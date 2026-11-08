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TIHI ŽALOVALCI

Ko bolečina pride v razred

Dobili smo prvi priročnik za učitelje in strokovne delavce, kako pomagati žalujočim otrokom in mladostnikom.
Priročnik sta napisala Rok Kuralt in Miha Zimšek. FOTO: Arhiv Hospica

Priročnik sta napisala Rok Kuralt in Miha Zimšek. FOTO: Arhiv Hospica

Slovensko društvo Hospic vsako leto pripravi tabor za zalujoče otroke in mladostnike. FOTO: Arhiv Hospica

Slovensko društvo Hospic vsako leto pripravi tabor za zalujoče otroke in mladostnike. FOTO: Arhiv Hospica

Do zdaj je na taborih sodelovalo okoli 700 otrok in mladostnikov. FOTO: Arhiv Hospica

Do zdaj je na taborih sodelovalo okoli 700 otrok in mladostnikov. FOTO: Arhiv Hospica

Spomladi ga bodo ponatisnili. FOTO: Simona Fajfar

Spomladi ga bodo ponatisnili. FOTO: Simona Fajfar

Priročnik sta napisala Rok Kuralt in Miha Zimšek. FOTO: Arhiv Hospica
Slovensko društvo Hospic vsako leto pripravi tabor za zalujoče otroke in mladostnike. FOTO: Arhiv Hospica
Do zdaj je na taborih sodelovalo okoli 700 otrok in mladostnikov. FOTO: Arhiv Hospica
Spomladi ga bodo ponatisnili. FOTO: Simona Fajfar
Simona Fajfar
 8. 11. 2026 | 09:00
8:24
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Ko otrok izgubi bližnjega, si vprašanje, kako mu pomagati, postavljajo tudi učitelji in drugi strokovni delavci po šolah. Zato so v Slovenskem društvu Hospic, kjer imajo program podpore žalujočim otrokom in mladostnikom po izgubi bližnje osebe, pripravili priročnik za učitelje in strokovne delavce, ki ima naslov Ko bolečina pride v razred.

»Priročnik je nastal iz vprašanj, ki smo jih dobili ob obiskih šol, in iz resničnih hospičevih zgodb,« pravi Miha Zimšek, ki je skupaj z Rokom Kuraltom – oba sta iz Slovenskega društva Hospic – pripravil priročnik. »Namen priročnika je ponuditi temeljna znanja, usmeritve in praktične napotke za delo z žalujočimi otroki in mladostniki,« pravi Rok Kuralt. Napotke so pripravili na podlagi izkušenj, ki so se nabrale v Slovenskem društvu Hospic v tridesetih letih, odkar spremljajo ljudi v težkih časih izgub, žalovanja in slovesa.

Njihove izkušnje so dragocene tudi zaradi dela z otroki in mladostniki, ki jih izgube prizadenejo tako kot odrasle. Zelo razširjeno prepričanje, da so otroci premajhni, da ne vedo, kaj se dogaja, ko nekdo umre, ali da ne razumejo, nikakor ne držijo, pravi Katjuša Štingl iz Slovenskega društva Hospic. »Smrt bližnjega, brata, sestre, mame, očeta ali starega starša je tudi za otroke stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo, zato veljajo za tihe žalovalce,« pravi sogovornica.

Levjesrčni

V društvu Hospic organizirajo za žalujoče otroke in mladostnike individualna in skupinska srečanja, vsako leto pa zanje pripravijo tudi tabor Levjesrčnih. Letos je bil že 27. po vrsti in v vseh teh desetletjih je sodelovalo okoli 700 otrok. »Na taboru se običajno zbere okoli 30 otrok od petega do 15. leta, saj je za mlajše otroke primeren drugačen pristop, z več igre. Starejši mladostniki pa smrt doživljajo kot odrasli,« meni Štinglova.

Smrt bližnjega, brata, sestre, mame, očeta ali starega starša je tudi za otroke stiska, česar pa jim mi kot družba ne priznavamo.

Na taboru otroke spremlja od 17 do 20 spremljevalcev, ki so vseskozi pripravljeni na pogovor z udeleženci tabora. To so čustveno zelo intenzivni tabori, ki so brezplačni in trajajo štiri dni. Vedno pa je pomembno, da spremljevalci ustvarijo varno okolje, kjer otroci skozi igro, pogovore in različne doživljajske aktivnosti ob podpori usposobljenih spremljevalcev delijo spomine na pokojnega, izrazijo svoja občutja ter najdejo moč za korake naprej.

Letos pa so v Slovenskem društvu Hospic pripravili dve novosti, ki sta nastali v okviru projekta Srce za srce v okviru Lokalne akcijske skupine Dolenjske: prva je dnevnik Levjesrčni, ki je namenjen udeležencem njihovega vsakoletnega tabora, drugi pa je priročnik za učitelje in strokovne delavce Ko bolečina pride v razred. To je prvi tovrstni priročnik pri nas, ki je narejen z namenom svetovati učiteljem in drugim strokovnim delavcem na šolah, kako pomagati otrokom in mladostnikom, ki so nekoga izgubili in žalujejo.

Slovensko društvo Hospic vsako leto pripravi tabor za zalujoče otroke in mladostnike. FOTO: Arhiv Hospica
Slovensko društvo Hospic vsako leto pripravi tabor za zalujoče otroke in mladostnike. FOTO: Arhiv Hospica

V priročniku je žalovanje razdeljeno na nekaj obdobij, od takrat, ko se žalovanje začne oziroma ko se človeku zgodi ena najtežjih izkušenj v življenju: izguba bližnje osebe. »Izguba nas neizmerno zaznamuje za vse življenje, vendar pa lahko ob podpori v obdobju žalovanja ta izkušnja prinese tudi globlje zavedanje, kako dragoceno je življenje in kaj je zares pomembno,« pravi Rok Kuralt.

Žalovanje je – tako kot to velja tudi za odrasle – naraven in zelo individualen proces. Ne izraža se vedno z besedami in ne zaključi se v nekaj tednih, ampak lahko traja. Otrok lahko žaluje skozi jok, igro, molk, jezo, telesne težave, upad zbranosti, umik, agresijo ali povečano potrebo po bližini. »Otroci žalovanja ne izražajo vedno neposredno, njihova stiska se pogosto kaže v vedenju, odnosih, učni uspešnosti ali čustvenem odzivanju,« poudarja Zimšek. In še, da je šola v resnici »drugi dom«, prostor, ki je pomemben in kjer otrok s svojo bolečino zaradi izgube ne bi smel ostati sam.

Sočutje, človečnost in prisotnost

Avtorja priročnik zaključita z mislijo, da so najpomembnejše oblike pomoči sočutje, človečnost in iskrena prisotnost, ki se jih ponudi otroku v obdobju žalovanja: »S tem otroku ne pomagate le pri učenju, temveč tudi pri ohranjanju vere v odnose, življenje in v prihodnost celotne družbe.«

V tem prvem koraku ni naloga šole, da ukrepa, svetuje ali popravlja, ampak, da razume. Avtorja sta v priročnik jasno zapisala, da ko strokovni delavec razume, da je otrokovo vedenje izraz izgube, se lahko odzove bolj mirno, manj kaznovalno in bolj podporno. Bistveno je: »Otrok v šoli potrebuje predvsem občutek, da ga vidijo, da ga v nič ne silijo in da ni sam.«

V priročniku je na vidnem mestu zapisana misel Alana D. Wolfelta: »Največje darilo, ki ga lahko podarimo žalujočemu otroku, je naša prisotnost.« Otroku ali mladostniku ne moremo odpraviti ali popraviti bolečine, temveč je pomembno »zagotoviti varnost, jasnost, spoštovanje in usklajen odziv odraslih.« V takem okolju lahko začne otrok predelovati svojo stisko.

Jeza je del žalovanja

Navodil, kako se pogovarjati z otrokom, ki žaluje, v priročniku ni. Je pa pomembno, da na šoli, ko izvedo, da je učenec izgubil bližnjo osebo, že imajo zastavljene prve korake: da preverijo informacijo in potem zagotovijo varen prihod otroka v šolo, kjer se mu tudi prilagodi šolsko delo. Ves ta čas šola spremlja odzive otroka in razreda in po potrebi vključi dodatno pomoč.

Do zdaj je na taborih sodelovalo okoli 700 otrok in mladostnikov. FOTO: Arhiv Hospica
Do zdaj je na taborih sodelovalo okoli 700 otrok in mladostnikov. FOTO: Arhiv Hospica

Avtorja predstavita sedem korakov: od razumevanja poteka žalovanja, razlage, kako pristopiti do žalujočega učenca, kako usklajeno delovati v šolskem prostoru, kako spremljati otroka v različnih časovnih obdobjih, kdaj in kako predlagati dodatno pomoč, kako poskrbeti za razbremenitev ob lastnem doživljanju stiske in – konkretno – kakšni so praktični koraki za prvi pomoč ob izgubi.

»Cilj ni popraviti otrokove bolečine, temveč zagotoviti varnost, jasnost, spoštovanje in usklajen odziv starejših,« pravi Rok Kuralt. V priročniku je tudi razloženo, kako otroci v različnih obdobjih drugače razumejo smrt, kar je še posebej pomembno zato, ker mora biti pogovor o smrti jasen, preprost, iskren in prilagojen otrokovi razvojni stopnji.

V priročniku se ukvarjajo tudi z zadrego starejših, ki se sprašujejo, kaj reči otrokom in česa ne. Otrok potrebuje odraslega, ki se ne umakne, ki ga ne sili v pogovor, ga ne popravlja, ne zmanjšuje njegove izgube in ga ne poskuša prehitro tolažiti.

Ključno spoznanje je, da se moramo vedno vprašati, ali želimo nekaj narediti ali povedati zaradi lastnega doživljanja oziroma zmanjševanja stiske, ali pa imamo v mislih podporo otroku. »Če je otrok jezen, naj odrasli čustva ne vzame osebno,« svetuje Rok Kuralt. Jeza je namreč lahko del žalovanja. Hkrati pa mora odrasli poskrbeti za varnost in meje tudi z besedami: »Razumem, da si jezen. Ne bom pa dovolil, da koga udariš. Poiščiva način, da se umiriš.«

Spomladi ga bodo ponatisnili. FOTO: Simona Fajfar
Spomladi ga bodo ponatisnili. FOTO: Simona Fajfar

Večina otrok in mladostnikov ob ustrezni podpori odraslih, družine, vrstnikov in šole postopoma najde način, kako živeti z izgubo. Ni pa vedno tako, opozarjata avtorja priročnika. Dodatna pomoč je potrebna, ko so odzivi otroka ali mladostnika zelo intenzivni, se stopnjujejo, trajajo dolgo brez olajšanja ali pomembno ovirajo vsakodnevno otrokovo delovanje. »Posebej pozorni smo, kadar otrok po izgubi ne zmore več obiskovati šole, se močno izolira, ne spi, ne je, ima pogoste panične odzive, izraža močno krivdo ali brezup, se samopoškoduje ali govori o smrti kot o izhodu,« pravita avtorja.

Priročnik zaključita z mislijo, da so najpomembnejše oblike pomoči sočutje, človečnost in iskrena prisotnost, ki se jih ponudi otroku v obdobju žalovanja: »S tem otroku ne pomagate le pri učenju, temveč tudi pri ohranjanju vere v odnose, v življenje in v prihodnost celotne družbe.«

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