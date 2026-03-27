Priznajmo: za intelektualke po duši ni večjega užitka, kot je klepet z razgledanim in bistrim sogovornikom, če je to ob kavi, na soncu, v starem delu katerega od prelepih slovenskih mest, toliko bolje. A kako prepoznati dobre sogovornike za to dandanes že skoraj prepovedano početje? To pomlad to ne bo težko, saj so nam na pomoč priskočili krojači modnih usod, ki so med spomladanske modne muhe umestili knjižni šik.

Pri Miu Miu so videz popestrili z rutkami. FOTO: Profimedia

Bistvo tega je kombinacija urejenosti in nereda, sramežljivosti in celo razuzdanosti, zaprtega in zakritega, a hkrati strateško razgaljenega. Ikona teh oblačilnih kombinacij (če ikono res potrebujemo), ob katerih pomislimo na univerzitetno okolje, je lahko Rachel Weisz v vlogi glavne junakinje nove Netflixove serije Vladimir.

Malomarno zapeta jopica omehča pretirano urejenost. FOTO: Profimedia

In kako se oblači na videz povprečna, v resnici strastna in nenavadna profesorica srednjih let? V stroge kose, kot so dobro krojen plašč, navadna srajca ali 'svinčnik' krilo, ki jih omehča z jopicami z gumbi ali mehkimi puloverji z V-izrezom. Barve so umirjene, vzorci nežni, sloji pa nujni. Logotipi so prepovedani, prav tako sledenje modi, vsaj na videz. Gre za poudarjeno damski slog oblačenja, pri katerem bi radi dajali vtis, kot da se za modo niti malo ne menimo.

Nujen kos za ljubiteljice knjižnega šika je jopica z gumbi. Foto: Maria McManus

Modni dodatki

Knjižni šik kot predlog za letošnjo pomlad smo lahko videli na modnih brveh znamk Tory Burch, Miu Miu, Prada in Bottega Veneta, ki so slogu dodale še svoj edinstveni pečat. Skupno pa jim je bilo, da so osnovne kose knjižnega šika oživili z elementom presenečenja, tu z rdečim oblačilom, ki je drzno kukalo izpod vrhnjih kosov, tam z usnjenimi rokavicami živih barv.

Dobrodošli modni dodatki so prevelika sončna očala ali ohlapna kravata, pa tudi strukturirane torbe, svilene rute, in broške. Na nogah pa vsekakor mokasini in balerinke. Poleg vtisa sofisticiranosti ima modni trend tudi praktično plat: po zaslugi plastenja je naravnost idealen za prve spomladanske dni, ko je že toplo, a nas še vedno lahko preseneti mraz.

Svinčnik krilo kombiniramo s srajco in jopo ali puloverjem. FOTO: Max Mara

Naj bo še tako moden, knjižni šik nujno potrebuje tudi vintage kose, prav tiste, ki izhajajo iz časa in kraja, iz katerega se napaja: z univerzitetnih hodnikov, starih knjižnic iz 70., 80. ali 90. let. Stara jopica z gumbi, nekoliko obrabljen suknjič ali usnjena torba z zgodbo dodajo slogu globino, ki mu je novi, preveč popolni kosi ne morejo. Vintage kosi podpirajo tudi idejo trajnosti, ki je vse bolj povezana s tem trendom.