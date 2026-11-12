Kdo je najboljši voznik

Nekateri vozniki se na pot odpravijo z zemljevidom, drugi z zaupanjem v navigacijo, tretji so prepričani, da jih bo do cilja pripeljala kar intuicija. Obnašanje za volanom je odsev naše osebnosti, astrologi pa trdijo, da lahko datum rojstva razkrije tudi našo nagnjenost k določenim vozniškim navadam. Čeprav se rezultati včasih razlikujejo, se nekatera znamenja skoraj vedno znajdejo na vrhu lestvice najbolj zanesljivih in varnih udeležencev v prometu.

Če vprašamo astrologijo, naj bi med vsemi znamenji za volanom najbolj izstopale device. Znane so po svoji sistematičnosti, analitičnem razmišljanju in pozornosti na podrobnosti, zato so za volanom izjemno vestne. Rojeni v tem znamenju slovijo po natančnosti in premišljenosti. Neprestano spremljajo dogajanje na cesti in morebitne nevarnosti pogosto opazijo prej kot drugi, preden speljejo, preverijo ogledala in delovanje smernikov; če gre verjeti astrološkim opisom, preverijo še, ali so vsi sopotniki pripeti. Na cesti jih ne premami vsaka bližnjica, saj se raje držijo načrta in upoštevajo pravila, dosledno upoštevajo omejitve hitrosti in prometno signalizacijo. Prav zato naj bi bile zanesljive spremljevalke tudi na daljših poteh.

Med dobrimi kandidati so tudi biki. So potrpežljivi in umirjeni, kar pride prav v prometnih zastojih. Medtem ko bi kdo že ob prvem rdečem semaforju začel pogledovati na uro, bik laže ohrani mirno kri. Njegova šibka točka? Včasih se težko odloči za spremembo načrta, čeprav navigacija že dolgo vztrajno predlaga drugačno pot.

Biki se včasih težko odločijo za spremembo načrta, čeprav navigacija že dolgo vztrajno predlaga drugačno pot. FOTO: Shutterstock

Na seznamu so tudi kozorogi, ki za volanom prisegajo na disciplino. Rojeni v tem znamenju so znani po potrpežljivosti in sposobnosti, da ostanejo mirni tudi v najbolj stresnih okoliščinah. Vožnje se lotevajo zelo resno in odgovorno, nikoli ne tvegajo po nepotrebnem ter dosledno spoštujejo prometne predpise. Cenijo red, načrtovanje in varen prihod na cilj, zato jih lahko označimo za zanesljive voznike. Zaradi svoje praktičnosti potovanje vedno načrtujejo vnaprej in si zanj vzamejo dovolj časa, zato le redko sprejemajo prenagljene odločitve. Njihova zbranost pomeni, da v prometnih zastojih ne bodo izgubljali živcev ali se zapletali v spore z drugimi vozniki.

Rojeni v znamenju raka so znani po svoji skrbnosti in zaščitniški naravi, kar se kaže tudi v njihovem načinu vožnje. So izjemno pozorni in obzirni do vseh udeležencev v prometu, ki jih dojemajo skoraj kot del svoje razširjene družine. Vedno ohranjajo varnostno razdaljo in pravočasno zavirajo, zato se potniki ob njih počutijo varne. Ker so odgovorni, le redko čutijo potrebo po nevarni vožnji. Njihova edina slabost je občasna preobčutljivost, zaradi katere lahko ravnanje drugih voznikov vzamejo preveč osebno, vendar se le redko zapletajo v konflikte.

Zvezde lahko ponudijo zabavno temo za pogovor, resnično zmagovalno kombinacijo pa sestavljajo zbranost, spoštovanje pravil in prilagojena hitrost.

Čeprav bi zaradi njihove ognjevite narave morda pričakovali drugače, levi slovijo kot izjemno varni in zanesljivi vozniki. Svojo prirojeno samozavest prenesejo tudi na cesto, pri tem pa pokažejo velikodušnost in drugim voznikom puščajo dovolj prostora. Levi so potrpežljivi in previdni, njihov ponos pa jih žene k temu, da želijo biti najboljši v vsem, tudi pri spoštovanju prometnih predpisov. Čeprav včasih vozijo nekoliko hitreje, so na splošno zelo zbrani, zavirajo in pospešujejo pa z občutkom.

A tudi najbolj premišljen voznik lahko izgubi pozornost, in tudi rojeni v najbolj impulzivnem znamenju se za volanom vedejo vzorno. Zvezde lahko ponudijo zabavno temo za pogovor, resnično zmagovalno kombinacijo pa sestavljajo zbranost, spoštovanje pravil in prilagojena hitrost. Zares dobro torej vozi tisti, ki vozi varno. N. N.