DRŽAVNO PRVENSTVO

Kickbox je zame odklop

Sanje Natalije Bratkovič se bodo uresničile. Mesto penine se pripravlja na največji športni dogodek v zadnjih letih.
Natalija in Dejan tudi v zasebnem življenju delita ljubezen do kickboxa. FOTO: OSTE BAKAL

Za Natalijo Bratkovič je kickbox skrb za dobro počutje. FOTO: OSTE BAKAL

Uresničuje svojo dolgoletno idejo o organizaciji državnega prvenstva. FOTO: OSTE BAKAL

Tekmovalna ekipa Radgonskega kickboxing kluba, ki se bo pomerila na državnem prvenstvu. FOTO: OSTE BAKAL

Oste Bakal
 10. 4. 2026 | 17:00
3:12
A+A-

Dolgoletna ideja Natalije Bratkovič, televizijske voditeljice in znanega obraza oddaje Kmetija, bo kmalu dobila svojo konkretno podobo. Gornja Radgona se namreč pripravlja na enega največjih športnih dogodkov zadnjih let – državno prvenstvo v kickboxingu, ki bo v mesto penine in sejmov prineslo novo energijo in športni utrip.

Za organizacijo dogodka stojita Radgonski kickboxing klub in njegov ustanovitelj, nekdanji svetovni, evropski in večkratni državni prvak Dejan Vajs s partnerico Natalijo Bratkovič, ki pri projektu sodeluje kot vodja dogodka in piarovka. Njuna povezanost, energija in skupna vizija so pripeljale do tega, da bo Gornja Radgona po daljšem času znova gostila večji športni dogodek.

Za Natalijo Bratkovič je kickbox skrb za dobro počutje. FOTO: OSTE BAKAL
Šport, skupnost in ambicija

»Ideja je bila moja osebna večletna želja, ker obožujem izzive. Organizirati takšno prvenstvo je velik izziv,« poudarja Bratkovičeva. Tekmovanje bo v soboto, 11. aprila, v športni dvorani v Gornji Radgoni, organizatorji pa pričakujejo najmanj 250 tekmovalk in tekmovalcev iz vse Slovenije. Prisotni bodo tudi trenerji, predstavniki klubov in številni ljubitelji tega dinamičnega borilnega športa.

Uresničuje svojo dolgoletno idejo o organizaciji državnega prvenstva. FOTO: OSTE BAKAL
Dogodek bo potekal na treh tatamijih, tekmovalci se bodo pomerili v disciplinah kick light in light contact. Organizatorji napovedujejo tudi spremljevalno dogajanje, med drugim gostinsko ponudbo pred dvorano ter neposredni prenos tekmovanja, kar bo dodatno povečalo dostopnost dogodka širši javnosti. »Ko smo se odločili, da v Gornjo Radgono znova pripeljemo nekaj novega, smo bili odločeni, da to naredimo na visokem nivoju,« dodaja Bratkovičeva.

Radgonski kickboxing klub, ki deluje že 16 let, združuje skoraj 800 članov različnih starosti. Aktivno trenira približno sto članov, vodstvom Dejana Vajsa dosegajo vidne rezultate doma in v tujini. Po koncu tekmovalne kariere se je Vajs posvetil trenerskemu delu in prenosu znanja na mlajše generacije, pri čemer ostaja zadržan in osredotočen na delo, Bratkovičeva pa s svojo energijo skrbi za prepoznavnost in razvoj kluba. »Navzven mišičnjak, navznoter pa mehak,« ga opiše Natalija in opozarja na pogoste stereotipe o borilnih športih, ki jih želi tudi sama razbijati. Kickbox namreč razume kot šport, ki poleg telesne pripravljenosti krepi samozavest, disciplino in spoštovanje.

Tekmovalna ekipa Radgonskega kickboxing kluba, ki se bo pomerila na državnem prvenstvu. FOTO: OSTE BAKAL
Tudi sama ostaja aktivna v tem športu, čeprav ga dojema predvsem kot rekreacijo in način sprostitve. »Kickbox je zame odklop in priložnost, da vsaj za eno uro na dan odmislim vse drugo,« pravi. Kljub dolgoletnim izkušnjam pa tekmovalnega nastopa ne načrtuje, saj v športu vidi predvsem osebni razvoj. Organizacija državnega prvenstva je nov mejnik tako za klub kot tudi za mesto, ki želi poleg tradicionalnih dejavnosti znova okrepiti svojo prisotnost na športnem zemljevidu Slovenije.

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
