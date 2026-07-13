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ŠTAJERSKI BRENDI

Klici dekleta ga drago stanejo: plačal že za »več regresov«

Čeprav nikoli ni prejel globe zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ga policisti pogosto ustavijo zaradi telefoniranja, prehitre vožnje in napačnega parkiranja.
Čeprav skoraj vedno opravi alkotest, zaradi vožnje pod vplivom alkohola še nikoli ni prejel kazni. FOTO: OSEBNI ARHIV
Čeprav skoraj vedno opravi alkotest, zaradi vožnje pod vplivom alkohola še nikoli ni prejel kazni. FOTO: OSEBNI ARHIV
Roman Turnšek
 13. 7. 2026 | 17:00
 13. 7. 2026 | 17:27
2:17
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Glasbenik Štajerski Brendi zase v šali pravi, da je eden tistih, ki državno blagajno pridno polnijo tudi s prometnimi kaznimi. Poleg vseh obveznih dajatev, ki jih plačuje kot vsak državljan, je v preteklih letih prispeval še lepo vsoto z različnimi globami. »Za kar nekaj policijskih regresov se je že nabralo,« se pošali.

Čeprav ga policisti pogosto ustavijo, poudarja, da nikoli ni prejel globe zaradi vožnje pod vplivom alkohola. »Še nikoli, res nikoli nisem dobil denarne kazni ali kazenskih točk zaradi opitosti, čeprav skoraj vsakič, ko me ustavijo, tudi piham,« pravi. Veliko pogosteje se znajde v prekršku zaradi napačnega parkiranja, prekoračitve hitrosti ali telefoniranja med vožnjo. Parkiranje označuje za težavo, s katero se srečuje večina voznikov, priznava pa tudi, da kdaj premočno pritisne na stopalko za plin.

Najbolj nepotrebne se mu zdijo kazni zaradi uporabe mobilnega telefona. »Vsakič znova pozabim, da lahko govorim prostoročno. Dovolj bi bilo, da pritisnem na zvočnik, telefon pustim na sedežu ali v držalu in je težava rešena. A se tega žal pogosto spomnim šele prepozno,« iskreno priznava.

Ob tem razkrije še zanimivo podrobnost – največkrat je globo zaradi telefoniranja prejel prav med pogovori s partnerico. »Kot da se doma že dolgo ne bi videla ali slišala,« se pošali. Nato doda hudomušno primerjavo: »Če malo karikiram, sem policistom skozi leta daroval že toliko denarja, da bi imel namesto punc skoraj že hišo.« Ker zaradi številnih nastopov velik del časa preživi na slovenskih cestah, se zaveda, da bo moral svoje navade spremeniti. Odločil se je, da bo telefon med vožnjo uporabljal izključno prostoročno. »Bomo videli, koliko bom na ta način prihranil. Predvsem pa bo vožnja precej varnejša,« sklene. 

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