Kliče nas spomladansko čiščenje

Redki so, ki se veselijo spomladanskega čiščenja, a kar je treba, je treba, se bodrijo mnogi.

Dela je seveda veliko, a najpomembneje je, da se zavedamo, da nam ni treba opraviti vsega naenkrat in da moramo vključiti vse družinske člane oz. pametno razporediti naloge. Zbrali smo nekaj nasvetov, ki nam lahko pomagajo, da bomo v novi mesec vstopili v prevetrenem stanovanju, očiščenem prahu, navlake, vsega starega, ter se počutili bolje.

Kot rečeno, postavimo si realne cilje, določimo, kaj želimo doseči. Nihče ne pravi, da je treba stanovanje spolirati od stropa do tal, osredotočimo se na opravila, ki se nam zdijo pomembna. Čiščenje razdelimo na več etap; lahko se lotimo vsake sobe posebej, denimo vsak dan en prostor, lahko pa gremo od naloge do naloge, denimo danes šipe na oknih, jutri brišemo prah s polic, pojutrišnjem pregledamo živila v shrambi, nato nas čakajo radiatorji, žaluzije, hladilnik … Velika opravila razdelimo na manjša; težko bomo v enem dnevu izpraznili vse predale, police, pregledali vsebino in jo zložili nazaj.

Ne pozabimo si priskrbeti pripomočkov in čistil. Preglejmo, kaj že imamo doma, in po potrebi dokupimo, morda bomo dom letos osvežili z naravnimi mešanicami, v tem primeru potrebujemo samo sodo bikarbono, kis in morda priljubljeno eterično olje. Premislimo, kje bi nam prav prišli organizatorji, in jih kupimo.

Kopalnica

Izpraznimo omarice in police ter jih obrišemo z vlažno krpo. Staro kozmetiko in izdelke zavržemo, tisto, ki je ne uporabljamo, morda podarimo komu, ki je bo vesel. Kar ostane, zložimo v organizatorje, košarice. Razkužimo vse površine, pipe in gumb za splakovanje stranišča. Obarvane fuge očistimo z namensko krtačko, ploščice obrišemo s krpo, popršeno s kisom. Snamemo zaveso za tuš in jo očistimo, morda si omislimo novo, operemo kopalniške podloge. Iz pralnega stroja vzamemo dozirnik pralnega sredstva ter filter in ju očistimo, obrišemo vratca, v boben damo dve žlici sode bikarbone in zaženemo program.

Kuhinja

Izpraznimo omarice in predale ter jih očistimo, in sicer zunaj in znotraj, preglejmo vsebino. Izpraznimo hladilnik in odmrznimo zmrzovalnik, police in predale operemo v topli milnici. Temeljito se lotimo nape, očistimo filter. V grelnik vode nalijemo citronsko kislino proti vodnemu kamnu ali kis, obrišemo kavni aparat in toaster. Pregledamo živila v hladilniku in omari, ki nam služi kot shramba. Morda bomo potrebovali kak organizator, za kaše, stročnice, so idealni stekleni kozarci.

Spalnica

Največji zalogaj je garderobna omara. Sortiramo oblačila in modne dodatke; podarimo kose, ki jih nismo nosili že več kot eno leto, za sezonska oblačila uporabimo škatle za shranjevanje in vakuumske vreče. Odeje in vzglavnike ustrezno prezračimo ali jih operemo v skladu z navodili proizvajalca. Vzmetnico globinsko očistimo, na rumenkaste madeže na površini potresemo sodo bikarbono, pustimo in posesamo. Izpraznimo nočne omarice ter jih obrišemo od znotraj in od zunaj. Na njej naj bodo le najnujnejše stvari, denimo lučka in knjiga.

Vsak predmet naj ima svoje mesto, kamor ga po vsaki uporabi vrnemo.

Otroška soba

Skupaj z otroki preglejmo igrače; naj se odločijo, katere lahko podarimo, preostanek spravimo v ustrezne škatle. Večji naj uredijo knjige in šolske potrebščine, izpraznijo predale, sortirajo pisala, barvice. Knjige lahko uredijo po velikosti ali tematiki. Pregledamo otroška oblačila in se brez slabe vesti ločimo od tistih, ki so jih otroci prerasli – bombažne lahko uporabimo za krpe.

Dnevna soba

Posesamo preproge in oblazinjeno pohištvo, za odstranjevanje običajnih madežev zadostuje voda z milnico. Mizico obrišite z rahlo navlaženo krpo, ne pozabimo na noge. Operemo zavese, snemljive prevleke in okrasne blazine. Za teve zaslon uporabimo krpo iz mikrovlaken. Uredimo knjige, kritično preglejmo okraske in spominke, na katerih se le nabira prah – res potrebujemo vse? Na pisalni mizi naj bodo le stvari, ki jih redno uporabljamo, preglejmo dokumente, račune, garancije, pogodbe. Očistimo tipkovnico, miško.

Ko bo delo končano in dom svež, se potrudimo in poskušajmo vzdrževati čistočo. V veliko pomoč nam je lahko nasvet japonske strokovnjakinje za organizacijo Marie Kondo, ki med drugim pravi, naj ima vsak predmet svoje mesto, kamor ga po vsaki uporabi vrnemo. Kdor prisega na redno čiščenje, bo imel ob naslednji menjavi sezone veliko manj dela.