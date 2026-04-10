Kickbox je zame odklop

Dolgoletna ideja Natalije Bratkovič, televizijske voditeljice in znanega obraza oddaje Kmetija, bo kmalu dobila svojo konkretno podobo. Gornja Radgona se namreč pripravlja na enega največjih športnih dogodkov zadnjih let – državno prvenstvo v kickboxingu, ki bo v mesto penine in sejmov prineslo novo energijo in športni utrip.

Za organizacijo dogodka stojita Radgonski kickboxing klub in njegov ustanovitelj, nekdanji svetovni, evropski in večkratni državni prvak Dejan Vajs s partnerico Natalijo Bratkovič, ki pri projektu sodeluje kot vodja dogodka in piarovka. Njuna povezanost, energija in skupna vizija so pripeljale do tega, da bo Gornja Radgona po daljšem času znova gostila večji športni dogodek.

Za Natalijo Bratkovič je kickbox skrb za dobro počutje. FOTO: OSTE BAKAL

Šport, skupnost in ambicija

»Ideja je bila moja osebna večletna želja, ker obožujem izzive. Organizirati takšno prvenstvo je velik izziv,« poudarja Bratkovičeva. Tekmovanje bo v soboto, 11. aprila, v športni dvorani v Gornji Radgoni, organizatorji pa pričakujejo najmanj 250 tekmovalk in tekmovalcev iz vse Slovenije. Prisotni bodo tudi trenerji, predstavniki klubov in številni ljubitelji tega dinamičnega borilnega športa.

Uresničuje svojo dolgoletno idejo o organizaciji državnega prvenstva. FOTO: OSTE BAKAL

Dogodek bo potekal na treh tatamijih, tekmovalci se bodo pomerili v disciplinah kick light in light contact. Organizatorji napovedujejo tudi spremljevalno dogajanje, med drugim gostinsko ponudbo pred dvorano ter neposredni prenos tekmovanja, kar bo dodatno povečalo dostopnost dogodka širši javnosti. »Ko smo se odločili, da v Gornjo Radgono znova pripeljemo nekaj novega, smo bili odločeni, da to naredimo na visokem nivoju,« dodaja Bratkovičeva.

Ideja je bila moja osebna večletna želja, ker obožujem izzive.

Radgonski kickboxing klub, ki deluje že 16 let, združuje skoraj 800 članov različnih starosti. Aktivno trenira približno sto članov, vodstvom Dejana Vajsa dosegajo vidne rezultate doma in v tujini. Po koncu tekmovalne kariere se je Vajs posvetil trenerskemu delu in prenosu znanja na mlajše generacije, pri čemer ostaja zadržan in osredotočen na delo, Bratkovičeva pa s svojo energijo skrbi za prepoznavnost in razvoj kluba. »Navzven mišičnjak, navznoter pa mehak,« ga opiše Natalija in opozarja na pogoste stereotipe o borilnih športih, ki jih želi tudi sama razbijati. Kickbox namreč razume kot šport, ki poleg telesne pripravljenosti krepi samozavest, disciplino in spoštovanje.

Tekmovalna ekipa Radgonskega kickboxing kluba, ki se bo pomerila na državnem prvenstvu. FOTO: OSTE BAKAL

Tudi sama ostaja aktivna v tem športu, čeprav ga dojema predvsem kot rekreacijo in način sprostitve. »Kickbox je zame odklop in priložnost, da vsaj za eno uro na dan odmislim vse drugo,« pravi. Kljub dolgoletnim izkušnjam pa tekmovalnega nastopa ne načrtuje, saj v športu vidi predvsem osebni razvoj. Organizacija državnega prvenstva je nov mejnik tako za klub kot tudi za mesto, ki želi poleg tradicionalnih dejavnosti znova okrepiti svojo prisotnost na športnem zemljevidu Slovenije.