  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
USPEŠNICA

Kitajci navdušeni nad našo ajdo

Slovenija je postala svetovno središče za proučevanje te poljščine. Novost je priprava križancev ajde, ki bi bili napol trajnice: sejali bi enkrat, želi pa kar trikrat na leto.
Tatarska ajdova kaša je vse bolj priljubljena. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tatarska ajdova kaša je vse bolj priljubljena. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 2. 8. 2026 | 09:00
7:21
A+A-
Če bi se zavedali vseh pozitivnih učinkov ajde, zlasti tatarske, bi bila ta veliko pogosteje na naših mizah. Pri nas se ajda postopoma vrača v kulinariko, čeprav še ni dosegla takšne razširjenosti kot pred približno 200 leti, ko je bila eno od osnovnih živil predvsem kmečkega prebivalstva. V nekaterih predelih Slovenije, kjer so bile rastne razmere najbolj skromne, so pridelovali predvsem manj zahtevno tatarsko ajdo. Danes se ajda vrača tudi na polja. Njeni učinki na zdravje so namreč izjemno ugodni. Vsebuje počasi prebavljiv retrogradirani škrob, vlaknine, odlično aminokislinsko sestavo ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ajdaKitajskakrižanechrana
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
PREOBRAZBA

Tim Kores - Kori nasmejal sledilce: »Poglejte, kaj je iz mene naredil dopust« (Suzy)

Glasbenik je z družinskega dopusta v Grčiji delil zabavno fotografijo, s katero se je pošalil na račun svojega videza.
2. 8. 2026 | 10:25
10:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGNJENI ZUBLJI

Na požarišču na Planji nova podtalna žarišča, gašenje naj bi bilo potrebno vse do prvega dežja

Okoli 8.30 je bilo na terenu prisotnih 113 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj in Idrija.
2. 8. 2026 | 10:11
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
INTERVJU

Andrei Lenart, slovenski igralec, ki je nastopil v Odiseji: Schwarzeneggerja slišal še v spanju

Od pobiranja smeti do veslanja z Mattom Damonom.
Petra Kalan2. 8. 2026 | 10:00
09:45
Novice  |  Svet
EKSPLOZIJA V MOSKVI

Trije mrtvi in več deset ranjenih po eksploziji pred prestižno restavracijo. Bombo je skušala vnesti ženska (VIDEO)

Pred restavracijo na trgu Kudrinskaja je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava.
2. 8. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Odmevi
SVETOVNO PRVENSTVO V RELIJU

Huda nesreča svetovnega prvaka, s helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico (VIDEO)

Aktualni svetovni prvak Sebastien Ogier je med vodstvom na Finskem reliju pri veliki hitrosti zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil.
2. 8. 2026 | 09:35
09:25
Bulvar  |  Tuji trači
JESENSKE SPREMEMBE

Princ George bo v Etonu bival sam

Razlog, da ne bo imel sostanovalca, ne tiči v privilegijih.
2. 8. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki