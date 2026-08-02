Kitajci navdušeni nad našo ajdo

USPEŠNICA

Slovenija je postala svetovno središče za proučevanje te poljščine. Novost je priprava križancev ajde, ki bi bili napol trajnice: sejali bi enkrat, želi pa kar trikrat na leto.

Če bi se zavedali vseh pozitivnih učinkov ajde, zlasti tatarske, bi bila ta veliko pogosteje na naših mizah. Pri nas se ajda postopoma vrača v kulinariko, čeprav še ni dosegla takšne razširjenosti kot pred približno 200 leti, ko je bila eno od osnovnih živil predvsem kmečkega prebivalstva. V nekaterih predelih Slovenije, kjer so bile rastne razmere najbolj skromne, so pridelovali predvsem manj zahtevno tatarsko ajdo. Danes se ajda vrača tudi na polja. Njeni učinki na zdravje so namreč izjemno ugodni. Vsebuje počasi prebavljiv retrogradirani škrob, vlaknine, odlično aminokislinsko sestavo ...