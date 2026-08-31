Klemen Bučan: »Pripovedujem samo še šale, ki jim verjamem«

POGOVOR

Zdi se, da je Klemnu Bučanu oder pisan na kožo. Že dve desetletji je eden prepoznavnejših slovenskih stand-up komikov, vmes pa je svoj prostor našel tudi na radiu, televiziji in v filmu.

Njegov humor je neposreden, samoironičen in dovolj širok, da se z njim lahko dotakne tako vsakdanjih absurdov kot tudi nekoliko bolj resnih življenjskih situacij. Že sedem let vstaja ob petih zjutraj zaradi radijskega programa. Letos s Tinom Vodopivcem praznuje 20 let njunega skupnega stand-upa. Humor je njegov poklic, v življenju pa se prepletajo družina, prijateljstva, očetovstvo in nenehno iskanje ravnotežja. Te dni je njegov urnik še posebej natrpan. Poletje je zamenjal za snemanja tretje sezone oddaje Življenje na tehtnici, ki se 30. septembra vrača na male zaslone. Na dan najinega ...