  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Kdor misli, ni Sloven'c

Tema spolov in odnosov med njimi je pri nas še vedno precej neurejena
Če izvorna misel civilizacije izhaja iz izvornega greha, je jasno, da je to tista prva, neposredna misel, ki vznikne iz človeka brez strahu, olepševanja in prilagajanja drugim. FOTO: Xxmmxx/Getty Images
Če izvorna misel civilizacije izhaja iz izvornega greha, je jasno, da je to tista prva, neposredna misel, ki vznikne iz človeka brez strahu, olepševanja in prilagajanja drugim. FOTO: Xxmmxx/Getty Images
Primož Kališnik
 15. 11. 2025 | 02:00
5:13
A+A-

Zadnjič je beseda v živahni družbi ljudi, ki razmišljanja ne razumejo kot nepotreben napor, kot se reče, nanesla na vprašanje, koliko spolov imamo v Sloveniji. V bistvu ni nanesla, ampak je zdrsnila. Če ne bi bil vajen spolzkega terena, bi se lahko potolkel.

Pametni ljudje smo se v hipu začeli vesti zelo neumno, kar mi daje misliti, da ljudje po naravi nismo ali dobri ali slabi, pač pa da smo v izvornem grehu vsi neumni. Sem ter tja pa nas prešine kakšna misel, ki ni taka. Kakšna neizvorna misel, ki lahko razburi civilizacijo.

Če izvorna misel civilizacije izhaja iz izvornega greha, se pravi, da noben človek ni popoln in da smo od začetka malo po svoje zajebani in da se učimo živeti s svojo nepopolnostjo, je jasno, da je to tista prva, neposredna misel, ki vznikne iz človeka brez strahu, olepševanja in prilagajanja drugim.

Tako kot je bil to izvorni greh, a ne. Neizvorna misel pa je kot njegova posledica, a ne, kot takrat, ko je moral človek stran od Boga in na svoje – ta misel je že filtrirana skozi norme, pričakovanja, pravila in strah pred tem, kako bomo izpadli, če ga bomo spet usrali.

Tema spolov in odnosov med njimi je pri nas še vedno precej neurejena, kar je čudno, če pomislimo, da je življenje pri nas, če uporabim naslov pesmi, čista jeba, kot prepevata onadva Mi2. Jasno, govorimo o precej staromodnem pogledu na odnose. To so odnosi, kot so bili nekoč, svet pa je medtem šel naprej.

Kar pogosto slišim, da imajo učitelji težave pri naslavljanju učencev, ker ti ne sprejemajo več tradicionalnega, binarnega deljenja spolov. Ni lahko, predvsem za otroke. Ne toliko zaradi iskanja identitete, to je del odraščanja, ampak zaradi staršev, ki se zaradi tega spravljajo na učitelje. Ker se ti še niso v celoti prilagodili novemu poimenovanju otrok.

Vsak naj živi, kot želi, druge pa pusti pri miru.

Ko poslušam, kaj vse je lahko danes nekdo, se mi zdi precej zdrava misel tisto, kar mi je o vprašanju spolov rekel prijatelj, ki je homoseksualec: »Zame sta dva spola: mi, ki smo ta topli, in vi drugi, ki niste.«

Ja, jebi ga, bi rekel, a žal ni tako preprosto.

Ni tako preprosto, kot bi moralo biti, da naj vsak človek živi, kot živi in želi. In naj ne preganja drugačnih ljudi, jih ne poučuje, kako naj mislijo in kaj naj mislijo o njem. To se mi zdi normalno. Vsak naj živi, kot želi, druge pa pusti pri miru. Smo, kar smo, in to je to.

Svet je dovolj velik za vse.

Razen morda za otroke ne …

Zato se mi zdi, da se morda na sploh preveč ukvarjamo s tem, zakaj so eni ljudje preprosto v redu, drugi pa preprosto ne. Jasno, to ve le Bog. Mi precej manj. Čeprav smo se nekoč davno morali ločiti od Boga in oditi na svoje, se še vedno počutimo malo v žlahti z Bogom, pa si včasih ljudje vzamemo kakšno pravico, ki je bila doslej rezervirana za bogove.

Recimo vprašanje predčasnega končanja življenja – evtanazija. In abortus. Zdi se mi, da je to nova fronta, ki se bo odprla med Slovenci.

Naj se vsak odloči sam in po svoji vesti. Vsak ima svoje vloge, vsak se mora s tem spopasti v svoji duši in svojih možganih. Ali je to vest ali kaj drugega, ne vem. Ljudje smo dovolj različni, da bi bilo iskanje ene same, enotne rešitve nekaj najbolj nespametnega, kar lahko počnemo.

Ampak kot da smo si ljudje in bogovi danes bližje kot kdaj prej. V krdelcih istomislečih presojamo življenje drugih, kot da nam je dano neko višje sodstvo, ki doslej ni bilo v naši domeni. Veliko gneva je v nas, na Slovenskem, na obeh straneh. In ob obeh ekstremih se počutim enako slabo.

8. marec in 1. november sta za navadne ljudi podobna datuma.

Ko opazujem, kako se te teme tlačijo v ritem prihajajočih volitev, me prime slab občutek. Včasih sem se zajebaval, da če ničesar v življenju ne znaš, lahko postaneš novinar. Potem sem videl, da to ni šala. Danes si mislim, da isto velja še za politiko. Navidezno se prepirajo z lastniki kapitala, v ozadju pa mirno sestavljajo zavezništva za novo štiriletno plenjenje. Proces poteka daleč od oči javnosti, ki ji vržejo kost, imenovano evtanazija in splav, da se medtem prepira sama s sabo.

Medtem pa svet mirno ostaja velik. In prostora je še vedno dovolj za vse.

Največ pa, pri nas, za one, ki mešetarijo v zaodrju življenja navadnih ljudi.

Ker imamo v Sloveniji veliko sodržavljanov od drugod, vsi vemo, kaj pomeni tole, v nekem univerzalnem jeziku za take stvari: »A raja glupa u p. m.!«*

*Kdor misli, ni Sloven'c.

Več iz teme

kolumnakomentarPrimož Kališnik
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kdor misli, ni Sloven'c

Tema spolov in odnosov med njimi je pri nas še vedno precej neurejena
Primož Kališnik15. 11. 2025 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Je še dovolj časa

O nezakonitem orožju.
Branko Babič14. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Na poti k večnosti

Mojega župana prosim, naj 26. novembra zasadi vsaj eno oljčno drevo.
Bojan Budja14. 11. 2025 | 22:25
22:11
Novice  |  Slovenija
ROMSKA PROBLEMATIKA

Po odvzemu avtomobilov pritožbe s strani Romov: »Ne zdi se mi prav, da nam odvzamejo avtomobile«

Od 30. oktobra naj bi na območju jugovzhodne Slovenije romskim prebivalcem zasegli že devet vozil.
14. 11. 2025 | 22:11
21:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Prometna nesreča s hudimi poškodbami

81-letni kolesar je padel in se hudo telesno poškodoval.
14. 11. 2025 | 21:21
21:00
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Sporočilo ob koncu tedna: In vedite … Megla ni kazen (Suzy)

Čeprav ste mislili, da igrate stransko vlogo, boste ugotovili, da stojite sredi prizorišča. V rokah imate scenarij, napisan z lastno krvjo, izdihom in spomini. Ste pripravljeni prebrati resnico, ki ste si jo sami zapisali?
14. 11. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki