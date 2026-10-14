Kitajec kratkega dne

Vsako vrtno sezono imam ljubljenca med vrtninami, čeprav se pretvarjam, da sem nad vsemi enako navdušena (da ne bi bil kateri užaljen ali da ga ne zagovorim, pa mi potem ne bi dobro uspeval). Da je še huje, je to jesen moj najljubši kitajec. Kitajec pisan z malo kot pri znamkah avtomobilov bo kar prav, saj gre za rastlino. Za moj pak čoj. Kaj pa je pak čoj, sem se namrdnila, ko so mi v vrtnariji predlagali rastlino, primerno za setev še pozno poleti. Rastlina kratkega dneva, mrazoljubna in hvaležna, so mi pojasnili. Pak choi, je pisalo na vrečici. Hm, te eksotične novotarije, sem še kar vihala nos. Pa vendar ni več tako zelo eksotičen, kot sem pozneje ugotavljala pri preverbi na spletu, saj sem našla kar precej prispevkov o njem s povsem poslovenjenim zapisom. Kot pri taj čiju, kitajski borilni veščini, pri nas že dobro znani, so se avtorji največkrat odločali za v slovenščini lahko izgovorljiv in preprosto sklonljiv zapis. Opisni prevod, ki ne pušča botaničnih dvomov o tem, za kaj gre, pa je kitajsko listnato zelje. Ah, to zelje je pravo veselje.

Z vzhoda je tokrat prišlo nekaj dobrega, moje veselje te jeseni, moj eksotični lepotec.

Moj ljubljenec je tudi zelo lep, zavit v svojo temnozeleno krinolino. Hitro raste in ima rad jesenski hlad. Tega pa ima rada tudi rdeča polžja armada, ki vsako jesen pripravi novo invazijo na moj vrt. Tedaj pa sem zapadla v paniko: kaj če bodo ti kitajski polži navalili na – kitajsko zelje?! Domače je domače, ne? Ne vem, zakaj sem vse do zdaj namreč mislila, da so rdeči lazarji, ki nam frezajo vrtnine, prišli kot invazivci iz Kitajske! Mislim, da sem to slišala od starejših Ljubljančanov: da so ti polži prišli s cenenim kitajskim gradbenim materialom in v pnevmatikah prek Luke Koper. Pa so se motili. V resnici niso kitajci, temveč španci! Mit o kitajskih polžih je urbana legenda. Španski lazar (Arion vulgaris) je vrsta, ki je uvrščena med 100 najhujših tujerodnih invazivnih vrst na evropskem seznamu tujerodnih in invazivnih vrst. Vzrok, da smo tej nadlegi pripisali daljnovzhodni izvor, je morda tudi psihološka igra, ukoreninjeni strah pred neznanim kot pred grožnjo, ki prihaja nekje od zelo daleč. Verjamem, da je bilo grozljivo, ko so bili ljudje – kot so mi pripovedovali očitni sinofobni starejši prebivalci prestolnice, je bilo to konec osemdesetih let – prvič priča izbruhu velikega števila teh požrešnih sluzavcev. A v resnici prihajajo s Pirenejskega polotoka oz. nekateri viri bolj splošno navajajo Zahodno Evropo. Grožnja torej prihaja z zahoda, ne vzhoda. Z vzhoda pa je tokrat prišlo nekaj dobrega, moje veselje te jeseni, moj eksotični lepotec.