva izbira. FOTO: Levi's

Prednost takšnih kavbojk je njihova vsestranskost. Z lahkoto jih nosite s supergami in klasično majico, pa tudi z balerinkami, mokasini ali gležnjarji. Delujejo šik, prefinjeno in ustvarijo francoski pridih, kar je vedno plus.

Torej, če vam proporci ne dopuščajo, ker povsem iskreno, le redki res pristajajo, vrnitve v skinny kavbojke, naj bodo vaš odgovor ravne kavbojke.

Ravne kavbojke imajo vse, kar je v trendu: udobje in eleganco. FOTO: Levi's

In kakšno barvo izbrati? Še lani smo bili vsi v svetlem džinsu, a letos v ospredje prihaja temen. To ljubitelji elegance z navdušenjem pozdravljajo, saj indigo modra, temno siva in skoraj črna barva džinsu dodajo kanček elegance, zato jih lahko brez zadržkov kombinirate s pleteninami in majicami ali srajcami in suknjiči ter bolj prefinjenimi materiali. Temne kavbojke so izjemno vsestranske, zlahka jih vključimo tako v sproščene dnevne kombinacije kot tudi v bolj formalne ali celo poslovne videze. Če iščete kavbojke, ki jih boste nosili od jutra do večera, so temni modeli prava izbira.