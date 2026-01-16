  • Delo d.o.o.
Kdo zboli na vsakem koraku

Koga bolezen rada položi v posteljo in kdo je najbolj vzdržljiv, odporen?
Alergije, prehladi in težave z dihanjem so pri dvojčkih pogosti, zlasti v stresnih obdobjih. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Skrb za duševno zdravje je ključna za telesno moč rakov. FOTO: Getty Images

Vodnarji morajo paziti na prekrvavitev, težave imajo lahko z nogami.  FOTO: Getty Images

 16. 1. 2026 | 18:00
Astrologija lahko ponudi tudi vpogled v zdravje in imunost. Po astroloških prepričanjih ima vsako zodiakalno znamenje svoje fizične prednosti in slabosti. Preberite, katera znamenja imajo močnejšo imunost in katera morajo bolj skrbeti za svoje zdravje.

Ovni so znani po svoji močni energiji, vitalnosti in vzdržljivosti. Imajo naravno močno imunost, vendar jih njihova impulzivnost pogosto pripelje do tega, da ignorirajo utrujenost ali prve znake bolezni. Nagnjeni so h glavobolom, vročini in vnetnim stanjem. Morajo se naučiti poslušati svoje telo in se pravočasno ustaviti, le tako lahko dolgo ohranjajo dobro zdravje. Redna telesna dejavnost in pravilna prehrana sta ključnega pomena za njihovo ravnovesje.

Biki imajo močno konstitucijo in stabilno telo, zato redko zbolijo. Nagnjeni so k uživanju hrane in udobja, to je njihova slabost, ki lahko obremeni prebavni sistem in presnovo. Dolgoročno lahko prenajedanje oslabi imunost. Zmernost v prehrani in redna vadba jim pomagata ohranjati moč in odpornost.

Dvojčki so prilagodljivi in ​​si po bolezni hitro opomorejo, imajo občutljiva dihala, zato morajo nanje še posebno paziti. Alergije, prehladi in težave z dihanjem so pogosti, zlasti v stresnih obdobjih. Natrpani življenjski slog lahko dodatno obremeni imunost. Bivanje na prostem in pravilno dihanje močno vplivata na njihovo zdravje. Pomembno je, da najdejo ravnovesje med aktivnostjo in počitkom.

Pri rakih so čustva neposredno povezana z zdravjem. Ko se počutijo varne in čustveno stabilne, je njihova imunost močna. Stres, tesnoba in potlačena čustva se pogosto kažejo skozi prebavne težave. Občutljiv želodec in zmanjšana imunost sta pogosta znaka čustvenega neravnovesja. Skrb za duševno zdravje je ključna za njihovo telesno moč.

Levi imajo močno telo in naravno odpornost ter pogosto izžarevajo vitalnost, vendar morajo posebno pozornost nameniti zdravju srca in krvnega obtoka. Prekomerni stres in potreba po tem, da so vedno močni, jih lahko izčrpata. Uravnotežena prehrana in redna vadba jim pomagata ohranjati energijo in moč.

Device so izjemno zdravstveno ozaveščene in pogosto posvečajo pozornost svoji prehrani in vsakodnevnim navadam. Ta disciplina prispeva k močni imunosti in dobri telesni pripravljenosti, vendar lahko nagnjenost k skrbi in pretiranemu analiziranju povzroči prebavne in živčne motnje. Duševni stres hitro vpliva na telo, zato je sprostitev zanje izjemno pomembna.

Tehtnice si prizadevajo za harmonijo v vseh vidikih življenja, vključno z zdravjem. Ko je njihovo življenje uravnoteženo, imajo dobro imunost in stabilno energijo. Paziti morajo na ledvice in sečila. Nezadostna hidracija lahko hitro privede do težav. Pravilna prehrana in ravnovesje med delom in počitkom pomagata ohranjati zdravje.

Škorpijoni imajo močan imunski sistem in izjemno sposobnost regeneracije. Njihovo telo si hitro opomore tudi po zahtevnejših zdravstvenih izzivih, vendar je pomembno, da so pozorni na reproduktivno zdravje in hormonsko ravnovesje. Nakopičen stres lahko ostane v telesu. Redno čiščenje telesa in skrb za notranje ravnovesje jim dolgoročno pomagata.

Strelci so aktivni, mobilni in navdušeni, kar pozitivno vpliva na njihovo imunost. Ker radi tvegajo, se lahko spopadajo s poškodbami in nesrečami. Paziti morajo na jetra, boke in stegna. Prenajedanje ali prekomerno pitje jih lahko izčrpa. Zmernost in redno raztezanje sta ključnega pomena za njihovo zdravje.

Kozorogi so odporni, potrpežljivi, dolgoročno so dobrega zdravja, vendar so nagnjeni k težavam s kostmi, sklepi in hrbtenico. Dolgotrajen stres in preobremenitev lahko oslabita njihovo odpornost. Zanje sta pomembni prehrana, bogata z minerali, in redna vadba.

Zmernost v prehrani in redna vadba bikom pomagata ohranjati moč in odpornost.

Vodnarji imajo dobro energijo, vendar pogosto zanemarjajo signale, ki jim jih pošilja telo. Paziti morajo na prekrvavitev, težave imajo lahko z nogami. Dolgotrajno sedenje ali pomanjkanje gibanja jim lahko povzroči nelagodje. Redno gibanje in raztezanje izboljšata vitalnost. Hidracija igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja.

Ribe so izjemno občutljive in zlahka absorbirajo čustva svojega okolja, kar lahko oslabi njihovo imunost. Ko so pod stresom, se pogosto počutijo utrujene in imajo malo energije. Njihovo telo potrebuje nežnost, mir in reden počitek. Sprostitev, kakovosten spanec in pravilna prehrana krepijo njihovo odpornost. N. N.

