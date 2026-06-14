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Ključno pravilno gnojenje

Smotrno gnojen paradižnik bo poln plodov, obstajajo pa trije pomembni trenutki, ki lahko občutno povečajo pridelek.
Skrivnost obilnega pridelka se skriva v pravilnem in pravočasnem gnojenju. FOTO: Rbkomar/Getty Images

Skrivnost obilnega pridelka se skriva v pravilnem in pravočasnem gnojenju. FOTO: Rbkomar/Getty Images

Zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Med cvetenjem potrebuje predvsem fosfor in kalij. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Med cvetenjem potrebuje predvsem fosfor in kalij. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Po presaditvi na prosto potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

Po presaditvi na prosto potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

Skrivnost obilnega pridelka se skriva v pravilnem in pravočasnem gnojenju. FOTO: Rbkomar/Getty Images
Zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images
Med cvetenjem potrebuje predvsem fosfor in kalij. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images
Po presaditvi na prosto potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images
Mateja Florjančič
 14. 6. 2026 | 17:00
4:27
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Mnogi vrtičkarji so prepričani, da za bogat pridelek paradižnika zadostujeta sončna lega in redno zalivanje. Čeprav sta oba dejavnika zelo pomembna, izkušeni vrtnarji opozarjajo, da je skrivnost res obilnega pridelka predvsem v pravilnem in pravočasnem gnojenju. Paradižnik v različnih fazah razvoja potrebuje različna hranila. Če jih dobi premalo ali v napačnem trenutku, lahko razvije veliko listov, plodov pa je malo. Pravilno dognojevanje ne vpliva le na količino pridelka, temveč tudi na velikost, okus, sočnost in odpornost rastlin proti različnim boleznim. Priporočljiv je preprost sistem gnojenja v treh korakih.

Po presaditvi na prosto potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images
Po presaditvi na prosto potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

Po presajanju

Po presaditvi na prosto ali v rastlinjak paradižnik potrebuje čas, da razvije močan koreninski sistem. Približno dva tedna po sajenju se rastlina še prilagaja novemu okolju, zato je pomembno, da ji zagotovimo dovolj hranil za zdravo rast. V tem obdobju je priporočljiva uporaba blagih organskih gnojil, kot so kompost, humus ali fermentirani rastlinski pripravki. Med slednjimi je eden najbolj priljubljenih pripravek iz (namočenih) kopriv. Vsebuje veliko dušika, ki spodbuja rast zelenih delov rastline. Prvo gnojenje okrepi koreninski sistem, spodbuja razvoj stebla in listov, izboljša odpornost mlade rastline, omogoča hitrejše prilagajanje na novo okolje. Pri uporabi dušikovih gnojil sicer velja previdnost. Preveč dušika lahko povzroči bujno rast listov, medtem ko se število cvetov in plodov zmanjša. Rastlina je res videti zdrava in mogočna, vendar pridelek pogosto razočara.

Če rastlini primanjkuje pravih hranil, ji lahko začnejo odpadati cvetovi, kar pomeni manj plodov.

Med cvetenjem

Ko se začnejo pojavljati prvi cvetovi, nastopi ena najpomembnejših faz v življenju paradižnika. Takrat rastlina za tvorbo cvetov in plodov potrebuje predvsem fosfor in kalij. V tej fazi je dobrodošel lesni pepel, ki je bogat vir kalija in drugih koristnih mineralov. Pepel lahko rahlo potresemo okoli rastline ali ga zmešamo z vodo za zalivanje. Dobrodošla so tudi posebna gnojila za paradižnik, ki vsebujejo uravnoteženo razmerje fosforja in kalija.

Med cvetenjem potrebuje predvsem fosfor in kalij. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images
Med cvetenjem potrebuje predvsem fosfor in kalij. FOTO: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Dognojevanje med cvetenjem spodbuja nastanek večjega števila cvetov, izboljša možnost za oploditev, poveča število plodov in rastlini pomaga premagovati negativne posledice vremenskih vplivov. To obdobje je ključno za končni pridelek. Če rastlini primanjkuje pravih hranil, ji lahko začnejo odpadati cvetovi, kar pomeni manj plodov.

Ko nastajajo plodovi

Ko se na rastlini pojavijo prvi zeleni plodovi, se potrebe po hranilih ponovno spremenijo. V tej fazi je najpomembnejši kalij, ki vpliva na razvoj, okus in kakovost sadežev. Koristen je tudi kalcij, saj pomaga preprečevati gnitje na spodnjem delu plodov, kar je ena najpogostejših težav pri paradižniku. Strokovnjaki priporočajo uporabo kalijevih gnojil, pripravkov s kalcijem ali organskih gnojil z zelo nizko vsebnostjo dušika. Takšno dognojevanje pospeši zorenje plodov, poveča vsebnost sladkorjev, izboljša okus in aromo, zmanjša možnost pojava bolezni in gnitja, podaljša obdobje rodnosti. Prav zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši.

Zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images
Zaradi zadostne količine kalija so plodovi bolj mesnati, enakomerno obarvani in okusnejši. FOTO: Monty Rakusen/Getty Images

Da bo pridelek obilen

Poleg pravilnega gnojenja lahko pridelek občutno povečate še z nekaj preprostimi ukrepi. Paradižnik zalivajmo redno, vendar ne pretirano. Bolje je redkejše in obilnejše zalivanje kot vsakodnevno površinsko močenje zemlje. Voda naj pride do globljih plasti korenin. Pomembno je odstranjevanje zalistnikov oziroma stranskih poganjkov. Tako rastlina porabi več energije za razvoj plodov in manj za odvečno zeleno maso. Dobro je kombinirati organska in mineralna gnojila, vedno upoštevamo priporočene količine. Pretirano gnojenje lahko povzroči več škode kot koristi. Gnojila vedno dodajajmo v vlažno zemljo. Če jih uporabimo v suhi zemlji, lahko poškodujemo korenine in zmanjšamo učinkovitost hranil.

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