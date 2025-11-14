Kekovi izbranci lovijo nov zgodovinski uspeh

Smo v mesecu, ko se odloča. Smo v mesecu, ki je Slovencem prinesel že toliko veselja. Še danes so sveži in topli spomini na 17. 11. 1999. Slovenska nogometna reprezentanca je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij remizirala z Ukrajino (1: 1) in se z golom Mirana Pavlina uvrstila na Euro 2000. Skoraj točno deset let pozneje spet veselje: 18. novembra 2009 je Slovenija na tekmi dodatnih kvalifikacij premagala Rusijo z 1: 0 in se še drugič uvrstila na svetovno prvenstvo, odločil je Zlatko Dedić. Vmes je Mladen Rudonja z golom 14. 11. 2001 zabil za 1: 1 v Romuniji za uvrstitev Slovenije na SP 2002. Pred skoraj točno dvema letoma, 20. 11., so naši nogometaši z zmago nad Kazahstanom (za 2: 1 je zabil Benjamin Verbič) potrdili vizo za EP 2024.

Matematika je preprosta, v soboto moramo zmagati.

Žal brez Šeška

Tudi tokrat november prinaša ključne odločitve. Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju, pred njo sta dve zahtevni preizkušnji v kvalifikacijah za uvrstitev na SP 2026: naprej doma s Kosovom 15. novembra in potem v gosteh, 18. 11., proti Švedski. Izbrance Matjaža Keka po septembrskem in oktobrskem ciklu čaka zahtevno delo na poti do dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na SP, ki jih prinaša drugo mesto. Na lestvici skupine B ima namreč Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko. Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2: 2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0: 3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki. Že pred začetkom akcije je imel selektor Matjaž Kek obilo skrbi: ostal je brez zvezdnika Man Uniteda Benjamina Šeška, ki mu je poškodba preprečila nastop za Slovenijo. Kljub neprijetnim novicam iz Anglije pa v slovenskih vrstah ne manjka odločnosti in optimizma.

Kapetan Jan Oblak in Vanja Drkušić bosta imela pomembno vlogo v obrambi. Foto: Reuters

Vse kristalno jasno

»Matematika je preprosta. V soboto moramo zmagati, in če hočeš zmagati, moraš doseči gol. Vse bomo naredili, kar je v naših močeh. Šli bomo na glavo, ker ni druge možnosti,« je za tekmo s Kosovom napovedal povratnik Andraž Šporar, vezist Tomi Horvat, ki je poudaril, da so že v Prištini pokazali boljšo igro od tekmeca, pa je dodal: »Nikogar se ne bojimo, proti Švici smo doma pokazali, da se lahko kosamo tudi z njimi. Na Kosovu smo bili boljši in škoda, da nismo zadeli. Doma bomo imeli še boljšo energijo in z našimi navijači bi morali to spremeniti v našo korist.«

Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi, s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, pa se je srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila.

Čeprav Šeška ni, ima selektor Kek še nekaj adutov v napadu. »Upam, da se bo Benjamin čim prej vrnil in bo lahko pomagal tako reprezentanci kot svojemu klubu. Seveda njegova odsotnost pomeni, da se bodo morda odprle priložnosti za druge, a zame to ni stvar pritiska ali tekmovanja. Gremo postopoma, iz dneva v dan, selektor bo tisti, ki bo odločil, kdo bo stopil na igrišče,« pa na temo reprezentance pove Žan Vipotnik. Napadalec angleškega Swanseaja je čil in zdrav, poškodba je preteklost. »Počutim se zelo dobro, imel sem sicer eno manjšo poškodbo, a je že sanirana. Najpomembneje bo, kakšen vtis bomo naredili na igrišču. Pričakujem, da bodo nogometaši Kosova zelo motivirani, a enako velja tudi za nas. Tekma bo pokazala, kdo je boljši, upam pa, da bomo to mi,« je jasen Vipotnik.

Žan Karničnik navdušuje s Celjem, zdaj želi dobro formo potrditi v dresu Slovenije in ji pomagati na svetovno prvenstvo. Foto: Reuters

»Vsi verjamemo, da smo sposobni. Na prvi tekmi smo si ustvarjali priložnosti, a žal nismo zadeli. Pogovarjamo se, kako iti v tekmo, imamo dovolj časa, da se spočijemo, se dvignemo na maksimalni nivo in pokažemo, da si želimo zmagati. Ni več časa za kalkulacije – moramo biti dominantni, si ustvarjati priložnosti in že od prve minute pokazati, da hočemo zmagati. Zavedamo se, da je njim tudi točka dovolj, zato bodo morda nekoliko bolj previdni in čakali na protinapade, mi pa moramo narekovati ritem,« je Žan Karničnik optimizem in vero v uspeh iz klubskih vrst Celja s sabo prenesel tudi v reprezentanco.